  2. Cypr Północny
  3. Trikomo
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Trikomo, Cypr Północny

Girne District
140
Iskele District
129
Iskele Belediyesi
116
Gazimagusa District
86
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Zespół mieszkaniowy ARCADIA
Trikomo, Cypr Północny
od
$118,775
Opcje wykończenia Gotowe
Miejsce, w którym marzenia stają się rzeczywistościąArcadia, znajduje się w Iskele Boğaz, tętniący życiem kompleks mieszkalny z 300 nowoczesnymi jednostkami, w tym studia, jednopokojowe apartamenty, jednopokojowe dublex i dwupokojowe dublex. Każda jednostka jest zaprojektowana dla komfortu i…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Zespół mieszkaniowy Olive Court 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$130,371
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Sąd ds. Oliwy z Oliwek 2 - nowoczesny kompleks w Jeni Boazici 🌿🏡Olive Court 2 znajduje się w Yeni Boğaziçi, zaledwie 10 minut spacerem od morza.Projekt obejmuje 58 rezydencji, łączących nowoczesną architekturę, przemyślane planowanie i zielone otoczenie. Każdy szczegół jest przemyślany na wy…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w 5* kompleksie SPA z kasynem Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$169,240
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt zdobył prestiżową nagrodę Property NC Awards 2019! Umeblowane studio o powierzchni 53 m² w kompleksie Grand Sapphire Resort z hotelem i kasynem. Kompleks położony jest 600 metrów od Long Beach, w jednej z najpopularniejszych okolic, z zagospodarowaną promenadą o długości ponad …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Zespół mieszkaniowy Studio w 5* kompleksie SPA Caesar Resort za 57 000 GBP.
Trikomo, Cypr Północny
od
$76,841
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Kawalerka o powierzchni 42 m² w kompleksie SPA, niedaleko piaszczystej plaży Long Beach. Ten 5-gwiazdkowy kompleks mieszkaniowy położony jest na wybrzeżu Long Beach, ciągnącym się wzdłuż wschodniego w…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Dzielnica mieszkaniowa Vista Mare
Trikomo, Cypr Północny
od
$158,317
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Cypr Północny
od
$186,111
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
GRAND SAPPHIRE BLU składa się z 5 wznoszących się budynków, każdy z 28 piętrami i 8 niskich bloków, każdy z 5 piętrami. Projekt znajduje się na działce o łącznej powierzchni 90727.18 m2 i obejmuje 2345 jednostek, w tym studia, jeden, dwa, trzy pokojowe apartamenty i penthouses.WIELKIE BLU SA…
Agencja
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Trikomo, Cypr Północny
od
$114,792
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 60 m² z tarasem o powierzchni 15 m² w kompleksie Park Residence. Dwupokojowe apartamenty położone 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedale…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Royal Point
Dzielnica mieszkaniowa Royal Point
Dzielnica mieszkaniowa Royal Point
Dzielnica mieszkaniowa Royal Point
Dzielnica mieszkaniowa Royal Point
Dzielnica mieszkaniowa Royal Point
Trikomo, Cypr Północny
od
$183,648
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Zespół mieszkaniowy GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Cypr Północny
od
$147,868
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 29
GRAND SAPPHIRE BLU - symbol elegancji i luksusu na Cyprze Północnym🌍Długi Plaża jest jednym z najbardziej malowniczych i popularnych miejsc na północnym Cyprze z piaszczystą plażą o długości 3 km.🏗KonSTRUKCJA PÓŁNOCNA jest liderem w budownictwie premium na wyspie.ProjektWIELKA SAPFIRA BLU je…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$77,130
Opcje wykończenia Gotowe
Studio 42 m2 w kompleksie SPA w pobliżu piaszczystej plaży Long Beach.Ten 5 * kompleks mieszkalny znajduje się na wybrzeżu Long Beach, który rozciąga się wzdłuż wschodniego wybrzeża Cypru.Opracowana infrastruktura obejmuje wszystko dla kulturalnej i sportowej rekreacji i jest przeznaczona do…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Dzielnica mieszkaniowa Sun Tower
Trikomo, Cypr Północny
od
$146,162
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$182,255
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Dzielnica mieszkaniowa E-VOLVE
Trikomo, Cypr Północny
od
$120,556
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Programista: EVO / CEBARGOS Development LTDLokalizacja: Iskele, Yeni Okręg IskeleOdległość do morza: 650 mO projekcieE- VOLVE jest innowacyjnym kompleksem mieszkaniowym, który tworzy nową erę automatyzacji i efektywności energetycznej.Litera "E" symbolizuje początek nowej ery, gdzie sztuczna…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$114,460
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 46–198 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Nowoczesny LCD znajduje się 600 metrów od malowniczej piaszczystej plaży Morza Śródziemnego, ma rozwiniętą infrastrukturę odpowiednią do rekreacji i stałego pobytu: baseny, sauna, łaźnia turecka, sala fitness, place sportowe i zabaw, mini park wodny dla dzieci, spa, sklepy, apteka, szpital, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.0
145,440
Mieszkanie 2 pokoi
79.0
186,518
Mieszkanie 3 pokoi
140.0
462,765
Mieszkanie 4 pokoi
198.0
654,481
Kawalerka
