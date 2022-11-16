Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa

🏡 Willa w Grecji dla programu Golden Visa

Nowoczesna ekologiczna willa z widokiem na morze w prestiżowym regionie Peloponezu. Idealna zarówno do wypoczynku i stałego zamieszkania, jak i do uzyskania greckiego pozwolenia na pobyt w ramach programu Golden Visa.

📍 Lokalizacja

• Thermisia, Peloponez, Grecja

• 15 minut do mariny w Ermioni

• 20 minut do wysp Hydra i Spetses

• 5 minut do plaży Plepi z krystalicznie czystą wodą

• Około 2,5 godziny od Aten

💰 Cena

• Od 500 000 €

• Kwalifikuje się do programu Golden Visa

🏠 Parametry willi

• Powierzchnia domu: 126 m²

• 2 kondygnacje

• 2 sypialnie

• Przestronny salon z otwartą kuchnią

• Tarasy i balkony z panoramicznym widokiem na morze

• Prywatna działka

• Miejsce parkingowe w garażu

✨ Zalety

• Widok na morze

• Wysoki poziom prywatności

• Niska gęstość zabudowy

• Wykończenie z naturalnego kamienia

• Możliwość instalacji prywatnego basenu

• Zagospodarowanie terenu zielenią

• Nowoczesna energooszczędna koncepcja

🌿 Technologie ekologiczne

• System geotermalny

• Niezależne zaopatrzenie w wodę

• Prywatny system odprowadzania ścieków

• Wysoka klasa efektywności energetycznej

• Niskie koszty eksploatacji

📈 Potencjał inwestycyjny

• Jeden z najbardziej perspektywicznych regionów wypoczynkowych w Grecji

• W pobliżu luksusowych kurortów, marin jachtowych i międzynarodowych projektów hotelowych

• Wysoki popyt na wynajem nieruchomości premium

• Potencjał wzrostu wartości dzięki dużym inwestycjom w regionie

Idealne połączenie śródziemnomorskiego stylu życia, prywatności, nowoczesnych technologii i atrakcyjności inwestycyjnej.