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Mieszkania na sprzedaż w La Nucia, Hiszpania

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179 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1
Nowoczesny apartament na środkowym piętrze z dużym tarasem, siłownią, klubem towarzyskim poł…
$436,950
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Odkryj spokój i komfort tej nowej oferty nieruchomości w uprzywilejowanej okolicy La Nucia, …
$403,837
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$404,429
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$363,512
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$542,668
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Perfekcja nowoczesnego designu, połączenie wyśmienitych wykończeń i luksusowych usług defini…
$476,207
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TekceTekce
Penthouse 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 4/4
Niesamowity, nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i siłownią, poł…
$608,908
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 169 m²
Nowy kompleks mieszkalny w La NusiaNowy kompleks mieszkalny niezależnych i podwójnych willi …
$549,115
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$580,117
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Mieszkanie 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Dużymi Tarasami w La Nucía w Alicante Położone w La Nucía,…
$520,389
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Penthouse w La Nucia, Hiszpania
Penthouse
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
New Build Apartments in La Nucía Modern Living in Ciudad del Deporte Near Benidorm …
$550,348
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/4
Odkryj spokój i komfort w kompleksie mieszkalnym La Nucía Pines, położonym w malowniczym mie…
$367,124
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$379,810
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Penthouse 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z ogromnym tarasem na dachu, siłownią, klubem towarzyskim położonym w …
$460,018
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Znajduje się w uroczym mieście La Nucía, to mieszkanie oferuje wybór 52 nieruchomości, w tym…
$424,498
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/3
Prezentujemy nowe apartamenty w mieście Altea, w nowym kompleksie mieszkalnym od dewelopera.…
$468,741
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Odkryj spokój i komfort tych nowych nieruchomości w uprzywilejowanej okolicy La Nucia, w sam…
$433,207
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Penthouse w La Nucia, Hiszpania
Penthouse
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Located in the charming town of La Nucía, this residential complex offers a variety of housi…
$606,665
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$426,217
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Located in the charming town of La Nucía, this residential complex offers a variety of housi…
$432,542
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$542,668
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Located in the charming town of La Nucía, this residential complex offers a variety of housi…
$509,110
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
The two-bedroom apartments at Destiny by Bergen are part of a modern and comprehensive resid…
$365,645
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Located in the charming town of La Nucía, this residential offers a selection of 52 properti…
$402,892
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Odkryj spokój i komfort, jaki oferują te nowe nieruchomości w uprzywilejowanej okolicy La Nu…
$519,467
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$363,512
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Mieszkanie 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Ten przytulny dom half-duplex, położony w bardzo cichej urbanizacji, jest rozmieszczony na t…
$367,202
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Mieszkać w wyjątkowym środowisku naturalnym, w tych ekskluzywnych apartamentach i penthouses…
$458,831
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Mieszkanie 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Doskonałość w avant- garde design, uzupełniona wykwintnymi wykończeniami i luksusowymi usług…
$506,259
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Mieszkanie 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Odkryj spokój i komfort tej nowej oferty nieruchomości w uprzywilejowanej okolicy La Nucia, …
$433,207
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