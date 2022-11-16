Mieszkanie w nowym budynku Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego

🏡 Apartament przy samym morzu w Pireusie | Golden Visa Grecja
💰 Cena: 258 000 €
📍 Lokalizacja: Pireus, Ateny, Grecja
Kompleks znajduje się w pierwszej linii brzegowej, zaledwie kilka kroków od największego portu pasażerskiego w Grecji. To jedna z najbardziej perspektywicznych lokalizacji Riwiery Ateńskiej, oferująca wysoki popyt na wynajem i duży potencjał wzrostu wartości nieruchomości.
🏠 Parametry apartamentu B12
🌊 O inwestycji
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy klasy premium stworzony przez jednego z najbardziej renomowanych i doświadczonych deweloperów w Grecji. Położony zaledwie 10 metrów od portu w Pireusie, oferuje wyjątkową możliwość zakupu nieruchomości nad samym morzem.
Do dyspozycji mieszkańców:
📈 Potencjał inwestycyjny
Pireus dynamicznie rozwija się jako międzynarodowe centrum transportowe, turystyczne i biznesowe. Bliskość portu, metra, stacji kolejowej oraz terminalu wycieczkowców zapewnia stabilny popyt na wynajem przez cały rok.
Korzyści dla inwestora:
📍 Infrastruktura i komunikacja
Idealna nieruchomość zarówno do uzyskania Golden Visa, jak i długoterminowej inwestycji w jednej z najszybciej rozwijających się części Grecji.