  2. Cypr Północny
  3. Iskele Belediyesi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Iskele Belediyesi, Cypr Północny

Trikomo
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Trikomo, Cypr Północny
od
$118,775
Opcje wykończenia Gotowe
Miejsce, w którym marzenia stają się rzeczywistościąArcadia, znajduje się w Iskele Boğaz, tętniący życiem kompleks mieszkalny z 300 nowoczesnymi jednostkami, w tym studia, jednopokojowe apartamenty, jednopokojowe dublex i dwupokojowe dublex. Każda jednostka jest zaprojektowana dla komfortu i…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$130,371
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Sąd ds. Oliwy z Oliwek 2 - nowoczesny kompleks w Jeni Boazici 🌿🏡Olive Court 2 znajduje się w Yeni Boğaziçi, zaledwie 10 minut spacerem od morza.Projekt obejmuje 58 rezydencji, łączących nowoczesną architekturę, przemyślane planowanie i zielone otoczenie. Każdy szczegół jest przemyślany na wy…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Trikomo, Cypr Północny
od
$203,353
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Projekt znajduje się w odległości spaceru od jednej z najlepszych plaż na Cyprze Północnym - Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, bary, restauracje i plac zabaw dla dzieci.Sun Tower zawiera:studio, 1 + 1, 2 + 1 apartamentyparking, winda, system domofonowy wideo, basenCechy:Jakość podł…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Trikomo, Cypr Północny
od
$113,172
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Riverside Life Residence - Elite Life by the SeaRiverside Life Residence to wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w samym sercu dynamicznego regionu Iskele, zaledwie 5 minut spacerem od legendarnej Long Beach.Projekt łączy nowoczesną architekturę, autonomiczną infrastrukturę i wysoki poziom…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Trikomo, Cypr Północny
od
$122,482
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Nowoczesne i minimalistyczne poczucie komfortu.Lilium Park oferuje inną koncepcję mieszając klasyczną architekturę śródziemnomorską i azjatycki minimalizm.Lilium Park oferuje swoim gościom spokojne doświadczenie życiowe. W parku Lilium czeka na Państwa przyjazna i ciepła atmosfera, gdzie dwu…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Trikomo, Cypr Północny
od
$167,695
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Bogazi, Cypr Północny
od
$108,253
Opcje wykończenia Gotowe
Studio 50 m2 100 metrów od piaszczystej plaży.Nowy kompleks komfortowych apartamentów klasy, położony w malowniczej części regionu Boaz, z czystą piaszczystą plażą. Apartamenty są idealne na wakacje, wynajem i stałe miejsce zamieszkania.Pierwsza rata: 100%Infrastruktura:Duży basenBasen dla d…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$129,066
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 36–189 m²
219 obiekty nieruchomości 219
Najbardziej ekskluzywny projekt na Cyprze Północnym Ocean Life oferuje unikalne możliwości życiowe i inwestycyjne oprócz jego charakteru, klimatu, historycznych piękności, turystyki i infrastruktury edukacyjnej. Jako centrum uwagi inwestorów i świata z jego dominujących cen mieszkań w porówn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0 – 45.0
128,250 – 211,275
Mieszkanie 2 pokoi
86.0 – 103.0
209,250 – 275,400
Mieszkanie 3 pokoi
125.0
263,250 – 280,800
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Gastria, Cypr Północny
od
$142,321
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulny 1 + 1 apartament o powierzchni 63 m ² z tarasem o powierzchni 12 m ². Apartament jest całkowicie gotowy do obsadzenia, pełny pakiet projektowy z mebli i urządzeń.Przestronny salon z dostępem do tarasu, nowoczesna kuchnia open- plan z pełnym zestawem dań i urządzeń. Jasna sypialnia …
Agencja
Smart Home
Apartamentowiec 7% Rental Guarantee for 2 years
Apartamentowiec 7% Rental Guarantee for 2 years