46.0 – 51.0
120,319 – 156,276
Deweloper
Afik
Dzielnica mieszkaniowa SEAFRONT
Dzielnica mieszkaniowa SEAFRONT
Dzielnica mieszkaniowa SEAFRONT
Dzielnica mieszkaniowa SEAFRONT
Dzielnica mieszkaniowa SEAFRONT
Dzielnica mieszkaniowa SEAFRONT
Trikomo, Cypr Północny
od
$183,648
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Dzielnica mieszkaniowa SEA BREEZE *
Trikomo, Cypr Północny
od
$101,323
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Cypr Północny
od
$143,119
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Zespół mieszkaniowy Luna Residences
Trikomo, Cypr Północny
od
$449,102
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Luna - unikalny projekt położony w odległości zaledwie 50 metrów od Long Beach. Głównym przywilejem bycia rezydentem w Lunie jest jego łatwośćdostęp do złotej piaszczystej plaży Morza Śródziemnego i fascynujący widok na morze. Różne udogodnienia, takie jak 6 kilometrów rowerowych i ścieżka s…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Zespół mieszkaniowy Lilium Park
Trikomo, Cypr Północny
od
$122,482
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Nowoczesne i minimalistyczne poczucie komfortu.Lilium Park oferuje inną koncepcję mieszając klasyczną architekturę śródziemnomorską i azjatycki minimalizm.Lilium Park oferuje swoim gościom spokojne doświadczenie życiowe. W parku Lilium czeka na Państwa przyjazna i ciepła atmosfera, gdzie dwu…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Dzielnica mieszkaniowa Ocean Life
Dzielnica mieszkaniowa Ocean Life
Dzielnica mieszkaniowa Ocean Life
Dzielnica mieszkaniowa Ocean Life
Dzielnica mieszkaniowa Ocean Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$136,786
Agencja
GP real estate
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Apartamentowiec Sun Tower
Trikomo, Cypr Północny
od
$203,353
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Projekt znajduje się w odległości spaceru od jednej z najlepszych plaż na Cyprze Północnym - Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, bary, restauracje i plac zabaw dla dzieci.Sun Tower zawiera:studio, 1 + 1, 2 + 1 apartamentyparking, winda, system domofonowy wideo, basenCechy:Jakość podł…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$107,022
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Blue Life
Dzielnica mieszkaniowa Blue Life
Dzielnica mieszkaniowa Blue Life
Dzielnica mieszkaniowa Blue Life
Dzielnica mieszkaniowa Blue Life
Dzielnica mieszkaniowa Blue Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$202,519
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Volna Life
Dzielnica mieszkaniowa Volna Life
Dzielnica mieszkaniowa Volna Life
Dzielnica mieszkaniowa Volna Life
Dzielnica mieszkaniowa Volna Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$238,616
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Riverside life residence
Dzielnica mieszkaniowa Riverside life residence
Dzielnica mieszkaniowa Riverside life residence
Dzielnica mieszkaniowa Riverside life residence
Dzielnica mieszkaniowa Riverside life residence
Dzielnica mieszkaniowa Riverside life residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$150,085
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa SEA LIFE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa SEA LIFE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa SEA LIFE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa SEA LIFE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa SEA LIFE RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa SEA LIFE RESIDENCE
Trikomo, Cypr Północny
od
$139,319
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Dzielnica mieszkaniowa Mckenzie 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$122,854
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Trikomo, Cypr Północny
od
$220,378
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Zespół mieszkaniowy RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Trikomo, Cypr Północny
od
$113,172
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Riverside Life Residence - Elite Life by the SeaRiverside Life Residence to wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w samym sercu dynamicznego regionu Iskele, zaledwie 5 minut spacerem od legendarnej Long Beach.Projekt łączy nowoczesną architekturę, autonomiczną infrastrukturę i wysoki poziom…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$130,201
Opcje wykończenia Gotowe
Cezar Resort znajduje się w Yeni Iskel (Tricomo), Famagusta. Kompleks zbudowany jest obok słynnej piaszczystej plaży Long Beach, znanej jako jedna z najpiękniejszych plaż Cypru. Klimat Północnego Cypru jest idealny przez cały rok: typowa pogoda śródziemnomorska, słoneczne lata i łagodne zimy…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Apartamentowiec 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Trikomo, Cypr Północny
od
$219,512
Opcje wykończenia Gotowe
Lokalizacja: Doskonała lokalizacja przy plaży (2 minuty spacerem) Blisko rynku, restauracji rybnej i parku Przeznaczenie pozwala na zaledwie 2 piętra w bezpośrednim sąsiedztwie Projekt: Ikoniczna i dynamiczna architektura, widoczna z daleka Kwestionuje tradycyjną estetykę wieżowców Prio…
Agencja
Right way Group
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie typu studio w kompleksie Edelweiss.
