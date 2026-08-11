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Mieszkania na sprzedaż w la Plana Baixa, Hiszpania

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16 obiektów total found
Penthouse w Moncofa, Hiszpania
Penthouse
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa Near the Beach with Sea Views and Premium Amenities…
$409,235
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Mieszkanie 1 pokój w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa Near the Beach with Sea Views and Premium Amenities…
$195,922
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Mieszkanie 3 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
New Build Beachfront Apartments for Sale in Moncofa with Sea Views Prime Coastal Lo…
$300,250
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Nowe domy na sprzedaż w Moncofa, 300 metrów od plaży Top lokalizacja na wybrzeżu w Moncofa, …
$290,803
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Penthouse w Moncofa, Hiszpania
Penthouse
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
New Build Beachfront Apartments for Sale in Moncofa with Sea Views Prime Coastal Lo…
$454,411
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Mieszkanie 2 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa 350 Metres from the Beach with Premium Finishes …
$254,312
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Mieszkanie 2 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa Near the Beach with Sea Views and Premium Amenities…
$265,481
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Penthouse w Moncofa, Hiszpania
Penthouse
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa 350 Metres from the Beach with Premium Finishes …
$420,812
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Mieszkanie 4 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa 350 Metres from the Beach with Premium Finishes …
$323,877
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Mieszkanie 2 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
New Build Beachfront Apartments for Sale in Moncofa with Sea Views Prime Coastal Lo…
$268,583
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Penthouse w Moncofa, Hiszpania
Penthouse
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa Near the Beach with Sea Views and Premium Amenities…
$402,279
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Mieszkanie 3 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa Near the Beach with Sea Views and Premium Amenities…
$277,074
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Penthouse w Moncofa, Hiszpania
Penthouse
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
New Build Apartments for Sale in Moncofa 350 Metres from the Beach with Premium Finishes …
$386,600
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Penthouse w Moncofa, Hiszpania
Penthouse
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Nowe domy na sprzedaż w Moncofa, 300 metrów od plaży Top lokalizacja na wybrzeżu w Moncofa, …
$448,468
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Mieszkanie 2 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
Nowe domy na sprzedaż w Moncofa, 300 metrów od plaży Top lokalizacja na wybrzeżu w Moncofa, …
$251,879
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Mieszkanie 3 pokoi w Moncofa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Mieszkanie umieszczone w MONCOFA wraz z Xilches ( Castell & # 243; n ), 40 km od Walencji i …
$190,884
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Parametry nieruchomości w la Plana Baixa, Hiszpania

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