Kompleks mieszkalny Caesar Resort SPA

Cezar Resort & SPA to duży kompleks mieszkalny w północnej części Cypru, położony w obszarze Iskele, zaledwie 600 metrów od słynnej Long Beach. Kompleks oferuje wiele apartamentów: studio, apartamenty z jedną, dwoma, trzema i czterema sypialniami o powierzchni od 46 m2 do 198 m2. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z wykończeniami jakości, w tym nowoczesne meble kuchenne i hydrauliczne, a także w pełni umeblowane apartamenty, gotowe do pełnego ruchu.

Infrastruktura kompleksu:

Pools: ponad 10 basenów odkrytych i wewnętrznych, w tym park wodny ze zjeżdżalniami wodnymi i podgrzewanym basenem.

Obiekty sportowe: centra fitness, boiska sportowe, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, tereny do siatkówki plażowej i mini golfa.

Miejsca do odpoczynku i rozrywki: restauracje, kawiarnie, winiarnia, karaoke, barbecue, kino i place zabaw dla dzieci.

Spa i wellness: centrum spa z sauną, łaźnią turecką, pokojami masażu, salonem piękności i usługami kosmetycznymi.

Dodatkowe udogodnienia: supermarket, apteka, pralnia, przedszkole, centrum medyczne i rondo-zegar bezpieczeństwa.

Plan płatności:

30% zaliczki.

Pozostałe 70% może być wypłacone w ratach do 80 miesięcy bez odsetek.

Atrakcyjność inwestycji: