Kompleks mieszkalny ELYSIUM ISATIS

ELYSIUM jest małym luksusowym kompleksem mieszkalnym. Projekt jest zamkniętą mikrodzielnicą elitarnej nieruchomości o łącznej powierzchni 33000 metrów kwadratowych. Terytorium posiada bezpieczeństwo, infrastrukturę wypoczynkową, tropikalny ogród, stylowy projekt krajobrazu, dekoracyjne oświetlenie i saloniki.

ELIZJA Apartamenty są idealne zarówno do mieszkania i wynajęcia. To zmienia nabytą nieruchomość w udaną inwestycję, która zapewni wysoki i gwarantowany dochód co miesiąc. Ponadto, masz wysoką rentowność przy sprzedaży mieszkań - do 150%.

Kompleks mieszkalny ELYSIUM znajduje się w północno-wschodniej części Cypru, w dzielnicy Iskele. Znajduje się zaledwie 50 km od międzynarodowego lotniska Ercan. Iskele jest uważany za najbardziej obiecujący region Północnego Cypru pod względem życia i inwestycji.

Kompleks znajduje się 850 metrów od Long Beach, z dala od zgiełku miasta, ale z łatwym dostępem do centrów handlowych i rozrywkowych. W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu mieszkalnego znajdują się dwie prywatne szkoły angielskiego, szpital i Wschodni Uniwersytet Śródziemnomorski.

Kompleks ELISIUM jest unikalnym obiektem, w którym deweloperzy zwracali uwagę na każdy szczegół, aby stworzyć najlepsze warunki dla swoich mieszkańców. Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia:

Restauracje, bary i kawiarnie dla pysznej i zróżnicowanej żywności.

Dwa baseny dla dorosłych z parasolami i łóżkami słonecznymi, basen dla dzieci i park wodny dla rozrywki całej rodziny.

Sauna i miejsce do grillowania dla odpoczynku i relaksu.

Plac zabaw i siłownia dla aktywnego stylu życia.

Supermarket, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Elektryczny generator, centralne ogrzewanie, telewizja satelitarna, internet i okrągły zegar bezpieczeństwa dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa.

I co najważniejsze, w gorącej, słonecznej pogodzie, nie musisz iść na plażę. Do Państwa dyspozycji jest wygodny bezpłatny transfer, który biegnie od kompleksu mieszkalnego do morza przez cały dzień.

ELYSIUM oferuje szeroką gamę apartamentów: studio, apartamenty 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 dwupoziomowy z dostępem do dachu, a także 3 + 1 dwupoziomowy z dostępem do dachu. Apartamenty wyposażone są w okna, systemy wentylacyjne, drzwi wewnętrzne, ceramiczne podłogi i laminat w sypialniach. W kuchni znajduje się kamienny blat, a w sypialni są wbudowane szafki z lustrami. Dla tych, którzy wolą bardziej odizolowane życie, domy i wille są oferowane. Każda willa jest wyposażona w przestronny balkon z widokiem na basen, własną działkę ziemi, w pełni wykończoną łazienkę, built- w kominku i pralni. Panele słoneczne wykorzystywane są do podgrzewania wody.