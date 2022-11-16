Rezydencja Luksusowy penthouse z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze | Glyfada | Golden Visa

Luksusowy penthouse z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze | Glyfada | Golden Visa

Ekskluzywny penthouse położony w Glyfadzie – najbardziej prestiżowej dzielnicy Ateńskiej Riwiery. Ta przestronna rezydencja z prywatnym basenem, panoramicznym widokiem na morze oraz nowoczesnymi technologiami doskonale sprawdzi się zarówno jako luksusowy dom, jak i długoterminowa inwestycja. Bliskość imponującego projektu Ellinikon sprawia, że wartość nieruchomości w tej okolicy stale rośnie, czyniąc tę ofertę wyjątkowo atrakcyjną dla międzynarodowych nabywców.

Cena

— €2 361 600

Parametry nieruchomości

— Apartament: C1 (4.–5. piętro)

— Typ: Dwupoziomowy penthouse

— 3 sypialnie typu Master

— 3 łazienki

— 1 toaleta dla gości (WC)

— Powierzchnia użytkowa (NET): 185 m²

— Powierzchnia całkowita (GROSS): 346,94 m²

— Prywatny basen – 21 m²

— Panoramiczny widok na morze

O inwestycji

SOLMAR Residence to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy klasy premium, położony w spokojnej, zielonej części Glyfady. Projekt łączy minimalistyczną architekturę, przestronne tarasy, najwyższą jakość wykonania oraz nowoczesne technologie energooszczędne. Ograniczona liczba apartamentów zapewnia wyjątkową ekskluzywność, wysoką płynność inwestycji oraz doskonały potencjał wzrostu wartości.

Budynek został zaprojektowany zgodnie ze standardem energetycznym klasy A+, oferując najwyższy komfort, bezpieczeństwo oraz niskie koszty eksploatacji.

Wyposażenie kompleksu

— Klasa energetyczna A+

— System Smart Home

— Niezależna pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia

— Wodne ogrzewanie podłogowe

— Wysokiej jakości aluminiowe okna z doskonałą izolacją termiczną i akustyczną

— Instalacja fotowoltaiczna z systemem Net Metering

— Nowoczesne oświetlenie LED

— Duże panoramiczne przeszklenia

— Antywłamaniowe i ognioodporne drzwi wejściowe

— Przygotowanie pod instalację alarmową

— Automatyczne oświetlenie części wspólnych

— Nowoczesny minimalistyczny design

— Wysokiej jakości materiały wykończeniowe

Lokalizacja

Glyfada to najbardziej prestiżowa dzielnica Ateńskiej Riwiery, znana z pięknych plaż, ekskluzywnych restauracji, luksusowych butików, marin jachtowych oraz wysokiej jakości życia. Rezydencja znajduje się w pobliżu Ellinikon – największego projektu urbanistycznego w Europie, który znacząco zwiększa wartość nieruchomości w okolicy.

W pobliżu znajdują się:

— Plaża Glyfada – około 1,8 km

— Glyfada Golf Club – około 640 m

— Główny plac Glyfady – około 2,1 km

— Międzynarodowe szkoły

— Prywatne centra medyczne

— Supermarkety, kawiarnie, apteki, restauracje oraz transport publiczny

— Szybki dojazd do alei Vouliagmenis

Korzyści dla inwestorów

— Nieruchomość kwalifikuje się do programu Greek Golden Visa

— Jeden z najbardziej prestiżowych adresów na Ateńskiej Riwierze

— Wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości

— Ograniczona liczba nowych inwestycji w Glyfadzie

— Duży popyt na wynajem wśród ekspatów i zamożnych najemców

— Nowoczesne, energooszczędne budownictwo

— Przestronna rezydencja z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze

— Wysoka płynność inwestycji oraz bezpieczne ulokowanie kapitału

Termin ukończenia: Planowane zakończenie budowy: 2027.

Adres: 23 Aydiniou Street, Glyfada, Athens Riviera, Greece.

Deweloper: Lux&Easy.