Trikomo, Cypr Północny
od
$64,229
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 57 m² znajduje się kilometr od piaszczystej plaży. Ta wyjątkowa lokalizacja oferuje cichą atmosferę z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko wszystkich miejskich udogodnień i zabytków. Centrum miasta i wybrzeże Long Beach oddalone są o zaledwie ki…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Zespół mieszkaniowy D Point
Trikomo, Cypr Północny
od
$167,695
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 z widokiem na morze w kompleksie Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Cypr Północny
od
$303,111
Opcje wykończenia Gotowe
Ten projekt otrzymał prestiżowe nagrody Property NC Awards! Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 147 m² z widokiem na morze w prestiżowym kompleksie mieszkalnym z 5* hotelem i kasynem, 600 metrów od Long Beach - Grand Sapphire Resort. Mieszkanie jest w pełni u…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Cypr Północny
od
$129,645
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 31
Powierzchnia 111 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Największy projekt Północnego CypruNiezwykły projekt, który będzie gospodarzem rezydencji składającej się z 1630 apartamentów i ultraluksusowego hotelu Resort w Iskele Long Beach, jednym z najpiękniejszych wybrzeży Morza Śródziemnego. Grand Sapphire Resort and Residences, największy i najbar…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
111.0
271,048 – 290,881
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Dzielnica mieszkaniowa Royal Life Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Life Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Life Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Life Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Life Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Life Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$126,021
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Zespół mieszkaniowy Grand Sapphıre Blu
Trikomo, Cypr Północny
od
$128,144
Żyć w klarownym BluKoronować swoje życie z radością i relaksu życia Iskele, gdzie złote piaski i doskonałe odcienie Blu spełnia wspaniałe widoki na wybrzeże północnego Cypru. Obejmij kulturę śródziemnomorską, wygrzewaj się w słońcu i ciesz się życiem. Grand Sapphire Blu jest idealnym wyborem…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Dzielnica mieszkaniowa Grand Sapphire Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$178,455
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Zespół mieszkaniowy Ocean Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$129,066
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 36–189 m²
219 obiekty nieruchomości 219
Najbardziej ekskluzywny projekt na Cyprze Północnym Ocean Life oferuje unikalne możliwości życiowe i inwestycyjne oprócz jego charakteru, klimatu, historycznych piękności, turystyki i infrastruktury edukacyjnej. Jako centrum uwagi inwestorów i świata z jego dominujących cen mieszkań w porówn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0 – 45.0
125,608 – 206,922
Mieszkanie 2 pokoi
86.0 – 103.0
204,939 – 269,726
Mieszkanie 3 pokoi
125.0
257,826 – 275,014
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio o powierzchni 57 m2 w kompleksie Edelweiss.
