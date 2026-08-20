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Mieszkania na sprzedaż w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

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Aspe
10
Petrer
3
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201 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Aspe, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Aspe, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Nowoczesny apartament na parterze z ogrodem i tarasem w otoczeniu przyrody Termin oddania…
$225 118
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Domy z 3 sypialniami, 2 łazienkami i WC, z dużymi tarasami i grodziami, tworzą prywatny, mał…
$311 347
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Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Położony w uroczej gminie Monforte del Sid, w pobliżu Elche i Alicante, ten nowy kompleks mi…
$310 922
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$256 249
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Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w uroczej gminie Monforte del Sid, zaledwie kilka minut od …
$310 922
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Mieszkanie w el Pinos Pinoso, Hiszpania
Mieszkanie
el Pinos Pinoso, Hiszpania
Zapraszamy do wyjątkowej okazji w samym sercu malowniczego krajobrazu! Ta przestronna działk…
$35 825
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$279 544
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Mieszkanie 2 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nieruchomość w kompleksie VINEYARD VIEWS Odkryj możliwość życia w ekskluzywnym środowisku w …
$213 831
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Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w przytulnej gminie Monforte del Cid, kilka minut jazdy od …
$277 402
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Mieszkanie 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 92 m²
$291 250
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Mieszkanie 2 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Exclusive New Build Apartments with Views of the Vineyards in Hondón de las Nieves Modern H…
$281 597
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Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Położony w uroczej gminie Monforte del Sid, kilka minut od Elche i Alicante, ten nowy komple…
$277 402
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Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN ALENDA GOLF, ALICANTE New Build private development of beau…
$312 511
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Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
$320 573
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Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Jaya Residence - faza 2 jest częścią ekskluzywnego Font del Llop Golf Resort w Monforte del …
$357 762
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Mieszkanie 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Exclusive New Build Apartments with Views of the Vineyards in Hondón de las Nieves Mode…
$342 284
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Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Kompleks znajduje się w przytulnej gminie Monforte del Cid, w pobliżu Elche i Alicante. Nowy…
$277 402
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Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Położony w uroczej gminie Monforte del Sid, kilka minut od Elche i Alicante, ten nowy komple…
$310 922
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Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
$553 375
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Mieszkanie 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Odkryj nowy projekt 15 ekskluzywnych apartamentów w Hondon de las Nieves, uroczym mieście po…
$327 667
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Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 2
Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym 3 domy z miejscem parkingowym i spiżarnia w piwni…
$355 545
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Mieszkanie 1 pokój w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Zanurz się w atmosferze tego ekskluzywnego projektu w Alicante, Hondon de las Nieves, który …
$202 272
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Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w przytulnej gminie Monforte del Sid, kilka minut od Elche …
$277 402
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Mieszkanie 3 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Jaya Residence - faza 2 jest częścią ekskluzywnego Font del Llop Golf Resort w Monforte del …
$432 776
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Mieszkanie 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
1- do 3-Pokojowe Apartamenty Wśród Winnic w Malowniczym Hondón de las Nieves Położone w spok…
$285 039
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Mieszkanie 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1
Oferujemy apartamenty w pięknym kompleksie mieszkalnym na przedmieściach Alicante w mieście …
$277 402
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Mieszkanie 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Nieruchomości w VINEYARD VIEWS Odkryj możliwość życia w ekskluzywnym środowisku w nowym komp…
$369 870
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Mieszkanie 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Odkryj nowy projekt 15 ekskluzywnych apartamentów w Hondon de las Nieves, uroczym mieście po…
$356 923
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Mieszkanie 2 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Położony w uroczej gminie Monforte del Cid, w pobliżu Elche i Alicante, ten nowy kompleks mi…
$283 181
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Mieszkanie 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$215 482
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Typy nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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