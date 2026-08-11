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Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE

Grecja Grecja
Termin odbioru: od 2 miesięcy
Koszty: od
$7,421
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Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
Zezwolenie na pobyt
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Informacje o programie imigracyjnym

Zdobądź europejskie zezwolenie na pobyt poprzez inwestycje w nieruchomości w Grecji.

INVEST CAFE towarzyszy klientom na każdym etapie: wybór obiektu, weryfikacja prawna, rejestracja transakcji, uzyskanie Złotej Wizy, otwarcie konta bankowego, wsparcie podatkowe i dalsze zarządzanie nieruchomościami.

Pracujemy tylko z sprawdzonymi deweloperami i prawnikami, pomagając wybrać obiekt do życia i inwestycji.

Nasi klienci to rodziny, inwestorzy i przedsiębiorcy, którzy chcą ocalić swój kapitał, zyskać swobodę przemieszczania się i otworzyć nowe możliwości dla życia i biznesu w Europie.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 2 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$7,421
Dodatkowy dochód
Dodatkowy dochód
Tak
Czas trwania
Czas trwania
6 miesięcy
Licencja firmy doradczej: 313989485
Przeglądasz
Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
Grecja Grecja
od
$7,421
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Invest Cafe
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