Apartamentowiec 7% Rental Guarantee for 2 years
Apartamentowiec 7% Rental Guarantee for 2 years
Apartamentowiec 7% Rental Guarantee for 2 years
Apartamentowiec 7% Rental Guarantee for 2 years
Ayios Ilias, Cypr Północny
od
$143,053
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 48 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Courtyard PlatinumKampania 1 – gwarancja wynajmu Proces kampanii Ważny do 31 stycznia 2025 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocja obowiązuje dla wskazanych apartamentów od 15 listopada 2024 r. Zakres Promocja obowiązuje dla mieszkań określonych jako apartamenty typu studio, 1+1 …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
156,600
Agencja
Right way Group
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Cypr Północny
od
$202,470
Opcje wykończenia Gotowe
Lepsze życie jest możliwe w Long Beach. Nie mogliśmy oprzeć się wspaniałemu widokiem na morze i wróciliśmy z naszym projektem Mckenzie Gold do ulubionego obszaru Long Beach... Byliśmy świadkami naszego wspaniałego spotkania na tarasie z widokiem na morze. Dzięki temu projektowi oferujemy lud…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$122,854
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$77,130
Opcje wykończenia Gotowe
Studio 42 m2 w kompleksie SPA w pobliżu piaszczystej plaży Long Beach.Ten 5 * kompleks mieszkalny znajduje się na wybrzeżu Long Beach, który rozciąga się wzdłuż wschodniego wybrzeża Cypru.Opracowana infrastruktura obejmuje wszystko dla kulturalnej i sportowej rekreacji i jest przeznaczona do…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Agios Georgios, Cypr Północny
od
$108,672
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 28
1 obiekt nieruchomości 1
Witamy w Grand Sapphire Resort, największym ośrodku mieszkalnym na północnym Cyprze, łącząc 5-gwiazdkowy hotel, premium nieruchomości i światowej klasy infrastruktury.Położony w prestiżowej okolicy Long Beach, kompleks ten jest przeznaczony do komfortowego życia, rekreacji i inwestycji. Tuta…
Agencja
GP real estate
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Pokaż wszystko Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Trikomo, Cypr Północny
od
$219,512
Opcje wykończenia Gotowe
Lokalizacja: Doskonała lokalizacja przy plaży (2 minuty spacerem) Blisko rynku, restauracji rybnej i parku Przeznaczenie pozwala na zaledwie 2 piętra w bezpośrednim sąsiedztwie Projekt: Ikoniczna i dynamiczna architektura, widoczna z daleka Kwestionuje tradycyjną estetykę wieżowców Prio…
Agencja
Right way Group
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Trikomo, Cypr Północny
od
$102,418
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulne studio o powierzchni 36 m ² z przestronnym tarasem o powierzchni 16 m ² i przygotowanym pakietem projektowym. Wnętrze wykonane jest w jednym nowoczesnym stylu: meble, urządzenia i wystrój są już wliczone w cenę. Układ jest przemyślany na najmniejszy szczegół, kuchnia, odpoczynku i …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Trikomo, Cypr Północny
od
$194,442
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Trikomo, Cypr Północny
od
$117,363
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Wszystko czego potrzebujesz jest tylko 2 minuty stąd!Nasz nowy projekt Sea Breeze doda nowy wygląd do obszaru Long Beach.Tylko 2 minuty od pięknej linii brzegowej, ścieżki spacerowe i rowerowe, restauracje, supermarkety i wiele więcej.Projekt składa się z 228 mieszkań studyjnych, co daje wie…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$404,940
Kompleks mieszkalny Mckenzie 2 to luksusowy i wysokiej jakości projekt zlokalizowany w popularnej dzielnicy kurortu Long Beach, na północ od Famagusta, na Cyprze Północnym. Projekt ten obiecuje nieopisany styl życia pośród piękna przyrody i bliskości Morza Śródziemnego. Zalety Mckenzie 2:1. …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Cypr Północny
od
$129,645
