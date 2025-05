Kompleks mieszkalny GRAND SAPPHIRE BLU

GRAND SAPPHIRE BLU składa się z 5 wznoszących się budynków, każdy z 28 piętrami i 8 niskich bloków, każdy z 5 piętrami. Projekt znajduje się na działce o łącznej powierzchni 90727.18 m2 i obejmuje 2345 jednostek, w tym studia, jeden, dwa, trzy pokojowe apartamenty i penthouses.

WIELKIE BLU SAPFIRA Apartamenty są idealne zarówno do mieszkania i wynajęcia. To zmienia nabytą nieruchomość w udaną inwestycję, która zapewni wysoki i gwarantowany dochód co miesiąc. Ponadto, masz wysoką rentowność przy sprzedaży mieszkań - do 150%.

GRAND SAPPHIRE BLU kompleks mieszkalny znajduje się na północny wschód od Cypru, w dzielnicy Iskele. Znajduje się zaledwie 50 km od międzynarodowego lotniska Ercan. Iskele jest uważany za najbardziej obiecujący region Północnego Cypru pod względem życia i inwestycji. Kompleks znajduje się 300 metrów od Long Beach, z dala od zgiełku miasta, ale z łatwym dostępem do centrów handlowych i rozrywkowych. W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu mieszkalnego znajdują się dwie prywatne szkoły angielskiego, szpital i Wschodni Uniwersytet Śródziemnomorski.

GRAND SAPPHIRE BLU został specjalnie zaprojektowany, aby pokryć wszystkie elementy niezbędne do życia 7- gwiazdkowego. Zapewnia on przemyślane obszary publiczne i spokojne zielone przestrzenie, zapewniając idealne połączenie interakcji społecznych i pokoju osobistego.

Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia: restauracje, bary i kawiarnie na smaczne i zróżnicowane jedzenie, 5-gwiazdkowy hotel z kasynem, Punta Cana - największy basen na wyspie, o powierzchni 4000 m2, Kino Aqua Park na świeżym powietrzu, place zabaw, ścieżki rowerowe i spacerowe, Centrum fitness i strefy SPA, Sądy do gry w tenisa padel, Pet Park.

Doświadcz luksusu w każdym szczególe. Premiowy-class apartamenty ucieleśniają nowoczesny design, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i uwagę na każdy szczegół. Z fantastycznym widokiem na morze i przestronne układy, te mieszkania są przeznaczone dla tych, którzy cenią znakomity styl i niezrównany komfort. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z pełnym wykończeniem wysokiej jakości, zestaw kuchenny, szafki sypialne, hydraulika, drzwi wewnętrzne i frontowe.