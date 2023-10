Ocean Life

Cypr Północny

od €139,400

🌳 Nowy projekt w regionie Otyuken pośród spokoju i pogody natury. Otuken to słabo zaludniony obszar 3 km od najpopularniejszego regionu Long Beach. Kupując tutaj mieszkanie, będziesz znajdować się obok najbardziej ruchliwego miejsca na Cyprze Północnym ( Long Beach ), ale jednocześnie jest on zaciszny. KOMPLEKSOWA LOKALIZACJA: 📍 2,5 km od Long Beach 📍 4,5 km od plaży Kocareis 📍 10,5 km od wioski rybackiej Bogaz 📍 10 km od. Famagusta 🏘 Projekt składa się z 13 w pełni oddzielnych willi z prywatnym basenem, jacuzzi, grillem, infrastrukturą centralnego ogrzewania, dużymi tarasami i 6 mieszkaniami na parterze, 6 apartamentów na poddaszu na drugim piętrze z dużymi tarasami i tarasami na dachu ze wspólnym basenem w okolicy Otiuken. 💷 WĘGIEL OBIEKTÓW: Apartamenty 2 + 1 ( 96-113 m2 ) – od 139 400 £ Apartamenty 3 + 1 ( 115 m2 ) – od 154 400 £ Willa 3 + 1 ( 205 m2 ) – od 360 400 £ 🗓 PLAN PŁATNOŚCI: 40% Początkowa rata 30% Nieodsetkowana rata przed uruchomieniem 30% przy uruchomieniu 🏁 Zakończenie budowy – lipiec 2024 r. !! 武 UWAGA! Po sprzedaży każdej trzeciej projektu zastosowane zostaną podwyżki cen o co najmniej 10%. 🕑 Pospiesz się, aby kupić wymarzony dom po okazyjnej cenie!