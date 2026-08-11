Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE

Informacje o programie imigracyjnym

Zdobądź europejskie zezwolenie na pobyt poprzez inwestycje w nieruchomości w Grecji.

INVEST CAFE towarzyszy klientom na każdym etapie: wybór obiektu, weryfikacja prawna, rejestracja transakcji, uzyskanie Złotej Wizy, otwarcie konta bankowego, wsparcie podatkowe i dalsze zarządzanie nieruchomościami.

Pracujemy tylko z sprawdzonymi deweloperami i prawnikami, pomagając wybrać obiekt do życia i inwestycji.

Nasi klienci to rodziny, inwestorzy i przedsiębiorcy, którzy chcą ocalić swój kapitał, zyskać swobodę przemieszczania się i otworzyć nowe możliwości dla życia i biznesu w Europie.