  Kompleks mieszkalny FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu

Kompleks mieszkalny FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu

Municipality of Palaio Faliro, Grecja
$419,494
9
ID: 27345
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Municipality of Palaio Faliro

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    Klasa premium
    2026
    Gotowe

O kompleksie

Pokaż oryginał
Русский Русский

Fuzja jest unikalnym, strzeżonym kompleksem mieszkalnym położonym w dzielnicy Paleo Faliro - prestiżowej dzielnicy przybrzeżnej na południu Aten, zaledwie 5 minut od plaż i 15 minut od centrum miasta. Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają nowoczesnego życia miejskiego nad morzem z komfortem ośrodka i możliwości uzyskania greckiej Golden Visa.

📌 Główne cechy

  • 7- piętrowy kompleks mieszkalny

  • Powierzchnia: 3,207 m2

  • Łącznie 51 rezydencji:

    • 38 apartamentów (od 3 do 5 sypialni)

    • 8 duplexes (od 2 do 4 sypialni)

    • 5 penthouses (od 3 do 5 sypialni)

  • Przestronne tarasy, widoki na morze i obszary zielone

✨ Infrastruktura i urządzenia

Obszary prywatne:

  • Baseny własne

  • Miejsca parkingowe

  • Magazyny

  • Przestronne tarasy na dachu

Wspólne obszary:

  • Sala fitness

  • sauna

  • Place zabaw - wewnętrzne i zewnętrzne

  • Miejsce do odpoczynku z grillem i salonem

Wnętrze:

  • System ciepłej podłogi

  • Podwójne szyby

  • Wykończenie jakości klasy premium

📍 Lokalizacja: Paleo Faliro

  • Obok Flisvos Marina - pierwsza luksusowa marina w Grecji

  • Bliskość do Centrum Kultury Fundacji Stavros Niarchos, parku Ellinikon, plaż i promenady

  • 15 minut do centrum Aten

  • 40 minut do lotniska

  • Obszar z promenadą, restauracje, kawiarnie, obszary dla dzieci i atmosfera kurortu

👨‍👩‍👧‍👦 Idealne dla:

  • Rodziny z dziećmi, które cenią bezpieczeństwo, komfort i jakość

  • Aktywni rodzice, którzy wolą nowoczesną społeczność miejską

  • Inwestorzy i rezydenci, którzy chcą uzyskać Złotą Wizę poprzez zakup nieruchomości

  • Miłośnicy życia nad morzem z wysokim poziomem służby

💶 Potencjał inwestycyjny

  • Zgodność z wymogami Złotego Programu Wizowego

  • Możliwość długoterminowego lub krótkoterminowego leasingu

  • Wysoki potencjał wzrostu wartości ze względu na prestiżowe lokalizacje i duże projekty miejskie

Lokalizacja na mapie

Municipality of Palaio Faliro, Grecja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