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 31
Powierzchnia 111 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Największy projekt Północnego CypruNiezwykły projekt, który będzie gospodarzem rezydencji składającej się z 1630 apartamentów i ultraluksusowego hotelu Resort w Iskele Long Beach, jednym z najpiękniejszych wybrzeży Morza Śródziemnego. Grand Sapphire Resort and Residences, największy i najbar…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
111.0
276,750 – 297,000
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Gastria, Cypr Północny
od
$186,976
Rok realizacji 2025
Cezar Blue to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w malowniczym zakątku Północnego Cypru, zaprojektowany i zbudowany wyłącznie przez Afik Group.Cezar Blue znajduje się obok piaszczystej plaży na wybrzeżu Morza Śródziemnego. W pełni wyposażone mieszkanie otoczone pachnącymi ogrodami i Aqu…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$213,304
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 64 m² w prestiżowym kompleksie Grand Sapphire Resort CASINO, 600 metrów od Long Beach. Pakiet designerski (meble i sprzęt AGD) wliczony w cenę. Kompleks położony jest w jednej z najpopularniejszych dzielnic, z zagospodarowaną promenadą o…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Spathariko, Cypr Północny
od
$163,586
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
INFINITY to nowoczesny kompleks mieszkalny zaprojektowany i zaprojektowany przez Isatis Construction, który oferuje szeroką gamę apartamentów z widokiem na morze. Znajduje się 450 metrów od zapierającej dech w piersiach Long Beach, która jest doskonałym miejscem na spokojne życie lub tylko d…
Agencja
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Trikomo, Cypr Północny
od
$70,101
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowane studio o powierzchni 42 m² z balkonem o powierzchni 7 m², położone 600 metrów od piaszczystej plaży „Long Beach” w kompleksie Royal Sun Residence. „Long Beach” to udana inwestycja i okazja …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Zespół mieszkaniowy CC Towers Iskele
Patriki, Cypr Północny
od
$137,222
Rok realizacji 2026
IKEL TOWERS CCMiasto: Iskele, BoğazTyp własności: ApartamentLiczba sypialni: Studio, 1 + 1, 2 + 1Powierzchnia zamknięta: 31m2 / 44m2 ~ 45m2 / 62m2 ~69m2 / 119 m2Sytuacja: Bloki A i B zostaną zakończone w2026, C, D, E w 2027Cena początkowa: £67.000Plan płatności na okres 10 lat:40% zaliczki20…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Trikomo, Cypr Północny
od
$72,797
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Gotowe studio o powierzchni 43 m², 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedaleko miasta Famagusta. Long Beac…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Aventus Residency
Zespół mieszkaniowy Aventus Residency
Trikomo, Cypr Północny
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 40–22 000 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Odkryj inteligentne życie w rezydencji Aventus - Północny CyprPlanowanie i ustalanie cen1 + 1 Grunt (66 m2) - Balkon 14 m2 - od £155,0001 + 1 Duplex (66 m2) - Balkon 8 m2 - Taras dachowy 32 m2 - od £1640002 + 1 parter - Balkon 8 m2 - od 209,002 + 1 Duplex (100 m2) - Balkon 12 m2 - Prywatny t…
Deweloper
Panah Construction
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Trikomo, Cypr Północny
od
$54,303
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 95 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Cezar Resort & SPA to duży kompleks mieszkalny w północnej części Cypru, położony w obszarze Iskele, zaledwie 600 metrów od słynnej Long Beach. Kompleks oferuje wiele apartamentów: studio, apartamenty z jedną, dwoma, trzema i czterema sypialniami o powierzchni od 46 m2 do 198 m2. Wszystkie a…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.0
1,266
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Four Seasons Life nad morzem.
