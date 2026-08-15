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Mieszkania na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

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Benidorm
1361
Villajoyosa
674
La Nucia
179
Altea
51
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3 205 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Odkryj możliwość posiadania nowego domu w uprzywilejowanej zatoce, z turkusową wodą i plażą …
$426,576
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Mieszkanie 1 pokój w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Okres prerezerwacji jest otwarty: skorzystać z okazji, aby kupić najlepsze apartamenty na wy…
$953,456
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Mieszkanie 3 pokoi w Relleu, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Relleu, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Witamy w naszym ekskluzywnym mieszkaniu, gdzie elegancja łączy się z naturą. Odkryj wybór do…
$290,533
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Mieszkanie 2 pokoi w Relleu, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Relleu, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Zapraszamy do naszego ekskluzywnego mieszkania, gdzie elegancja jest połączona z naturą. Odk…
$190,230
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Mieszkanie 1 pokój w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Odkryj możliwość stania się pierwszymi właścicielami swojego domu w uprzywilejowanej zatoce …
$328,579
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Mieszkanie 1 pokój w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Luxury New Build Apartments and Townhouses in Sierra Cortina Resort Discover an exc…
$333,446
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Prezentujemy nowoczesny kompleks mieszkalny 18 apartamentów turystycznych, położony w jednym…
$221,160
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Mieszkanie 4 pokoi w Relleu, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Relleu, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 249 m²
Residential complex in Relleu with communal swimming pool and open views This is a …
$340,108
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol architektoniczny - elegancka nowoczesna wieża, …
$948,946
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Na wybrzeżu Benidorm wyłania się nowy symbol architektoniczny: elegancka i ultranowoczesna w…
$707,375
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol architektoniczny - elegancka, ultranowoczesna w…
$831,051
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Mieszkanie 1 pokój w Altea, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Altea, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Apartament położony na plaży w Altea. Z każdego pokoju tego wyjątkowego mieszkania na linii…
$448,896
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Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
W Alicante, w malowniczym mieście La Villajoyosa / Vila Joyosa, oferuje ekskluzywny kompleks…
$736,734
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
$241,674
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Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Wyjątkowy projekt, który wyróżnia się ze względu na innowacyjną i elegancką architekturę, po…
$495,272
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
TM Tower znajduje się w Benidorm, zaledwie 150 metrów od plaży Poniente, idylliczne miejsce …
$1,47M
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Mieszkanie 2 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny w jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów Cos…
$392,986
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Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 146 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Finestrat, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór…
$512,637
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
W Alicante, w malowniczym mieście La Villajoyosa / Vila Hoyosa, zaprezentowany zostaje wyjąt…
$745,518
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
The building will have a sauna, spa, lobby, gym, yoga and pilates area, coworking spaces, ga…
$1,27M
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
TM Tower znajduje się w Benidorm, zaledwie 150 metrów od plaży Poniente, idylliczne miejsce …
$838,807
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy ikoniczny projekt. Jest to elegancka i nowoczesna wież…
$1,04M
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy zabytek architektury: elegancka, awangardowa wieża, kt…
$1,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 297 m²
Pierwsza linia plaży w Benidorm i prywatny basen!!!Położony na 1. linii Playa Poniente w Ben…
$1,89M
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Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
TM Tower znajduje się w Benidorm, zaledwie 150 metrów od plaży Poniente, idylliczne miejsce …
$1,01M
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Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Odkryj Riviera 1 - ekskluzywny projekt 18 apartamentów turystycznych w jednym z najbardziej …
$183,259
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Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Na wybrzeżu Benidorm powstaje nowy symbol architektoniczny: elegancka, awangardowa wieża red…
$1,34M
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Na wybrzeżu Benidorm wyłania się nowy symbol architektoniczny: elegancka, ultranowoczesna wi…
$655,363
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na wybrzeżu Benidorm powstaje nowy zabytek architektury: elegancka, nowoczesna wieża, która …
$683,103
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Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Odkryj Riviera 1, ekskluzywny projekt 18 apartamentów turystycznych w jednym z najbardziej o…
$197,476
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Typy nieruchomości w la Marina Baixa.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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