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Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa

Municipality of Ermionida, Grecja
od
$577,120
;
13
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ID: 38019
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie
  • Okolica
    Region Peloponez
  • Miasto
    Municipality of Ermionida
  • Adres
    Galatas Thermisia

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

🏡 Willa w Grecji dla programu Golden Visa

Nowoczesna ekologiczna willa z widokiem na morze w prestiżowym regionie Peloponezu. Idealna zarówno do wypoczynku i stałego zamieszkania, jak i do uzyskania greckiego pozwolenia na pobyt w ramach programu Golden Visa.

📍 Lokalizacja
• Thermisia, Peloponez, Grecja
• 15 minut do mariny w Ermioni
• 20 minut do wysp Hydra i Spetses
• 5 minut do plaży Plepi z krystalicznie czystą wodą
• Około 2,5 godziny od Aten

💰 Cena
• Od 500 000 €
• Kwalifikuje się do programu Golden Visa

🏠 Parametry willi
• Powierzchnia domu: 126 m²
• 2 kondygnacje
• 2 sypialnie
• Przestronny salon z otwartą kuchnią
• Tarasy i balkony z panoramicznym widokiem na morze
• Prywatna działka
• Miejsce parkingowe w garażu

Zalety
• Widok na morze
• Wysoki poziom prywatności
• Niska gęstość zabudowy
• Wykończenie z naturalnego kamienia
• Możliwość instalacji prywatnego basenu
• Zagospodarowanie terenu zielenią
• Nowoczesna energooszczędna koncepcja

🌿 Technologie ekologiczne
• System geotermalny
• Niezależne zaopatrzenie w wodę
• Prywatny system odprowadzania ścieków
• Wysoka klasa efektywności energetycznej
• Niskie koszty eksploatacji

📈 Potencjał inwestycyjny
• Jeden z najbardziej perspektywicznych regionów wypoczynkowych w Grecji
• W pobliżu luksusowych kurortów, marin jachtowych i międzynarodowych projektów hotelowych
• Wysoki popyt na wynajem nieruchomości premium
• Potencjał wzrostu wartości dzięki dużym inwestycjom w regionie

Idealne połączenie śródziemnomorskiego stylu życia, prywatności, nowoczesnych technologii i atrakcyjności inwestycyjnej.

Lokalizacja na mapie

Municipality of Ermionida, Grecja
Rekreacja

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Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Municipality of Ermionida, Grecja
od
$577,120
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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