Bogazi, Cypr Północny
od
$145,493
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 46 m2 w kompleksie Four Seasons Life nad samym morzem. Duży projekt na drugiej linii brzegowej o łącznej powierzchni 61 000 m2, na którym znajduje się 326 nieruchomości. Kompleks został zaprojektowany z myślą o stworzeniu wymarzonego życia, które z łatwo…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Cypr Północny
od
$147,868
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 29
GRAND SAPPHIRE BLU - symbol elegancji i luksusu na Cyprze Północnym🌍Długi Plaża jest jednym z najbardziej malowniczych i popularnych miejsc na północnym Cyprze z piaszczystą plażą o długości 3 km.🏗KonSTRUKCJA PÓŁNOCNA jest liderem w budownictwie premium na wyspie.ProjektWIELKA SAPFIRA BLU je…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Zespół mieszkaniowy Courtyard Platinum
Bogazi, Cypr Północny
od
$170,378
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Trikomo, Cypr Północny
od
$112,959
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 51–149 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Lagoon Verde - A Next- Generation Coastal Residential Complex in Iskele, Północny CyprLaguna Verde jest dużą skalą, koncepcyjnie udoskonalony rozwój przez renomowanego dewelopera DND, położony w obiecującej okolicy miejscowości Otuken, zaledwie kilka minut od popularnego regionu Iskele. Tylk…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.2 – 87.1
118,771 – 160,355
Mieszkanie 2 pokoi
149.4
219,576
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Zespół mieszkaniowy ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$157,446
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Lokalizacja: IskeleOdległość do morza: 750 mPowierzchnia gruntu: 22000 m2Liczba apartamentów: 130Liczba sąsiednich willi: 12Opis projektu: Typ komory projektowej, otoczony naturą, z dostępem do wszystkichniezbędna infrastruktura. Składa się z 7 dwupoziomowych bloków mieszkalnych i 12 kamieni…
Agencja
North Symbol
Agencja
North Symbol
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Zespół mieszkaniowy Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Bogazi, Cypr Północny
od
$269,762
Opcje wykończenia Gotowe
Jest to możliwe, aby zobaczyć apartament jesteś zainteresowany online i kupić go zdalnie!Dwupiętrowy apartament z trzema sypialniami o powierzchni 179 m2 z panoramicznym widokiem na morze i góry, położony zaledwie 250 metrów od wybrzeża w okolicy Bogaz.Na parterze znajduje się przestronny sa…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Zespół mieszkaniowy Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Cypr Północny
od
$162,303
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 22
Cezar Palm Jumeirah będzie wyposażony w siedem wznoszących się budynków inspirowanych przez Dubaju ikony Palm Jumeirah, zaledwie 300 metrów od morza. Każdy 22-piętrowy budynek oferuje wspaniałe widoki śródziemnomorskie. Mieszkańcy mogą liczyć na udogodnienia, takie jak basen komunalny w kszt…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Trikomo, Cypr Północny
od
$120,556
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Programista: EVO / CEBARGOS Development LTDLokalizacja: Iskele, Yeni Okręg IskeleOdległość do morza: 650 mO projekcieE- VOLVE jest innowacyjnym kompleksem mieszkaniowym, który tworzy nową erę automatyzacji i efektywności energetycznej.Litera "E" symbolizuje początek nowej ery, gdzie sztuczna…
Agencja
GP real estate
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Trikomo, Cypr Północny
od
$174,680
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 13
Nowy ośrodek przyciągania Meditteranean znajduje się w Iskele. Bellagio - Luksus ożywiony. Pozwala odkryć nieograniczony komfort luksusowego życia w sercu natury i morza. Przestronne apartamenty, tarasy i balkony, zaprojektowane z estetycznych i funkcjonalnych funkcji, przynieść czysty tlen …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Phase 4
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Phase 4
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Phase 4
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Phase 4
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Phase 4
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Phase 4
Agios Georgios, Cypr Północny
od
$477,640
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 113 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Perfect Residence Lifen Grand Sapphire, który składa się z 6 bloków w sumie, idealne życie Residence wzrasta z wewnątrz i na zewnątrz parking, 3000 m2 basen, 900 m2 duży supermarket, zieleń, centrum fitness, mini golf i wiele więcej.7 Gwiezdnych przywilejówW Grand Sapphire, projekt pierwszyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
