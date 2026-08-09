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Mieszkania na sprzedaż w Orihuela, Hiszpania

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731 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Położony w ustalonym obszarze Punta Prima (Costa Blanca), ten gotowy do poruszania się w apa…
$426,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Na sprzedaż apartament bez mebli w Campoamor, położony w kompleksie mieszkalnym z wspólnym b…
$231,034
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego w Torrevieja, w prestiżowej okolicy Los B…
$403,598
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie
Orihuela, Hiszpania
$160,649
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego w Torrevieja, w prestiżowej okolicy Los B…
$380,535
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Ten w pełni odnowiony apartament z widokiem na południe oferuje idealne połączenie komfortu …
$250,299
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Położony w prestiżowych Res. Las Filipinas, ten kompleks mieszkalny oferuje ekskluzywny wybó…
$294,050
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Mieszkanie 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 119 m²
Nowy dom mieszkalny w Playa Flamenca!!Od dobrze ugruntowanego dewelopera z dumą oferujemy te…
$589,052
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Mieszkanie 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2
Nowy nowoczesny apartament na sprzedaż w popularnej okolicy w Orihuela Costa. 120 m2 mieszka…
$568,861
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony jest w pięknej Orihuela Costa i oferuje różne m…
$415,129
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Located in beautiful Orihuela Costa, this exclusive residential complex offers a variety of …
$415,129
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Mieszkanie w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie
Orihuela, Hiszpania
Ten duży plac budowlany o powierzchni 95,000 m2 znajduje się w pobliżu Torremendo, w wyjątko…
$418,544
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny w Torrevieja oferuje luksusowy styl życia stworzony dla …
$425,508
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Odkryj ekskluzywny nowy plac budowy w wybranym obszarze Alicante. Ten luksusowy kompleks o p…
$335,628
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Penthouse 2 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Apartamenty z dwoma lub trzema sypialniami i dwiema łazienkami. Zaledwie kilka kroków od hot…
$307,071
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Położony w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym Amanecer Deluxe, ten dwupoziomowy apartament …
$1,13M
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Położony w cichej i bezpiecznej okolicy, rezydencja ta oferuje atmosferę luksusu, w pełni wy…
$290,119
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Mieszkanie 3 pokoi w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Przedstawiamy Państwu wspaniały apartament położony w prestiżowej dzielnicy Campoamor (Orihu…
$301,496
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Luksusowy apartament z licencją na wynajem. Mieszkanie jest przestronne i jasne. Okna oferuj…
$544,144
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
ekskluzywne apartamenty z 1-2 sypialniami w uprzywilejowanym środowisku. Odkryj nowy styl ż…
$273,622
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Mieszkanie 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Imponująca willa z 450m2 działki w Punta Prima, Orihuela Costa. Dom posiada 4 sypialnie i 3 …
$756,585
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Położony w pożądanej strefie Orihuela Costa, zaledwie 500 metrów od morza, jest innowacyjny …
$415,268
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję luksusowych apartamentów w prestiżowej dzielnicy Las Colinas Gol…
$624,609
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Mamy przyjemność przedstawić naszą nową promocję z 40 apartamentów zlokalizowanych w pięknej…
$271,915
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Mieszkanie 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1/3
Nowoczesny apartament na środkowym piętrze, gotowy do zamieszkania, z tarasem i basenem, poł…
$397,621
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Odkryj ekskluzywny program nowych budynków w pożądanym obszarze miasta Alicanta. Ten luksuso…
$335,628
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Mieszkanie 3 pokoi w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Dwupoziomowy dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami pierwszej linii morza z widokiem na mor…
$471,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Ten przestronny apartament w Orihuela Costa oferuje komfort i doskonałą lokalizację. Apartam…
$167,164
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Mieszkanie 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w nowoczesnym stylu w unikalnym zamkniętym kompleksie od dewelopera w Orihuela C…
$288,981
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję luksusowych apartamentów w prestiżowej dzielnicy Las Colinas Gol…
$995,506
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