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Mieszkanie w nowym budynku Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego

Pireus, Grecja
od
$294,818
;
11
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ID: 38141
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Pireus
  • Adres
    Dragatsaniou
  • Metro
    Maniatika (~ 1000 m)
  • Metro
    Piraeus (~ 500 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

🏡 Apartament przy samym morzu w Pireusie | Golden Visa Grecja

💰 Cena: 258 000 €

📍 Lokalizacja: Pireus, Ateny, Grecja
Kompleks znajduje się w pierwszej linii brzegowej, zaledwie kilka kroków od największego portu pasażerskiego w Grecji. To jedna z najbardziej perspektywicznych lokalizacji Riwiery Ateńskiej, oferująca wysoki popyt na wynajem i duży potencjał wzrostu wartości nieruchomości.

🏠 Parametry apartamentu B12

    1. piętro
  • 1 sypialnia
  • 1 łazienka
  • Powierzchnia wewnętrzna: 30 m²
  • Balkon: 7 m²
  • Powierzchnia całkowita: 37 m²
  • Brak miejsca parkingowego
  • Brak komórki lokatorskiej
  • Brak gwarancji wynajmu

🌊 O inwestycji

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy klasy premium stworzony przez jednego z najbardziej renomowanych i doświadczonych deweloperów w Grecji. Położony zaledwie 10 metrów od portu w Pireusie, oferuje wyjątkową możliwość zakupu nieruchomości nad samym morzem.

Do dyspozycji mieszkańców:

  • Basen na dachu z panoramicznym widokiem na morze, port i Ateny
  • Nowoczesna siłownia
  • Strefy pracy i wypoczynku
  • Recepcja 24/7
  • Wykończenie klasy premium
  • Wysoki standard usług i komfortu

📈 Potencjał inwestycyjny

Pireus dynamicznie rozwija się jako międzynarodowe centrum transportowe, turystyczne i biznesowe. Bliskość portu, metra, stacji kolejowej oraz terminalu wycieczkowców zapewnia stabilny popyt na wynajem przez cały rok.

Korzyści dla inwestora:

  • Prawdziwa lokalizacja przy samym morzu
  • Wysoki popyt na wynajem
  • Potencjał wzrostu wartości nieruchomości
  • Płynna inwestycja w prestiżowej lokalizacji
  • Kwalifikuje się do programu Golden Visa
  • Pełna infrastruktura premium

📍 Infrastruktura i komunikacja

  • 10 m do portu w Pireusie
  • 350 m do stacji metra
  • 250 m do stacji kolejowej
  • 800 m do Piraeus Tower
  • 2 km do terminalu wycieczkowców
  • 2,6 km do Mikrolimano
  • 9,5 km do placu Syntagma
  • 40 km do lotniska w Atenach

Idealna nieruchomość zarówno do uzyskania Golden Visa, jak i długoterminowej inwestycji w jednej z najszybciej rozwijających się części Grecji.

Lokalizacja na mapie

Pireus, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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