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Mieszkania na sprzedaż w Altea, Hiszpania

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51 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Ten apartament w popularnym kompleksie mieszkalnym Altea la Nova znajduje się zaledwie 1 km …
$399 028
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Mieszkanie 3 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Przedstawiamy unikalną nieruchomość w pożądanym obszarze Altea: ekskluzywny nowy budynek skł…
$1,02M
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Mieszkanie 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Ten apartament pierwszej linii oferuje spektakularny widok na morze i miasto Altea.Powierzch…
$349 716
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 339 m²
ekskluzywny apartament w Altea z spektakularnym widokiem na Zatokę Altea i Morze Śródziemne.…
$981 310
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Mieszkanie 3 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 1
Prezentujemy przestronne mieszkanie w zamkniętym urbanizacji w mieście Mascarat. Apartament …
$346 753
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Mieszkanie 3 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Mieszkanie w Altea ID F0966
$551 377
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Oferujemy przytulny apartament w Albira zaledwie 200 metrów od plaży. Apartament składa się …
$340 973
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Mieszkanie 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Unikalna możliwość mieszkania z widokiem na morze. Mamy fantastyczne nowoczesne mieszkanie …
$465 220
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Mieszkanie 1 pokój w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Altea, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Apartament położony na plaży w Altea. Z każdego pokoju tego wyjątkowego mieszkania na linii…
$448 896
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Mieszkanie 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 305 m²
ekskluzywny apartament klasy LUXURY na pierwszej linii morza!Rozmieszczenie: Mascarat Beach,…
$1,91M
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 11/14
Nowoczesny apartament o powierzchni 115 m2, położony na 11 piętrze 14- piętrowego budynku (S…
$745 518
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Mieszkanie 3 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Oferujemy imponujący apartament z widokiem na morze w mieście Altea, dzielnicy Mascarat. Apa…
$456 558
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Mieszkanie 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Ten piękny dwupoziomowy apartament znajduje się w bezpiecznej urbanizacji w dzielnicy Mascar…
$489 705
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Przestronny apartament, całkowicie odnowiony w samym sercu Altea, znajduje się w odległości …
$345 597
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Mieszkanie 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Oferujemy luksusowe apartamenty w mieście Altea na pierwszej linii morza. Apartament o powie…
$1,61M
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Mieszkanie 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Śródziemnomorski urok w sercu Altea. Ten piękny apartament z dwoma sypialniami został niedaw…
$265 620
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Mieszkanie 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 437 m²
Sypialnie: 4, łazienki: 3, Townshouse w Altea, Alicante, Hiszpania
$936 193
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Mieszkanie 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Ten stylowy duplex w Altea La Vella oferuje wspaniałe widoki na morze i góry z 11 piętra. Du…
$1,05M
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Mieszkanie 3 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Przedstawiamy Państwu unikalną nieruchomość w południowej części Altea: ekskluzywny nowy bud…
$981 310
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Mieszkanie 3 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
The last apartment of the exclusive urbanization in Altea has been put up for sale. A super …
$2,42M
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Mieszkanie 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Ten nowoczesny apartament, położony w Sierra de Altea, oferuje widoki na morze.Jasny salon z…
$326 402
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Mieszkanie 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Komfortowy penthouse z widokiem na morze znajduje się w mieście Altea, Mascarat dzielnicy. A…
$1,85M
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Mieszkanie 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Komfortowy apartament z widokiem na morze znajduje się w Altea Hills, elitarnej dzielnicy mi…
$398 202
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Penthouse 3 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Daszek w Altea ID F1012
$301 806
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Mieszkanie 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
NOWA LUKSUSOWA WILLA W ALTEA Nowa luksusowa willa położona w jednej z najbardziej pożądany…
$2,42M
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Mieszkanie 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
LUKSUSOWA NOWA WILLA W ALTEA New Build Luxury Villa znajduje się w Altea, najbardziej malo…
$1,62M
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Mieszkanie 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Altea ID F1086
$347 077
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Mieszkanie 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Witamy w wyjątkowym życiu Alicante. Ta znakomita nieruchomość obejmuje 104 m2, oferując harm…
$540 520
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Mieszkanie 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
LUKSUSOWA, NOWO WYBUDOWANA WILLA W ALTEA HILLS New Build Luxury Villa znajduje się w Altea…
$2,03M
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