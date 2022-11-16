Kompleks mieszkalny FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu

Fuzja jest unikalnym, strzeżonym kompleksem mieszkalnym położonym w dzielnicy Paleo Faliro - prestiżowej dzielnicy przybrzeżnej na południu Aten, zaledwie 5 minut od plaż i 15 minut od centrum miasta. Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają nowoczesnego życia miejskiego nad morzem z komfortem ośrodka i możliwości uzyskania greckiej Golden Visa.
📌 Główne cechy
7- piętrowy kompleks mieszkalny
Powierzchnia: 3,207 m2
Łącznie 51 rezydencji:
38 apartamentów (od 3 do 5 sypialni)
8 duplexes (od 2 do 4 sypialni)
5 penthouses (od 3 do 5 sypialni)
Przestronne tarasy, widoki na morze i obszary zielone
✨ Infrastruktura i urządzenia
Obszary prywatne:
Baseny własne
Miejsca parkingowe
Magazyny
Przestronne tarasy na dachu
Wspólne obszary:
Sala fitness
sauna
Place zabaw - wewnętrzne i zewnętrzne
Miejsce do odpoczynku z grillem i salonem
Wnętrze:
System ciepłej podłogi
Podwójne szyby
Wykończenie jakości klasy premium
📍 Lokalizacja: Paleo Faliro
Obok Flisvos Marina - pierwsza luksusowa marina w Grecji
Bliskość do Centrum Kultury Fundacji Stavros Niarchos, parku Ellinikon, plaż i promenady
15 minut do centrum Aten
40 minut do lotniska
Obszar z promenadą, restauracje, kawiarnie, obszary dla dzieci i atmosfera kurortu
👨👩👧👦 Idealne dla:
Rodziny z dziećmi, które cenią bezpieczeństwo, komfort i jakość
Aktywni rodzice, którzy wolą nowoczesną społeczność miejską
Inwestorzy i rezydenci, którzy chcą uzyskać Złotą Wizę poprzez zakup nieruchomości
Miłośnicy życia nad morzem z wysokim poziomem służby
💶 Potencjał inwestycyjny
Zgodność z wymogami Złotego Programu Wizowego
Możliwość długoterminowego lub krótkoterminowego leasingu
Wysoki potencjał wzrostu wartości ze względu na prestiżowe lokalizacje i duże projekty miejskie