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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

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Thassos Municipality
82
Kavala Municipality
69
Kawala
53
Paggaio Municipality
78
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259 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Piętro 2
Philip, Almond: Na sprzedaż Dom 215 m2 w 500 m2 działki w doskonałym miejscu. Składa się z 4…
$334,680
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Mieszkanie 2 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5
Kavala, Zbiornik: Na sprzedaż Apartament 80 m2 położony na 5 piętrze budynku z windą z centr…
$183,585
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Mieszkanie 2 pokoi w Paggaio Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Paggaio Municipality, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
Kavala, Palio: Na sprzedaż w budowie Maisonette 62sqm 2 poziomy znajduje się w kompleksie lu…
$265,223
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Mieszkanie 2 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 4
Kavala, St. Paul 's Center: Apartament 85 m2 jest na sprzedaż na 4 piętrze budynku z windą w…
$178,967
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Dom 1 pokój w Thassos Municipality, Grecja
Dom 1 pokój
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11119 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Mikros Prinos za 40.000 €Wykluczenie. Ten 69.0…
$46,994
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Mieszkanie 2 pokoi w Thassos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11812 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 135.000 EUR. Ten 90.00 m …
$156,802
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3
Mieszkanie na sprzedaż w Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture za 150 000 € (nr listy…
$266,871
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Dom w Skala Marion, Grecja
Dom
Skala Marion, Grecja
Kod własności: 11877 - Dom dla SPRZEDAŻY w Thasos Skala Marion za 190.000 €. To 114.00 m kw.…
$223,563
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Mieszkanie 3 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2
Na sprzedaż maisonette 150m2 w Amygdaleon Kavala. Składa się z 4 poziomów: piwnica, 1 piętro…
$228,082
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Dom 2 pokoi w Thassos Municipality, Grecja
Dom 2 pokoi
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11811 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Sotiras za 140.000 €. Ten 69.00 m kw. Umeblowa…
$164,480
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Free, New Peramos: Na sprzedaż w budynku półpiwnica Apartament 57sq.m. Składa się z 1 sypial…
$117,930
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Mieszkanie 2 pokoi w Skala Kallirachis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Skala Kallirachis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11895 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Skala Kallirachis za €210.000. Ten …
$238,432
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
Kavala, Na sprzedaż w ramach mieszkania budowlanego 47 m2 znajduje się na 2 piętrze budynku.…
$128,005
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Free, New Peramos: Na sprzedaż maisonette 87 m2 2 poziomy (ze strychem). Składa się z 2 sypi…
$293,727
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Dom 6 pokojów w Perni, Grecja
Dom 6 pokojów
Perni, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Kavala, Perni: Na sprzeda? Dom 240 m2 zbudowany na 530 m2 dzia? ce, 3 pi? tra z indywidualny…
$343,161
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Dom 5 pokojów w Kallirachi, Grecja
Dom 5 pokojów
Kallirachi, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Kod własności: 11893 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Kallirachi za 330.000 €. Ten 220.00 m kw. Umeb…
$376,640
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Kavala: Na sprzeda? mieszkanie budowlane 50 m kw. znajduje si? na 1 pi? trze budynku. Składa…
$133,823
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Koń, Górna Kalamitsa: W nowym kompleksie domów, na sprzedaż Apartament 45 m2 300 metrów od p…
$105,451
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Dom 5 pokojów w Thassos, Grecja
Dom 5 pokojów
Thassos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11616 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €560.000 Wykluczenie. Ten 199.00 m …
$635,818
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Dom w Potamia, Grecja
Dom
Potamia, Grecja
Kod własności: 11618 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Potamia za 100.000 €. To 130,00 m kw. Dom skła…
$117,485
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Dom 3 pokoi w Skala Sotiros, Grecja
Dom 3 pokoi
Skala Sotiros, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11837 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Skala Sotiros za 520.000 euro. Ten 140 m kw. u…
$610,925
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Mieszkanie 2 pokoi w Prinos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Prinos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11707 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Ormos Prinou za €180.000. Ten 60.00…
$211,474
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Dom 2 pokoi w Thassos, Grecja
Dom 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11597 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 420.000 EUR. Ten 100,00 m kw. Dom s…
$485,415
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Mieszkanie 3 pokoi w Panagie, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Panagie, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11833 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Panagia za 125.000 €. Ten 90.00 m kw…
$142,999
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Mieszkanie 1 pokój w Thassos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Thassos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11717 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €222.000. Ten 80.00 m kw…
$260,818
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Kawalerka w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka
Kavala Municipality, Grecja
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1
Kavala: Na sprzedaż w ramach budowy Studio 34m2 znajduje się na 1 piętrze budynku. Składa si…
$116,085
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Sprzedawane w ramach budowy maisonette 75 m2 ze strychem. Składa się z 2 …
$231,800
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Sprzedawane w ramach budowy maisonette 74 m2 elewacji na 2 poziomach ze s…
$256,426
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Dom 2 pokoi w Potamia, Grecja
Dom 2 pokoi
Potamia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11863 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Potamia na 100.000 €Wykluczenie. To 88.00 m kw…
$117,485
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 55 m2 elewacji na 1 pi? trze 2 poz…
$173,048
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Typy nieruchomości w Region Macedonia Wschodnia i Tracja.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
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