Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Plana Alta
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w la Plana Alta, Hiszpania

;
penthouse’y
3
2 pokojowe
7
3 pokojowe
14
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
23 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 373 m²
Piętro 3/3
Luksusowy, wysokiej klasy penthouse w pobliżu plaży, z którego roztacza się niesamowity wido…
$1,33M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Exclusive New Construction Homes in Benicàssim: Luxury and Sustainability by the Mediterrane…
$478,176
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe ekskluzywne budynki w Benicassim: luksusowe i przyjazne dla środowiska na wybrzeżu Morz…
$456,963
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 268 m²
Piętro 1/3
Fantastyczny apartament na parterze nad morzem z dużym tarasem z prywatnym basenem i niesamo…
$864,383
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse w Benicassim, Hiszpania
Penthouse
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Exclusive New Construction Homes in Benicàssim: Luxury and Sustainability by the Mediterrane…
$712,186
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Nowe ekskluzywne budynki w Benicassim: luksusowe i przyjazne dla środowiska na wybrzeżu Morz…
$579,952
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Cabanes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cabanes, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/11
Oferujemy apartament w bardzo pięknym kompleksie mieszkaniowym Ciudad Jardín, położonym w Or…
$239,869
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 241 m²
Piętro 1
Luksusowy apartament na środkowym piętrze w pobliżu plaży z przepięknym widokiem na morze, d…
$711,080
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Nowe ekskluzywne budynki w Benicassim: luksusowe i przyjazne dla środowiska na wybrzeżu Morz…
$713,341
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Exclusive New Construction Homes in Benicàssim: Luxury and Sustainability by the Mediterrane…
$586,145
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Nowe ekskluzywne budynki w Benicassim: luksusowe i przyjazne dla środowiska na wybrzeżu Morz…
$618,011
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 149 m²
Nowe ekskluzywne budynki w Benicassim: luksusowe i przyjazne dla środowiska na wybrzeżu Morz…
$969,680
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Cabanes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cabanes, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/11
Oferujemy apartamenty na pierwszej linii morza z widokiem na morze w bardzo pięknym kompleks…
$349,479
Zostaw prośbę
Penthouse w Benicassim, Hiszpania
Penthouse
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Exclusive New Construction Homes in Benicàssim: Luxury and Sustainability by the Mediterrane…
$971,953
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ekskluzywne nowe domy w Benicàssim: luksus i zrównoważony rozwój nad Morzem Śródziemnym Dom…
$436,110
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Benicassim ID V303
$448,414
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ekskluzywne nowe domy w Benicàssim: luksus i zrównoważony rozwój nad Morzem Śródziemnym Dom…
$604,425
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Benicassim ID V299
$318,173
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Apartament z licencją turystyczną z widokiem na morze w Oropesa del Mar. Powierzchnia całko…
$210,306
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ekskluzywne nowe domy w Benicàssim: luksus i zrównoważony rozwój nad Morzem Śródziemnym Dom…
$534,545
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Castello de la Plana, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castello de la Plana, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
OPPORTUNITY! Apartment 80m2 consists of three (3) bedrooms, One (1) bathroom, kitchen, livi…
$123,850
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ekskluzywne nowe domy w Benicàssim: luksus i zrównoważony rozwój nad Morzem Śródziemnym Dom…
$480,800
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Apartment completely refurbished designer, new floors, maximum qualities. 3 bedrooms 1 bathr…
$173,390
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w la Plana Alta, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się