Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa

🏡 Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Nowoczesna ekologiczna willa z widokiem na morze w prestiżowym regionie Peloponezu. Idealna zarówno do wypoczynku i stałego zamieszkania, jak i do uzyskania greckiego pozwolenia na pobyt w ramach programu Golden Visa.
📍 Lokalizacja
• Thermisia, Peloponez, Grecja
• 15 minut do mariny w Ermioni
• 20 minut do wysp Hydra i Spetses
• 5 minut do plaży Plepi z krystalicznie czystą wodą
• Około 2,5 godziny od Aten
💰 Cena
• Od 500 000 €
• Kwalifikuje się do programu Golden Visa
🏠 Parametry willi
• Powierzchnia domu: 126 m²
• 2 kondygnacje
• 2 sypialnie
• Przestronny salon z otwartą kuchnią
• Tarasy i balkony z panoramicznym widokiem na morze
• Prywatna działka
• Miejsce parkingowe w garażu
✨ Zalety
• Widok na morze
• Wysoki poziom prywatności
• Niska gęstość zabudowy
• Wykończenie z naturalnego kamienia
• Możliwość instalacji prywatnego basenu
• Zagospodarowanie terenu zielenią
• Nowoczesna energooszczędna koncepcja
🌿 Technologie ekologiczne
• System geotermalny
• Niezależne zaopatrzenie w wodę
• Prywatny system odprowadzania ścieków
• Wysoka klasa efektywności energetycznej
• Niskie koszty eksploatacji
📈 Potencjał inwestycyjny
• Jeden z najbardziej perspektywicznych regionów wypoczynkowych w Grecji
• W pobliżu luksusowych kurortów, marin jachtowych i międzynarodowych projektów hotelowych
• Wysoki popyt na wynajem nieruchomości premium
• Potencjał wzrostu wartości dzięki dużym inwestycjom w regionie
Idealne połączenie śródziemnomorskiego stylu życia, prywatności, nowoczesnych technologii i atrakcyjności inwestycyjnej.