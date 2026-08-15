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Sklepy na sprzedaż w Cypr Północny

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nieruchomości komercyjne
16
pomieszczenia biurowe
4
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3 obiekty total found
Sklep 60 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sklep 60 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 60 m²
Sklepy w Ruchliwej Dzielnicy w Girne na Cyprze Północnym Girne, rozwinięte miasto Cypru, to …
$304,674
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Sklep 150 m² w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Sklep 150 m²
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 5
Sklepy o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Girne na Cyprze Północnym Girne to jedn…
$392,384
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Sklep 76 m² w Morphou, Cypr Północny
Sklep 76 m²
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/4
Nowo Wybudowane Sklepy Blisko Uniwersytetu i Drogi Głównej w Guzelyurt Kalkanlı Te sklepy w …
$126,586
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