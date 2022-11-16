Mieszkanie w nowym budynku Apartament w Atenach dla programu Golden Visa i dochodu pasywnego

🏡 Apartament przy samym morzu w Pireusie | Golden Visa Grecja

💰 Cena: 258 000 €

📍 Lokalizacja: Pireus, Ateny, Grecja

Kompleks znajduje się w pierwszej linii brzegowej, zaledwie kilka kroków od największego portu pasażerskiego w Grecji. To jedna z najbardziej perspektywicznych lokalizacji Riwiery Ateńskiej, oferująca wysoki popyt na wynajem i duży potencjał wzrostu wartości nieruchomości.

🏠 Parametry apartamentu B12

piętro

1 sypialnia

1 łazienka

Powierzchnia wewnętrzna: 30 m²

Balkon: 7 m²

Powierzchnia całkowita: 37 m²

Brak miejsca parkingowego

Brak komórki lokatorskiej

Brak gwarancji wynajmu

🌊 O inwestycji

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy klasy premium stworzony przez jednego z najbardziej renomowanych i doświadczonych deweloperów w Grecji. Położony zaledwie 10 metrów od portu w Pireusie, oferuje wyjątkową możliwość zakupu nieruchomości nad samym morzem.

Do dyspozycji mieszkańców:

Basen na dachu z panoramicznym widokiem na morze, port i Ateny

Nowoczesna siłownia

Strefy pracy i wypoczynku

Recepcja 24/7

Wykończenie klasy premium

Wysoki standard usług i komfortu

📈 Potencjał inwestycyjny

Pireus dynamicznie rozwija się jako międzynarodowe centrum transportowe, turystyczne i biznesowe. Bliskość portu, metra, stacji kolejowej oraz terminalu wycieczkowców zapewnia stabilny popyt na wynajem przez cały rok.

Korzyści dla inwestora:

Prawdziwa lokalizacja przy samym morzu

Wysoki popyt na wynajem

Potencjał wzrostu wartości nieruchomości

Płynna inwestycja w prestiżowej lokalizacji

Kwalifikuje się do programu Golden Visa

Pełna infrastruktura premium

📍 Infrastruktura i komunikacja

10 m do portu w Pireusie

350 m do stacji metra

250 m do stacji kolejowej

800 m do Piraeus Tower

2 km do terminalu wycieczkowców

2,6 km do Mikrolimano

9,5 km do placu Syntagma

40 km do lotniska w Atenach

Idealna nieruchomość zarówno do uzyskania Golden Visa, jak i długoterminowej inwestycji w jednej z najszybciej rozwijających się części Grecji.