113.0
256,500
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Spathariko, Cypr Północny
od
$186,445
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Cypr Północny
od
$109,934
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 12
Kompleks mieszkalny CAESAR RESORT SPA ma idealne położenie w stosunku do Morza Śródziemnego: zaledwie 300 m od łagodnie piaszczystej plaży Long Beach (1.5 km długości) z słynnych restauracji, wyposażone w obszary rekreacyjne, boiska sportowe, ścieżki spacerowe i rowerowe.WYNIK KAESORU SPA to…
Agencja
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Trikomo, Cypr Północny
od
$76,841
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Kawalerka o powierzchni 42 m² w kompleksie SPA, niedaleko piaszczystej plaży Long Beach. Ten 5-gwiazdkowy kompleks mieszkaniowy położony jest na wybrzeżu Long Beach, ciągnącym się wzdłuż wschodniego w…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Trikomo, Cypr Północny
od
$114,792
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 60 m² z tarasem o powierzchni 15 m² w kompleksie Park Residence. Dwupokojowe apartamenty położone 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedale…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Elysium II
Zespół mieszkaniowy Elysium II
Zespół mieszkaniowy Elysium II
Zespół mieszkaniowy Elysium II
Zespół mieszkaniowy Elysium II
Zespół mieszkaniowy Elysium II
Spathariko, Cypr Północny
od
$218,488
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
ELIZJA II to nowoczesny kompleks mieszkaniowy o rozległej infrastrukturze, w tym rozrywki dla dzieci i dorosłych, a także obiektów o znaczeniu technicznym.Kompleks położony jest 600 metrów od morza w obszarze Long Beach, który jest doskonałym miejscem na spokojne życie i relaks. Iskele, Long…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Trikomo, Cypr Północny
od
$64,229
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 57 m² znajduje się kilometr od piaszczystej plaży. Ta wyjątkowa lokalizacja oferuje cichą atmosferę z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko wszystkich miejskich udogodnień i zabytków. Centrum miasta i wybrzeże Long Beach oddalone są o zaledwie ki…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Zespół mieszkaniowy La Palazzo
Gastria, Cypr Północny
od
$218,350
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
La Palazzo to nowa twarz dla regionu Bogaz, łącząca najwyższe standardy z klasycznym, wyrafinowanym wyglądem. La Palazzo jest najczystszym składnikiem Luxury. Czy jest to przestronny apartament z 2 sypialniami lub 4 sypialniami oddzielona willa pozwala nam podnieść swoje doświadczenie życiow…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Spathariko, Cypr Północny
od
$218,488
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
INFINITY to klub aparthotel z rozległą infrastrukturą, oferujący szeroką gamę apartamentów z widokiem na morze. Kompleks położony jest 450 metrów od morza w regionie Long Beach, który jest doskonałym miejscem na spokojne życie i relaks.Zalety kompleksu Nieskończoności:Duży wybór apartamentów…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Trikomo, Cypr Północny
od
$128,144
Żyć w klarownym BluKoronować swoje życie z radością i relaksu życia Iskele, gdzie złote piaski i doskonałe odcienie Blu spełnia wspaniałe widoki na wybrzeże północnego Cypru. Obejmij kulturę śródziemnomorską, wygrzewaj się w słońcu i ciesz się życiem. Grand Sapphire Blu jest idealnym wyborem…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Trikomo, Cypr Północny
od
$76,841
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowana kawalerka o powierzchni 57 m², położona kilometr od piaszczystej plaży. Dzięki wyjątkowej lokalizacji zamieszkają Państwo w cichym miejscu, z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko i…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Zespół mieszkaniowy Aventus Residence
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$211,811
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Aventus Residence to nowy kompleks mieszkalny położony w obszarze Iskele, zaledwie 750 metrów od Morza Śródziemnego. Projekt jest dogodnie położony obok restauracji, rynków, stacji benzynowych i wszystkich niezbędnych udogodnień.Aventus składa się z dwóch etapów, które obejmują siedem budynk…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Cypr Północny
