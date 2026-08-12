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Mieszkania na sprzedaż w lHorta Nord, Hiszpania

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Godella
16
Paterna
15
Alboraia Alboraya
8
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48 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Godella, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Godella, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Nowy kompleks mieszkalny w roku, WalencjaBudowa nowych budynków wysokiej jakości jest stałym…
$446,145
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 57 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$265,931
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Mieszkanie 4 pokoi w Godella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Godella, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 134 m²
Nowy kompleks mieszkalny w roku, WalencjaBudowa nowych budynków wysokiej jakości jest stałym…
$762,606
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 5 pokojów w Montcada Moncada, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Montcada Moncada, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 295 m²
Townhouse w Moncada, w pobliżu CEU University, nowoczesny budynek 2007 z nowoczesnymi liniam…
$616,146
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 57 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$254,517
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 57 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$243,104
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 89 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$351,531
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Mieszkanie 2 pokoi w Godella, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Godella, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN GODELLA, VALENCIA New Build development with high …
$440,663
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Mieszkanie 2 pokoi w Foios, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Foios, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Ten apartament na pierwszym piętrze (bez windy) znajduje się w gminie Foyos. Oferuje całkowi…
$258,194
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Mieszkanie 4 pokoi w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Fantastyczne mieszkanie na pierwszym piętrze bez windy (instalacja jest planowana wkrótce), …
$350,910
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 93 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$409,796
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Mieszkanie 3 pokoi w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Znajduje się w mieście Alboraya, z szybkim dostępem od północnej V- 21 dostępu do Walencji (…
$644,313
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 77 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$328,704
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Mieszkanie 2 pokoi w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Paterna, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Ten 81 m2 apartament położony jest w jednej z najbardziej wysuniętych po sobie części Valter…
$308,660
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Mieszkanie 3 pokoi w Tavernes Blanques, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Tavernes Blanques, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Ten nowoczesny apartament na trzecim piętrze w cichej, ale dobrze usytuowanej okolicy zaledw…
$410,764
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 146 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$558,604
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Mieszkanie 3 pokoi w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
Apartament ten położony jest w samym sercu portu Saplaya, jednego z najbardziej uroczych zak…
$375,556
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Penthouse w Godella, Hiszpania
Penthouse
Godella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN GODELLA, VALENCIA New Build development with high qual…
$767,382
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Mieszkanie 3 pokoi w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 320 m²
Życie rzut kamieniem z morza, z dużą przestrzenią i tarasem, aby cieszyć się każdego dnia, j…
$1,41M
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 136 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$518,540
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 72 m²
Riura bierze swoją nazwę ze słowa "valentian riure", co oznacza śmiech. Inspiracja, która od…
$309,301
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Mieszkanie w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie
Paterna, Hiszpania
Powierzchnia 107 m²
Aleria, ekskluzywna promocja nowych prac zlokalizowanych w Valterna (Paterna), jednym z obsz…
$438,413
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Mieszkanie 3 pokoi w Godella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Godella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W GODELLI, WALENCJA Rozwój nowych budynków o wysokiej…
$405,117
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Mieszkanie 5 pokojów w Godella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Godella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY BUDYNEK MIESZKALNY W GODELLA, WALENCJA Komfort i jakość pierwszej klasy! Ry…
$776,571
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Mieszkanie 5 pokojów w Paterna, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Paterna, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Maisonette jest sprzedawany w Valterna, w dobrym stanie. Ma sypialnię 5, 3 ba # 241; os, sa…
$288,637
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Mieszkanie 3 pokoi w Burjassot, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Burjassot, Hiszpania
Sypialnie 3
Przestronny apartament o powierzchni 84 m2, położony w cichej i zielonej okolicy w pobliżu L…
$174,287
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Mieszkanie 3 pokoi w Godella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Godella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Godella ID VN004
$378,419
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Mieszkanie 1 pokój w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Fantastyczna nieruchomość znajduje się na szóstym piętrze z windą, na fantastycznej plaży Pa…
$429,907
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Mieszkanie 4 pokoi w Godella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Godella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W GODELLI, WALENCJA Rozwój nowych budynków o wysokiej…
$434,137
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Mieszkanie 5 pokojów w Godella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Godella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY BUDYNEK MIESZKALNY W GODELLA, WALENCJA Komfort i jakość pierwszej klasy! Ry…
$597,808
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Typy nieruchomości w lHorta Nord.

2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w lHorta Nord, Hiszpania

z garażem
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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