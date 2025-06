Kompleks mieszkalny Studio in 5* SPA complex Caesar Resort

Studio 42 m2 w kompleksie SPA w pobliżu piaszczystej plaży Long Beach.

Ten 5 * kompleks mieszkalny znajduje się na wybrzeżu Long Beach, który rozciąga się wzdłuż wschodniego wybrzeża Cypru.

Opracowana infrastruktura obejmuje wszystko dla kulturalnej i sportowej rekreacji i jest przeznaczona do zapewnienia wygody i komfortu.

Zakończenie budowy: dostarczone

Nasze ceny są 30% - 40% niższe od kosztów podobnych mieszkań od dewelopera!

Główne cechy:

Przytulny pokój dzienny

Kuchnia z wysokiej jakości budynku w meblach

W pełni wyposażona łazienka

Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i ścianach w łazience

Elektryczny podgrzewacz wody

Panoramiczne okna podwójne

Szklane balustrady na balkonie

Infrastruktura:

Basen odkryty

Jacuzzi

Basen dla dzieci z aqua park

Oddzielne obszary relaksu i opalania w pobliżu basenów

Kryty basen z jacuzzi i sauną

Restauracje, kawiarnia i bar w basenie

Salon SPA

Centrum fitness

Sala gimnastyczna i sztuk walki

Korty tenisowe, boiska do koszykówki i siatkówki

Squash court

Duża sala zabaw dla dzieci z konsolami do gier i grami planszowymi

Place zabaw dla dzieci

Bilard

Obszary parkowe

Place zabaw do grillowania

Amfiteatr do projekcji filmowych i przedstawień artystycznych

Wynajem samochodów

Bezpłatny transfer na plażę

Przy zakupie tego mieszkania - rejestracja zezwolenia na pobyt, konta bankowego, prawa jazdy i ubezpieczenia medycznego na Cyprze Północnym dla całej rodziny jako prezent od firmy!