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Mieszkania na sprzedaż w la Ribera Baixa, Hiszpania

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Cullera
29
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29 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
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Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1/5
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament studyjny o powierzchni 30.66 m ² w nowym kompleksie miesz…
$150,243
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/5
Przestronne trzypokojowe mieszkanie z dwoma sypialniami i dwoma balkonami w nowym kompleksie…
$384,331
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Penthouse 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Wyjątkowy projekt nowego budynku znajduje się w jednym z najcichszych i najbardziej centraln…
$223,578
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Wyjątkowy kompleks nowych budynków, położony w jednym z najcichszych i jednocześnie centraln…
$160,327
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/5
Przestronny apartament trzypokojowy z dwoma oddzielnymi sypialniami i dwoma balkonami w komp…
$395,823
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Wyjątkowy projekt nowego budynku, położony w jednym z najcichszych i najbardziej centralnych…
$151,959
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/5
Studio apartament z przestronnym balkonem na najwyższym piętrze mieszkalnym nowego kompleksu…
$239,153
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/5
Nowoczesny dwupokojowy apartament z oddzielną sypialnią w nowym kompleksie mieszkalnym NŘA C…
$229,775
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Wyjątkowy projekt nowego budynku znajduje się w jednym z najcichszych i najbardziej centraln…
$223,578
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/5
Funkcjonalny apartament typu studio z przestronnym balkonem w nowym kompleksie mieszkalnym N…
$222,208
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/5
Dwupokojowy apartament z oddzielną sypialnią i przestronnym balkonem w kompleksie mieszkalny…
$303,591
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Wyjątkowy nowy budynek znajduje się w jednym z najbardziej spokojnych i centralnych obszarów…
$377,344
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/5
Przestronny apartament trzypokojowy z dwoma oddzielnymi sypialniami w podbudowanym kompleksi…
$297,938
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Agencja
Dmd consulting
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Penthouse 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Penthouse 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Wyjątkowy projekt nowego budynku w jednym z najcichszych i najbardziej centralnych obszarów …
$241,883
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 4/5
Nowoczesny dwupokojowy apartament z oddzielną sypialnią i dwoma balkonami w kompleksie NŘA C…
$311,897
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/5
Jasny dwupokojowy apartament z oddzielną sypialnią i dwoma balkonami w kompleksie mieszkalny…
$293,980
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Wyjątkowy nowy budynek znajduje się w jednym z najcichszych i najbardziej centralnych obszar…
$218,170
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Ekstra oferta nowego budynku znajduje się w jednym z najcichszych i najbardziej centralnej c…
$297,337
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Wyjątkowy projekt nowego budynku, położony w jednym z najcichszych i jednocześnie centralnyc…
$232,398
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/5
Nowoczesny dwupokojowy apartament z przestronnym balkonem w podbudowanym kompleksie NŘA Cull…
$294,707
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/5
Nowoczesny apartament typu studio z przestronnym balkonem w Under- construction kompleks NŘA…
$228,854
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Szerokie rośliny bardzo jasno na przerwanej podłodze 3, z budynku świeżych konstrukcji i # 2…
$149,295
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartament w pierwszej linii plaży, w dobrym stanie z usługą konsjerża i windą, pięć minut s…
$139,342
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Bardzo dobra okazja do inwestowania w Cullera. Apartament znajduje się 20 metrów od plaży. …
$98,535
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Mieszkanie w osiedlu mieszkaniowym z basenem, blisko morza w Cullera, do s & # 243; lo czter…
$247,830
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
APARTAMENT W DRUGIM STRANDLINIE W CULLERA - VALENCIA Nieruchomość składa się z salonu - z ba…
$114,460
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Duże mieszkanie w pierwszym l & # 237; nea jeziora we wsi Cullera. Dom znajduje się w wysoki…
$154,272
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piękny apartament z 10 años Antigüedad Mam listę zacząć żyć do 120 metrów plaży i do 20 metr…
$159,248
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Mieszkanie 5 pokojów w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Cullera, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Cullera ID V306
$499,141
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Typy nieruchomości w la Ribera Baixa.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w la Ribera Baixa, Hiszpania

z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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