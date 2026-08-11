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Mieszkania na sprzedaż w Elx Elche, Hiszpania

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45 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Located in the vibrant city of Elche, this residential complex offers a variety of housing o…
$285,978
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Modern New Build Residences Just 800 m from El Pinet Beach Exclusive Residential Co…
$288,890
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Mieszkanie 3 pokoi w Elx Elche, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Elx Elche, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Dużymi Tarasami w La Marina Osiedle położone jest w uprzyw…
$312,677
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Mieszkanie 3 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Ten kompleks mieszkalny znajduje się w miejscowości Elche i oferuje ekskluzywną kolekcję kam…
$534,735
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Odkryj miejsce, gdzie śródziemnomorski spokój jest połączony z nowoczesnym komfortem. W tym …
$284,337
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
New residential development with 63 modern design apartments (2 bedrooms and 2 bathrooms), d…
$285,978
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Mieszkanie 3 pokoi w Elx Elche, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Ten kompleks apartamentów nowej konstrukcji wyróżnia się jego uprzywilejowaną lokalizacją w …
$363,819
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Penthouse w la Marina, Hiszpania
Penthouse
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Located in the vibrant city of Elche, this residential complex offers a variety of housing o…
$344,788
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Mieszkanie 3 pokoi w Elx Elche, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Elx Elche, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Dużymi Tarasami w La Marina Osiedle położone jest w uprzyw…
$290,258
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Odkryj miejsce, gdzie spokój Morza Śródziemnego jest połączony z nowoczesnym komfortem. W ty…
$306,298
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Penthouse 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Odkryj narożnik, w którym spokój Morza Śródziemnego jest połączony z nowoczesnym komfortem. …
$345,597
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Nowoczesne budynki tylko 800 m od plaży El PinetExclusive kompleks mieszkalny w La Marina - …
$353,329
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Odkryj miejsce, gdzie spokój Morza Śródziemnego jest połączony z nowoczesnym komfortem. W ty…
$306,298
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Mieszkanie 3 pokoi w la Baia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
la Baia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny apartament na środkowym piętrze z dużym tarasem, wspólnym basenem, strefą spa i w…
$322,880
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse w la Marina, Hiszpania
Penthouse
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Modern New Build Residences Just 800 m from El Pinet Beach Exclusive Residential Complex in…
$344,783
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Penthouse w la Marina, Hiszpania
Penthouse
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Modern New Build Residences Just 800 m from El Pinet Beach Exclusive Residential Co…
$346,878
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Modern New Build Residences Just 800 m from El Pinet Beach Exclusive Residential Co…
$307,434
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Odkryj narożnik, w którym spokój Morza Śródziemnego jest połączony z nowoczesnym komfortem. …
$286,649
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Penthouse 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Odkryj narożnik, w którym śródziemnomorski spokój jest połączony z nowoczesnym komfortem. W …
$345,597
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Penthouse 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Odkryj narożnik, w którym spokój Morza Śródziemnego jest połączony z nowoczesnym komfortem. …
$345,597
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Mieszkanie 2 pokoi w Elx Elche, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowoczesny apartament w okolicy Altabix, Elche. Dom posiada wiele wspólnych obszarów, plac z…
$389,628
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Mieszkanie 2 pokoi w Elx Elche, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Ten kompleks apartamentów nowej konstrukcji wyróżnia się jego uprzywilejowaną lokalizacją w …
$264,063
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Penthouse 3 pokoi w Elx Elche, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Elx Elche, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Dużymi Tarasami w La Marina Osiedle położone jest w uprzyw…
$351,925
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Modern New Build Residences Just 800 m from El Pinet Beach Exclusive Residential Complex in…
$288,890
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Mieszkanie 3 pokoi w la Baia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
la Baia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękne, nowoczesne mieszkanie na parterze z ogrodami, eleganckim tarasem, w ośrodku oferując…
$311,348
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Modern New Build Residences Just 800 m from El Pinet Beach Exclusive Residential Complex in…
$305,577
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Nowoczesne budynki tylko 800 m od plaży El PinetExclusive kompleks mieszkalny w La Marina - …
$288,890
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Nowoczesne budynki tylko 800 m od plaży El PinetExclusive kompleks mieszkalny w La Marina - …
$311,203
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Mieszkanie 2 pokoi w la Marina, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Położony w tętniącym życiem mieście Elche, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji miesz…
$305,581
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Mieszkanie 2 pokoi w Elx Elche, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Apartments for sale in Arenales del Sol, Costa Blanca In total there will be 48 homes with 2…
$305,327
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Parametry nieruchomości w Elx Elche, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
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