Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Wspólnota Walencka
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

;
Alacant Alicante
4
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Kawalerka 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Natura jest projektem mieszkalnym 3-pokojowe kamienice położone w Balcón de Finestrat, spoko…
$502,245
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Kawalerka 1 pokój w Calp, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Calp, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 7/12
Studio by the sea in Calpe — completely renovated and ready to move in! Are you looking for…
$196,221
Zostaw prośbę
Kawalerka w Guardamar del Segura, Hiszpania
Kawalerka
Guardamar del Segura, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4
Studio z 1 łazienką, kuchnią, dużym tarasem, umeblowane, blisko plaży i wszystkich usług. • …
$68,322
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Alicante, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Alicante, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio w Alicante ID 72742
$266,982
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się