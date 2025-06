Kompleks mieszkalny Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.

Studio 50 m2 100 metrów od piaszczystej plaży.

Nowy kompleks komfortowych apartamentów klasy, położony w malowniczej części regionu Boaz, z czystą piaszczystą plażą. Apartamenty są idealne na wakacje, wynajem i stałe miejsce zamieszkania.

Pierwsza rata: 100%

Infrastruktura:

Duży basen

Basen dla dzieci

Surf basen (sztuczna fala do surfingu)

Park wodny

Krajobraz

Obszar grillowania

Plac zabaw dla dzieci

Sauna

Siłownia

Wyposażona plaża

Sporty wodne na plaży (canoe / jet ski / wiosła)

Restauracja

Bar plażowy

Główne cechy:

Sypialnia z built- w szafie

Kuchnia z budynkiem w meblach

W pełni wyposażona łazienka

Salon z dużym balkonem

Podwójne szyby

Szklane balustrady na balkonie

Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i ścianach w łazience

Infrastruktura internetowa i telewizyjna

Parking samochodowy

Doskonała lokalizacja:

5 minut jazdy od najlepszych 5-gwiazdkowych hoteli Artemis i Noev Ark

2 km do miejscowości i przystani rybackiej Boaz

30 minut jazdy do portu Karpaz Brama Marina

15 minut jazdy do Famagusta

15 minut do lotniska Gecitkale

30 minut do lotniska Ercan

60 minut do lotniska Larnaca

Przy zakupie tego mieszkania - rejestracja zezwolenia na pobyt, konta bankowego, prawa jazdy i ubezpieczenia medycznego na Cyprze Północnym dla całej rodziny jako prezent od firmy!