Trikomo, Cypr Północny
od
$76,841
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowana kawalerka o powierzchni 57 m², położona kilometr od piaszczystej plaży. Dzięki wyjątkowej lokalizacji zamieszkają Państwo w cichym miejscu, z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie blisko i…
Agencja
Smart Home
Apart - hotel Edelweiss
Apart - hotel Edelweiss
Apart - hotel Edelweiss
Apart - hotel Edelweiss
Apart - hotel Edelweiss
Apart - hotel Edelweiss
Trikomo, Cypr Północny
od
$92,212
Rok realizacji 2018
Powierzchnia 43–48 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Saryap Insaat LTD to turecka firma budowlana z ponad 25 dziećmi i doświadczeniem # 39; s w branży budowlanej w Turcji i Europie, pracuje w Kirpe od 2016 roku. Nasz projekt Edelweiss to konstrukcja i usługa najwyższej jakości oraz możliwość opłacalnej inwestycji. Oprócz koncepcji kompleksu a…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
108,419
Kawalerka
43.0
92,553
Deweloper
Saryap Insaat LTD
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Zespół mieszkaniowy Panorama Long Beach prestizh
Trikomo, Cypr Północny
od
$233,573
Opcje wykończenia Gotowe
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowe, stylowe i spektakularne widoki na Panorama Long BeachOdkryj wyjątkową rezydencję w prestiżowym kompleksie Panorama Long Beach - miejscu, w którym nowoczesny design, pierwsza klasa infrastruktury i harmonia morska tworzą doskonały styl życia.Ten wyśmienity apartament 1 + 1 znajduje…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Cypr Północny
od
$202,470
Opcje wykończenia Gotowe
Lepsze życie jest możliwe w Long Beach. Nie mogliśmy oprzeć się wspaniałemu widokiem na morze i wróciliśmy z naszym projektem Mckenzie Gold do ulubionego obszaru Long Beach... Byliśmy świadkami naszego wspaniałego spotkania na tarasie z widokiem na morze. Dzięki temu projektowi oferujemy lud…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Dzielnica mieszkaniowa Luna
Trikomo, Cypr Północny
od
$417,957
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Dzielnica mieszkaniowa Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Trikomo, Cypr Północny
od
$102,418
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulne studio o powierzchni 36 m ² z przestronnym tarasem o powierzchni 16 m ² i przygotowanym pakietem projektowym. Wnętrze wykonane jest w jednym nowoczesnym stylu: meble, urządzenia i wystrój są już wliczone w cenę. Układ jest przemyślany na najmniejszy szczegół, kuchnia, odpoczynku i …
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Querencia
Dzielnica mieszkaniowa Querencia
Trikomo, Cypr Północny
od
$259,640
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studia w 5* kompleksie SPA Court Yard.
Trikomo, Cypr Północny
od
$176,478
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 48.8 - 55.6 m2 z pakietem projektowym od dewelopera w kompleksie Court Yard. Studio posiada salon z telewizorem i podwójnym łóżkiem, aneks kuchenny ze sprzętem AGD, w tym płytą grzewczą, okapem i lodówką. Projekt charakteryzuje się dużym terenem i różnor…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Dzielnica mieszkaniowa Royal Sun Residence
Trikomo, Cypr Północny
od
$291,304
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$404,940
Kompleks mieszkalny Mckenzie 2 to luksusowy i wysokiej jakości projekt zlokalizowany w popularnej dzielnicy kurortu Long Beach, na północ od Famagusta, na Cyprze Północnym. Projekt ten obiecuje nieopisany styl życia pośród piękna przyrody i bliskości Morza Śródziemnego. Zalety Mckenzie 2:1. …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Sun.
