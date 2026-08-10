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Mieszkania na sprzedaż w Oliva, Hiszpania

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7 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Oliva, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Nowe mieszkanie w Oliva Nova. Nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się na pierwszej linii…
$339,041
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Mieszkanie 2 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Oliva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$414,672
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Mieszkanie 3 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Oliva, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Apartments in Oliva Nova Golf, Costa Blanca Much more than a house by the sea. Two or three …
$382,640
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Oliva, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Apartamenty w Oliva, Walencja, Costa Blanca. Mieszkanie, w którym będziesz mieć WSZYSTKO. Te…
$2,18M
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Mieszkanie 2 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Oliva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Ekskluzywna rezydencja w Oliva Nova Golf, Walencja. Dom, w którym możesz cieszyć się nieskoń…
$395,535
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Mieszkanie 3 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Oliva, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$1,20M
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Mieszkanie 2 pokoi w Oliva, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Oliva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Ekskluzywna rezydencja w Oliva Nova Golf, Walencja. Dom, w którym możesz cieszyć się nieskoń…
$779,674
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