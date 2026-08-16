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Mieszkania na sprzedaż w Rojales, Hiszpania

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penthouse’y
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143 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Located in the charming town of Rojales, this residential complex offers a selection of 30 h…
$374,769
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Położony w uroczym Ciudad Quesada, ta ekskluzywna kolekcja 19 bungalowów oferuje doskonałe p…
$376,227
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Położony w uroczym Ciudad Quesada, ta ekskluzywna społeczność oferuje w sumie 84 domy, rozło…
$371,310
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Mieszkanie 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Mieszkanie składa się z dwupoziomowych apartamentów z windą: parter z prywatnym ogrodem i pi…
$396,102
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nowy prywatny apartament z pięknym śródziemnomorskim stylu apartamenty z 2 sypialniami. Idea…
$349,400
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Mieszkanie w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
$375,789
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Mieszkanie 3 pokoi w Urbanizacion Lo Pepin, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Urbanizacion Lo Pepin, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Kompleks mieszkalny położony w Rojales (prowincja Alicante) oferuje eleganckie apartamenty n…
$419,571
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Mieszkanie 3 pokoi w Rojales, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Ten trzypokojowy apartament z widokiem na południe w Rojales z widokiem na spokojną rzekę i …
$184,877
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Mieszkanie 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Położony w uroczym Quesada Ciudad, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 40 wysokie i niskie…
$419,742
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Mieszkanie 4 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 2/2
Przedstawiamy Państwu nowy apartament na najwyższym piętrze, położony w nowoczesnym kompleks…
$376,805
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Mieszkanie 2 pokoi w Formentera del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Formentera del Segura, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Nowe budynki mieszkalne w Rojales - nowoczesny design i komfort śródziemnomorski. Odkryj no…
$307,338
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Penthouse 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu apartamentowego w przytulnym mieście Alicante, Rojales…
$513,772
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Penthouse 2 pokoi w Formentera del Segura, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Formentera del Segura, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Nowe domy w Rojales z nowoczesnym designem i śródziemnomorskim komfortem. Odkryj nowy sposób…
$330,455
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Located in the charming town of Rojales, this residential complex offers a selection of 30 h…
$381,112
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Mieszkanie 3 pokoi w Rojales, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament położony na Heroes of Africa Street w Rojales, który…
$144,480
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Mieszkanie 3 pokoi w Rojales, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Przestronne mieszkanie na sprzedaż na Heroes of Africa Street w Rojales, coraz bardziej posz…
$129,454
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Położony w uroczym Ciudad Quesada, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 40 domów high- bung…
$430,120
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Mieszkanie 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu apartamentowego w przytulnym mieście Rojales. Ten komp…
$497,012
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Witamy w ekskluzywnym kompleksie apartamentowym w czarującej okolicy Alicante. Projekt ten ł…
$371,025
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Przedstawiamy Państwu to atrakcyjne mieszkanie. Zbudowany w 2019 roku, posiada nowoczesny st…
$358,311
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Mieszkanie 4 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
Apartamenty na sprzedaż na parterze w zamkniętym urbanizacji 100 km. z dwoma sypialniami, dw…
$346,637
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Mieszkanie 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 116 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym Ciudad Quesada i oferuje 14 bunga…
$478,552
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piękny kompleks mieszkalny składający się z różnych rodzajów domów: apartamenty i częściowo …
$387,114
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Odkryj śródziemnomorski styl życia, o którym zawsze marzyłeś. Zapraszamy do tego ekskluzywne…
$358,311
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Mieszkanie 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu apartamentowego w przytulnym mieście Alicante. Projekt…
$513,772
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Oferujemy Państwu wyjątkową przestrzeń w pięknej lokalizacji, która łączy nowoczesny design …
$395,298
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Położony w uroczej Ciudad Quesada, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 28 domków, przeznac…
$362,085
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Położony w uroczym Ciudad Quesada, ta ekskluzywna kolekcja 19 bungalowów oferuje doskonałe p…
$380,535
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Mieszkanie 3 pokoi w Rojales, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Townhouses in RogeysNowe nowoczesne domy mieszkalne i wille w Rojales.Town mają 3 sypialnie,…
$436,074
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Położony w uroczym Ciudad Quesada, ta ekskluzywna kolekcja 19 bungalowów oferuje doskonałe p…
$377,877
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