Trikomo, Cypr Północny
od
$70,101
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowane studio o powierzchni 42 m² z balkonem o powierzchni 7 m², położone 600 metrów od piaszczystej plaży „Long Beach” w kompleksie Royal Sun Residence. „Long Beach” to udana inwestycja i okazja …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort SPA
Trikomo, Cypr Północny
od
$54,303
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 95 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Cezar Resort & SPA to duży kompleks mieszkalny w północnej części Cypru, położony w obszarze Iskele, zaledwie 600 metrów od słynnej Long Beach. Kompleks oferuje wiele apartamentów: studio, apartamenty z jedną, dwoma, trzema i czterema sypialniami o powierzchni od 46 m2 do 198 m2. Wszystkie a…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.0
1,291
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Zespół mieszkaniowy Life Square
Trikomo, Cypr Północny
od
$704,608
Nasza firma powstała w 2004 roku, aby służyć w sektorze budowlanym.Dziś mamy 15 lat doświadczenia w rozwoju nieruchomości.Po naszej Pearl Beach Villas i Trio Residence w obszarze La Long Beach, teraz przedstawiamy projekt LIFE SQUARE.Nasz projekt składa się z 1 + 1, 2 + 1 apartamentów i 3 + …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Long Beach
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Long Beach
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Long Beach
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Long Beach
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Long Beach
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Long Beach
Trikomo, Cypr Północny
od
$193,780
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Zespół mieszkaniowy Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Trikomo, Cypr Północny
od
$112,959
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 51–149 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Lagoon Verde - A Next- Generation Coastal Residential Complex in Iskele, Północny CyprLaguna Verde jest dużą skalą, koncepcyjnie udoskonalony rozwój przez renomowanego dewelopera DND, położony w obiecującej okolicy miejscowości Otuken, zaledwie kilka minut od popularnego regionu Iskele. Tylk…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.2 – 87.1
117,332 – 158,412
Mieszkanie 2 pokoi
149.4
216,915
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$150,085
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Dzielnica mieszkaniowa ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Cypr Północny
od
$276,739
Rok realizacji 2022
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Dzielnica mieszkaniowa Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Cypr Północny
od
$189,981
Rok realizacji 2022
Agencja
GP real estate
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Apartamentowiec Bellagio
Trikomo, Cypr Północny
od
$174,680
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 13
Nowy ośrodek przyciągania Meditteranean znajduje się w Iskele. Bellagio - Luksus ożywiony. Pozwala odkryć nieograniczony komfort luksusowego życia w sercu natury i morza. Przestronne apartamenty, tarasy i balkony, zaprojektowane z estetycznych i funkcjonalnych funkcji, przynieść czysty tlen …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Trikomo, Cypr Północny
od
$194,442
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Apartamentowiec Sea Breeze
Trikomo, Cypr Północny
od
$117,363
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Wszystko czego potrzebujesz jest tylko 2 minuty stąd!Nasz nowy projekt Sea Breeze doda nowy wygląd do obszaru Long Beach.Tylko 2 minuty od pięknej linii brzegowej, ścieżki spacerowe i rowerowe, restauracje, supermarkety i wiele więcej.Projekt składa się z 228 mieszkań studyjnych, co daje wie…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Zespół mieszkaniowy Aventus Residency
Zespół mieszkaniowy Aventus Residency
Trikomo, Cypr Północny
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 40–22 000 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Odkryj inteligentne życie w rezydencji Aventus - Północny CyprPlanowanie i ustalanie cen1 + 1 Grunt (66 m2) - Balkon 14 m2 - od £155,0001 + 1 Duplex (66 m2) - Balkon 8 m2 - Taras dachowy 32 m2 - od £1640002 + 1 parter - Balkon 8 m2 - od 209,002 + 1 Duplex (100 m2) - Balkon 12 m2 - Prywatny t…
Deweloper
Panah Construction
Deweloper
Panah Construction
Języki komunikacji
English, Türkçe
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Trikomo, Cypr Północny
od
$272,214
Opcje wykończenia Gotowe
2 + 1 apartament o powierzchni 95 m ² z tarasem 15 m ² z widokiem na morze. Wnętrze odbywa się w jasnych kolorach zgodnie z pełnym pakietem projektowym. W pełni umeblowane i wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia i naczynia. Ogrzewanie podłogowe jest instalowane na całej płyciźnie i sc…
Agencja
Smart Home
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Cypr Północny
od
$109,934
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 12
Kompleks mieszkalny CAESAR RESORT SPA ma idealne położenie w stosunku do Morza Śródziemnego: zaledwie 300 m od łagodnie piaszczystej plaży Long Beach (1.5 km długości) z słynnych restauracji, wyposażone w obszary rekreacyjne, boiska sportowe, ścieżki spacerowe i rowerowe.WYNIK KAESORU SPA to…
Agencja
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie Royal Life Residence.
Trikomo, Cypr Północny
od
$72,797
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Gotowe studio o powierzchni 43 m², 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedaleko miasta Famagusta. Long Beac…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Zespół mieszkaniowy Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Cypr Północny
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 311–435 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Magnolia Residency to butikowy projekt mieszkalny położony w miejscowości Ýskele, zaledwie 900 metrów od morza, oferujący spokojny, przybrzeżny styl życia na Cyprze Północnym. Zainspirowany elegancją kwiatów magnolii, rozwój łączy naturalne piękno z nowoczesnym życiem. Oferuje nieruchomości …
Deweloper
Panah Construction
Deweloper
Panah Construction
Języki komunikacji
English, Türkçe
