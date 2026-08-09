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Mieszkania na sprzedaż w la Safor, Hiszpania

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Oliva
7
Gandia
6
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35 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Nowe apartamenty z widokiem na morze w Xeresa Costa Blanca North Modern dzielnicy mieszkalne…
$220,904
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Mieszkanie 3 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Oliva, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Nowe mieszkanie w Oliva Nova. Nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się na pierwszej linii…
$339,041
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Mieszkanie 4 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 3/3
Oferujemy Państwu mieszkanie w nowym zamkniętym kompleksie od dewelopera w mieście Xeresa, W…
$381,137
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 89 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Keres, Costa Blanca NorthNowoczesny kompleks mieszkaln…
$318,127
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Mieszkanie 2 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Nowe apartamenty z widokiem na morze w Xeresa Costa Blanca North Modern dzielnicy mieszkalne…
$300,477
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Mieszkanie 1 pokój w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Keres, Costa Blanca NorthNowoczesny kompleks mieszkaln…
$219,275
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Mieszkanie 4 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/3
Oferujemy apartamenty w nowym zamkniętym kompleksie od dewelopera w mieście Xeresa, Walencja…
$295,808
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Penthouse w Xeresa, Hiszpania
Penthouse
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
New Build Apartments with Sea Views in Xeresa Costa Blanca North Modern Residential…
$319,035
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Mieszkanie 1 pokój w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
New Build Apartments with Sea Views in Xeresa Costa Blanca North Modern Residential…
$215,784
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Penthouse w Xeresa, Hiszpania
Penthouse
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Nowe apartamenty z widokiem na morze w Xeresa Costa Blanca North Modern dzielnicy mieszkalne…
$322,663
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Mieszkanie 2 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
New Build Apartments with Sea Views in Xeresa Costa Blanca North Modern Residential…
$293,512
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Mieszkanie 2 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Keres, Costa Blanca NorthNowoczesny kompleks mieszkaln…
$298,261
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Mieszkanie 3 pokoi w Gandia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Mieszkanie na sprzedaż w centrum Gandii. Doskonała opcja inwestycyjna. Przestronny apartamen…
$39,632
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Mieszkanie 3 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
MIESZKALNE Z WIDOKIEM NA MORZE I DUŻYMI ​​TARASAMI!!! Nowy budynek mieszkalny z widokiem n…
$290,198
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavernes de la Valldigna, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Tavernes de la Valldigna, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Ekskluzywne nieruchomości przy plaży, wszystkie ze wspaniałymi tarasami ze spektakularnymi w…
$197,451
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Mieszkanie 3 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Xeresa ID V075
$232,159
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Mieszkanie 3 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
3 mieszkanie w Gandía, Walencja. Xeresa del Monte składa się z apartamentów i willi z widoki…
$303,146
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Mieszkanie 2 pokoi w Gandia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Mieszkanie na sprzedaż w centrum Gandii. Doskonała opcja inwestycyjna. Przestronne mieszkani…
$34,678
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Mieszkanie 2 pokoi w Gandia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Mieszkanie na sprzedaż w centrum Gandii. Doskonała opcja inwestycyjna. Przestronny apartamen…
$44,586
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Mieszkanie 4 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
MIESZKALNE Z WIDOKIEM NA MORZE I DUŻYMI ​​TARASAMI!!! Nowy budynek mieszkalny z widokiem n…
$347,077
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Mieszkanie 4 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
MIESZKALNE Z WIDOKIEM NA MORZE I DUŻYMI ​​TARASAMI!!! Nowy budynek mieszkalny z widokiem na …
$319,218
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Mieszkanie 4 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Xeresa ID V074
$323,861
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Mieszkanie 3 pokoi w Gandia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Mieszkanie na sprzedaż w centrum Gandii. Doskonała opcja inwestycyjna. Przestronny apartamen…
$34,678
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Mieszkanie 3 pokoi w Gandia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Mieszkanie na sprzedaż w centrum Gandii. Doskonała opcja inwestycyjna. Przestronne mieszkan…
$32,696
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Mieszkanie 2 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
$170,417
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Mieszkanie 2 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Oliva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$414,672
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Mieszkanie 4 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Oliva, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Apartamenty w Oliva, Walencja, Costa Blanca. Mieszkanie, w którym będziesz mieć WSZYSTKO. Te…
$2,18M
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Mieszkanie 3 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Oliva, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Apartments in Oliva Nova Golf, Costa Blanca Much more than a house by the sea. Two or three …
$382,640
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Mieszkanie 3 pokoi w Gandia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gandia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
To mieszkanie jest sprzedawane w sercu Gand & # 237; a w budynku z dobrą okolicą, położony n…
$43,402
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Mieszkanie 2 pokoi w Xeresa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Xeresa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Apartament z sypialnią 1 w Gandii we Wspólnocie Walencji. Świetna wartość za cenę. Powierzch…
$187,558
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Typy nieruchomości w la Safor.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w la Safor, Hiszpania

z garażem
z Taras
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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