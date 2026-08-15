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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

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Kassandra Municipality
1289
Pallini Municipal Unit
666
Kassandra Municipal Unit
625
Municipality of Nea Propontida
378
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2 267 obiektów total found
Willa w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w budowie w dzielnicy Kassandra, Sani. Ta piękna rezydencja oferuje hojną przestrzeń w…
$1,10M
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Vista Estate
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Willa 6 pokojów w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa 6 pokojów
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2013Ilość pokoi: 6Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 2S…
$571,130
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Willa 5 pokojów w Polychrono, Grecja
TOP TOP
Willa 5 pokojów
Polychrono, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2012Ilość pokoi: 5Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 3S…
$512,851
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Willa w Kallithea, Grecja
Wyróżnienie Nowy
Willa
Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiająca willa znajduje się w południowej części Kassandra, Kallithea. Ta nowoczesna ni…
$794,763
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Agencja
Vista Estate
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Dom wolnostojący 1 pokój w Ormos Panagias, Grecja
UP UP
Dom wolnostojący 1 pokój
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ziemia z żywym kontenerem na sprzedaż w Sithonia, Ormos Panagias.Żywy pojemnik składa się z …
$87,662
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Prywatny sprzedawca
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Szeregowiec w Chaniotis, Grecja
Szeregowiec
Chaniotis, Grecja
Powierzchnia 78 m²
Townhouse na sprzeda ¿o powierzchni 78 m2 na Pó ³ wyspie Kassandra, regionie Halkidiki. Mias…
$680,901
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Fourka, Grecja
Dom 3 pokoi
Fourka, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Dom położony jest na przedmieściach wsi Fourka 2400 metrów od piaszczystej plaży. Dom zbudow…
$247,875
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż rozbita obudowa, 3-piętrowa willa o powierzchni 260 m2 na Półwyspie Sitońskim, w…
$1,27M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 125 m²
Townhouse na sprzedaż 125 m2 w Halkidiki. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Parter składa …
$288,517
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Nowy apartament znajduje się na przedmieściach miejscowości Sozopoli 1200 metrów od plaży So…
$167,300
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Dom 3 pokoi w Agios Mamas, Grecja
Dom 3 pokoi
Agios Mamas, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Dom znajduje się w okolicy całego roku żywy Agios Mamas wsi 850 metrów od plaży oznaczonej B…
$322,815
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Irakleia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Irakleia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/2
Apartament znajduje się przed morzem w Nea Iraklia wsi. Apartament znajduje się na 1 piętrze…
$288,448
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Dom 2 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Dom 2 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Nowy dom położony jest 600 metrów od piaszczystej plaży w Kalyves. Istnieje prywatny ogród 3…
$201,914
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Ten apartament znajduje się w Sozopoli wsi 600 metrów od wielkiej piaszczystej plaży. Aparta…
$106,068
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Bliźniak 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 90 m², położone na pierwszym i drugim pię…
$308,838
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 138 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z salonu z kuchnią, j…
$490,558
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sarti, Grecja
Willa
Sarti, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 175 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z 2 sypial…
$1,16M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Plagia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 105 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Dom składa s…
$802,882
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Afytos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Afytos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowy dom 125 m2 w Kassandra, Chalkidiki. Parter składa się z …
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Paliouri, Grecja
Willa 5 pokojów
Paliouri, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Piętro 1/1
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Kassandra, w małym raju Halkidiki. Obiekt położony jest …
$364,512
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Agencja
Halkidiki Properties
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English
Dom 3 pokoi w Nea Fokea, Grecja
Dom 3 pokoi
Nea Fokea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Kod nieruchomości: HPS1240 - Dom na sprzedaż w Kassandra Nea Fokaia dla € 250 000. To 100 mk…
$345,256
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Mieszkanie 1 pokój w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nikiti, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Kod własności: HPS5412 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Sithonia Nikiti za €207.500. To 52.31 m …
$239,107
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Mieszkanie 1 pokój w Moles Kalyves, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Moles Kalyves, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Apartament znajduje się przed morzem w kompleksie 1 km od miejscowości Moles Kalyva. W kompl…
$183,313
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Willa w Siviri, Grecja
Willa
Siviri, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w budowie w Siviri, położony w pięknym regionie Kassandra. Z przestronną wewnętrzną po…
$863,873
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Na sprzeda? mieszkanie 40 m kw w Sitonia, Chalkidiki. Apartament znajduje się na parterze. S…
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 2 pokoi w Pyrgadikia, Grecja
Willa 2 pokoi
Pyrgadikia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/1
Kącik maizonette, 67 m ², w Athos, Halkidiki o orientacji wschodniej i bez przeszkód stały w…
$227,820
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Agencja
Halkidiki Properties
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartament znajduje się w miejscowości Kalikratia zaledwie 90 metrów od piaszczystej plaży. …
$178,838
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Dom 4 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Dom 4 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Dom położony jest zaledwie 50 metrów od morza w miejscowości Neos Marmaras. Z domu jest wiel…
$576,896
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Dom 3 pokoi w Agia Paraskefi, Grecja
Dom 3 pokoi
Agia Paraskefi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 206 m²
Kod własności: HPS5644 - Dom SPRZEDAŻY w Pallini Agia Paraskevi za 355.000 EUR. Ten 206 m kw…
$408,553
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Dom 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Kod własności: HPS5102 - Dom SPRZEDAŻY w Sithonia Vourvourou za €660.000. Ten 100 m kw. Umeb…
$759,563
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Typy nieruchomości w Chalkidiki Regional Unit.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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