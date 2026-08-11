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Mieszkania na sprzedaż w el Campello, Hiszpania

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48 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Fantastyczny apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$368,053
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Jasny apartament o powierzchni 125 m2 znajduje się w kompleksie mieszkalnym Urbanización Mis…
$402,174
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Muchavista, El Campelloekskluzywne życie na wybrzeżu k…
$487,914
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
1
$396,345
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Muchavista, El Campelloekskluzywne życie na wybrzeżu k…
$642,836
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Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
W wyjątkowej lokalizacji obok plaży Muchavista w El Campeio jest elegancki dom z widokiem na…
$514,350
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Penthouse 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim z 2 i 3 Sypialniami, Blisko Morza w El Campello w Alic…
$527,792
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim z 2 i 3 Sypialniami, Blisko Morza w El Campello w Alic…
$613,845
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Kiedy myślisz, że możesz być bliżej nieba, ten duplex pojawia się tak, że nie marzysz o życi…
$725,549
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Muchavista, El Campelloekskluzywne życie na wybrzeżu k…
$720,938
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Ten nowy dom w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym "Terrazas de Muchavista" oferuje rzadką o…
$465,883
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Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Położony w prestiżowym kompleksie mieszkalnym Viride w PAU 5, Alicante, ten dom oferuje świa…
$575,042
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 2/4
Alborán Beach: Eleganckie mieszkanie 160 metrów od plaży San Juan. Odkryj Alborán Beach - no…
$722,401
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Apartament w El Campello, niepowtarzalna okazja z widokiem na morze. Ten elegancki budynek p…
$484,317
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Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Ten elegancki kompleks położony jest w wyjątkowej lokalizacji obok plaży Muchavista w El Cam…
$693,505
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Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 58 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Muchavista, El Campelloekskluzywne życie na wybrzeżu k…
$552,719
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Penthouse w el Campello, Hiszpania
Penthouse
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
New Build Apartments with Sea Views in Muchavista, El Campello Exclusive Coastal Li…
$534,807
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Mieszkanie w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie
el Campello, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
W wyjątkowej lokalizacji w pobliżu plaży Muchavista w El Campello jest elegancki kompleks mi…
$335,194
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
New Build Apartments with Sea Views in Muchavista, El Campello Exclusive Coastal Li…
$622,003
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Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Dwupokojowe mieszkanie z jedną łazienką w nowoczesnym budynku z wspólnym basenem.Apartament …
$378,848
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
W wyjątkowej lokalizacji w pobliżu plaży Muchavista w El Campello jest elegancki kompleks mi…
$485,454
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Penthouse w el Campello, Hiszpania
Penthouse
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
New Build Apartments with Sea Views in Muchavista, El Campello Exclusive Coastal Li…
$697,574
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Mieszkanie w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie
el Campello, Hiszpania
Powierzchnia 73 m²
Odkryj ten imponujący, zupełnie nowy apartament na linii frontu plaży Muchavista, gdzie komf…
$393,671
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Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 61 m²
W wyjątkowej lokalizacji w pobliżu plaży Muchavista, w El Campello, znajduje się elegancki d…
$410,324
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Penthouse 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim z 2 i 3 Sypialniami, Blisko Morza w El Campello w Alic…
$688,425
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/5
Fantastyczny apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$367,552
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
W wyjątkowej lokalizacji na plaży Muchavista w El Campejo znajduje się elegancki budynek z i…
$462,337
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Odkryj ten uroczy apartament w El Camello, zbudowany w 2006 roku i w doskonałym stanie, goto…
$483,774
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Penthouse 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
W wyjątkowej lokalizacji obok plaży Muchavista w El Campello jest elegancki dom z imponujący…
$722,401
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
W wyjątkowej lokalizacji obok plaży Muchavista w El Campeio jest elegancki budynek z imponuj…
$618,376
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Realting.com
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