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 311–435 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Magnolia Residency to butikowy projekt mieszkalny położony w miejscowości Ýskele, zaledwie 900 metrów od morza, oferujący spokojny, przybrzeżny styl życia na Cyprze Północnym. Zainspirowany elegancją kwiatów magnolii, rozwój łączy naturalne piękno z nowoczesnym życiem. Oferuje nieruchomości …
Deweloper
Panah Construction
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Cypr Północny
od
$186,111
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
GRAND SAPPHIRE BLU składa się z 5 wznoszących się budynków, każdy z 28 piętrami i 8 niskich bloków, każdy z 5 piętrami. Projekt znajduje się na działce o łącznej powierzchni 90727.18 m2 i obejmuje 2345 jednostek, w tym studia, jeden, dwa, trzy pokojowe apartamenty i penthouses.WIELKIE BLU SA…
Agencja
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$130,201
Opcje wykończenia Gotowe
Cezar Resort znajduje się w Yeni Iskel (Tricomo), Famagusta. Kompleks zbudowany jest obok słynnej piaszczystej plaży Long Beach, znanej jako jedna z najpiękniejszych plaż Cypru. Klimat Północnego Cypru jest idealny przez cały rok: typowa pogoda śródziemnomorska, słoneczne lata i łagodne zimy…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Bogazi, Cypr Północny
od
$169,742
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 71 m² w 5* kompleksie SPA Caesar Blue. Nowy kompleks apartamentów położony w malowniczej części regionu Bogaz, z czystą, piaszczystą plażą. Apartamenty idealnie nadają się na wakacje, wynajem i stałe zamieszkanie. Infrastruktu…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Trikomo, Cypr Północny
od
$704,608
Nasza firma powstała w 2004 roku, aby służyć w sektorze budowlanym.Dziś mamy 15 lat doświadczenia w rozwoju nieruchomości.Po naszej Pearl Beach Villas i Trio Residence w obszarze La Long Beach, teraz przedstawiamy projekt LIFE SQUARE.Nasz projekt składa się z 1 + 1, 2 + 1 apartamentów i 3 + …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy MAKI HILL PARK
Zespół mieszkaniowy MAKI HILL PARK
Zespół mieszkaniowy MAKI HILL PARK
Zespół mieszkaniowy MAKI HILL PARK
Zespół mieszkaniowy MAKI HILL PARK
Zespół mieszkaniowy MAKI HILL PARK
Ayios Ilias, Cypr Północny
od
$310,319
Rok realizacji 2025
Doświadcz luksusu życia z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne w Maki Hill Park położony w Bogaz, region IskeleUsługi ogólneWykonanie pierwszej klasyCiemny kolor Podwójne szkło PVC OknaCegłę ISOOdporna na ciepło i zimno izolacja sufituPowłoki z drewna i betonu bruttoInv…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$303,111
Opcje wykończenia Gotowe
Ten projekt otrzymał prestiżowe nagrody Property NC Awards! Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 147 m² z widokiem na morze w prestiżowym kompleksie mieszkalnym z 5* hotelem i kasynem, 600 metrów od Long Beach - Grand Sapphire Resort. Mieszkanie jest w pełni u…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Zespół mieszkaniowy Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Zespół mieszkaniowy Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Zespół mieszkaniowy Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Zespół mieszkaniowy Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Zespół mieszkaniowy Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Zespół mieszkaniowy Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Bogazi, Cypr Północny
od
$146,141
Opcje wykończenia Gotowe
Od właściciela!Studio, jednopokojowe i dwupokojowe apartamenty z meblami i bez nich są na sprzedaż.Duży projekt na drugim wybrzeżu o łącznej powierzchni 61,000 m2, na którym znajduje się 326 nieruchomości.Kompleks ma na celu stworzenie życia marzeń, które łatwo integruje się w naturalny proj…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Trikomo, Cypr Północny
od
$233,573
Opcje wykończenia Gotowe
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowe, stylowe i spektakularne widoki na Panorama Long BeachOdkryj wyjątkową rezydencję w prestiżowym kompleksie Panorama Long Beach - miejscu, w którym nowoczesny design, pierwsza klasa infrastruktury i harmonia morska tworzą doskonały styl życia.Ten wyśmienity apartament 1 + 1 znajduje…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Trikomo, Cypr Północny
od
$176,478
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 48.8 - 55.6 m2 z pakietem projektowym od dewelopera w kompleksie Court Yard. Studio posiada salon z telewizorem i podwójnym łóżkiem, aneks kuchenny ze sprzętem AGD, w tym płytą grzewczą, okapem i lodówką. Projekt charakteryzuje się dużym terenem i różnor…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Trikomo, Cypr Północny
