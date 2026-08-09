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Mieszkania na sprzedaż w Pilar de la Horadada, Hiszpania

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702 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje 14 ekskluzy…
$362,741
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje 14 ekskluzy…
$328,183
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ta ekskluzywna kolekcja bungalowów oferuje …
$506,227
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ta ekskluzywna kolekcja bungalowów oferuje …
$500,461
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje 14 ekskluzy…
$391,539
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Mieszkanie 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
Nowy kompleks mieszkalny w Pilar de la OradaNowy kompleks mieszkalny z apartamentami i penth…
$290,012
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Exclusive kompleks mieszkalny nowych budynków w Pilar de la Horadada na pięknej Costa Blanca…
$335,514
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Mieszkanie 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Śródziemnomorskie Apartamenty i Dwupoziomowe Apartamenty z 3 Sypialniami w Pilar de la Horad…
$330,402
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Nowy kompleks ekskluzywny w Pilar de la Horadada, Costa Blanca, HiszpaniaNowoczesne domy w p…
$353,551
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Mieszkanie 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Apartamenty z 3 Sypialniami na Sprzedaż Blisko Plaży w El Mojón Położone w El Mojón, na gran…
$397,414
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Exclusive nowy kompleks mieszkalny w Pilar de la Horadada na pięknej Costa Blanca. Położony …
$352,580
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Penthouse 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Prezentujemy nową serię bungalowów nowoczesnego designu w Pilar de la Horadada, jednym z naj…
$333,352
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Projekt mieszkaniowy oferujący trzy różne rodzaje mieszkań dostosowane do potrzeb różnych kl…
$354,021
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Mieszkanie 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowe apartamenty turystyczne zaledwie 150 metrów od plaży Las Higuericas - Torre de la …
$463,040
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Mieszkanie 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Apartamenty jak bungalowy z basenem. Znajduje się w Alicante, w Pilar de la Horadade, ten ap…
$426,645
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build residential of apartments a…
$340,495
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Mieszkanie 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowane bungalowy z basenem komunalnym w Pilar de la Horadada - Costa Blanca South …
$337,210
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Located in the charming town of Pilar de la Horadada, this exclusive residential complex off…
$495,733
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Nowy kompleks mieszkalny w Pilar de la Oradada na polu golfowymNowy kompleks mieszkalny jest…
$393,042
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Penthouse 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Pilar de La Ortenada, jednym z najbardzie…
$341,203
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Exclusive nowy kompleks mieszkalny w Pilar de la Horadada na pięknej Costa Blanca. Zaledwie …
$409,466
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Mieszkanie 3 pokoi w Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny w prestiżowej okolicy Mil Palmeras (Alicante), zaledw…
$369,759
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/2
Na dolnym piętrze w Torre de la Horadada prezentujemy przestronny lekki bungalow. Powierzchn…
$387,963
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Ten ekskluzywny projekt mieszkaniowy w Pilar de la Horadada oferuje doskonałe połączenie kom…
$580,018
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Nowe apartamenty i bungalowy na sprzedaż w Pilar de la Horadada, w pobliżu plażyekskluzywny …
$360,854
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Exclusive development of 24 tourist apartments 200 metres from the sea – La Torre/Mil Palmer…
$727,458
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Mieszkanie 3 pokoi w Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 2/5
Oferujemy przestronne jasne mieszkanie na niższym piętrze w Pilar de la Horadada. Apartament…
$328,801
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Położony w uroczej gminie Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór bungal…
$456,527
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Mieszkanie 3 pokoi w Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Odkryj ten wybitny projekt mieszkalny położony w prestiżowej okolicy Alicante, w pobliżu mus…
$385,687
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Mieszkanie 1 pokój w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Nowe apartamenty śródziemnomorskie zaledwie 140 m od plaży w Torre de la Horadada Exclusive …
$281,308
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