od
$272,214
Opcje wykończenia Gotowe
2 + 1 apartament o powierzchni 95 m ² z tarasem 15 m ² z widokiem na morze. Wnętrze odbywa się w jasnych kolorach zgodnie z pełnym pakietem projektowym. W pełni umeblowane i wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia i naczynia. Ogrzewanie podłogowe jest instalowane na całej płyciźnie i sc…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Bogazi, Cypr Północny
od
$95,714
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowane studio (0+1) o powierzchni 44 m² z balkonem z bezpośrednim widokiem na morze. Osiedle zamknięte, z pełnym wyposażeniem, położone 200 metrów od morza w dzielnicy Boaz, 10 km od miasta Famagu…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Cypr Północny
od
$124,263
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
ELYSIUM jest małym luksusowym kompleksem mieszkalnym. Projekt jest zamkniętą mikrodzielnicą elitarnej nieruchomości o łącznej powierzchni 33000 metrów kwadratowych. Terytorium posiada bezpieczeństwo, infrastrukturę wypoczynkową, tropikalny ogród, stylowy projekt krajobrazu, dekoracyjne oświe…
Agencja
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Trikomo, Cypr Północny
od
$449,102
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Luna - unikalny projekt położony w odległości zaledwie 50 metrów od Long Beach. Głównym przywilejem bycia rezydentem w Lunie jest jego łatwośćdostęp do złotej piaszczystej plaży Morza Śródziemnego i fascynujący widok na morze. Różne udogodnienia, takie jak 6 kilometrów rowerowych i ścieżka s…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Zespół mieszkaniowy Lagoon Verde
Spathariko, Cypr Północny
od
$136,135
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Lagoon Verde Residences & Resort jest czymś więcej niż tylko miejscem do życia; jest to zaproszenie do doświadczenia spokoju i piękna Północnego Cypru. Przyjdź i odkryj swój własny kawałek raju!🏝️Olbrzymi basen laguny w Lagoon Verde ilustruje ich zaangażowanie w innowacje, wyjątkowy design i…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$238,660
Rok realizacji 2026
🌟 Exclusive residential complex in Bahçeler 🌟 Twój nowy dom to połączenie luksusu, komfortu i unikalnego projektowania!🏡 O projekcie:- Powierzchnia budynku: 25,053 m2.- Powierzchnia zamknięta: 24,300 m2.- Powierzchnia zielona: 2,330 m2 - przytulne ogrody i obszary rekreacyjne.🔹 Konfiguracja-…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$169,240
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt zdobył prestiżową nagrodę Property NC Awards 2019! Umeblowane studio o powierzchni 53 m² w kompleksie Grand Sapphire Resort z hotelem i kasynem. Kompleks położony jest 600 metrów od Long Beach, w jednej z najpopularniejszych okolic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad …
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Blue
Gastria, Cypr Północny
od
$165,982
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Dzielnica mieszkaniowa La Palazzo
Patriki, Cypr Północny
od
$278,638
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa 8 NESTS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa 8 NESTS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa 8 NESTS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa 8 NESTS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa 8 NESTS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa 8 NESTS VILLAS
Spathariko, Cypr Północny
od
$538,279
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$178,455
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy OCEAN LIFE
Zespół mieszkaniowy OCEAN LIFE
Zespół mieszkaniowy OCEAN LIFE
Zespół mieszkaniowy OCEAN LIFE
Zespół mieszkaniowy OCEAN LIFE
Zespół mieszkaniowy OCEAN LIFE
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$110,128
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
REZYDENCJA ŻYCIA OCEANU  WARUNKI SPRZEDAŻY INFORMACJE OGÓLNE ▪ Liczba bloków: 21 ▪ Liczba mieszkań: 1560 ▪ Liczba sklepów: 30 ▪ Odległość od morza: 600 m. ▪ Powierzchnia działki: 50 000 m2   PLANY PŁATNOŚCI 35% zaliczki   35% przed otrzymaniem kluczy 30% p…
Agencja
Риэлтор без границ
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Cypr Północny
od
$276,739
Rok realizacji 2022
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Trikomo, Cypr Północny
od
$146,162
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Trikomo, Cypr Północny
od
$101,323
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Cypr Północny
od