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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Region Macedonia Środkowa, Grecja

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Saloniki
304
Kassandra Municipality
1287
Pallini Municipal Unit
665
Kassandra Municipal Unit
624
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4 087 obiektów total found
Willa w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w budowie w dzielnicy Kassandra, Sani. Ta piękna rezydencja oferuje hojną przestrzeń w…
$1,10M
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Vista Estate
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Willa 6 pokojów w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa 6 pokojów
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2013Ilość pokoi: 6Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 2S…
$571,130
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Willa 5 pokojów w Polychrono, Grecja
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Willa 5 pokojów
Polychrono, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2012Ilość pokoi: 5Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 3S…
$512,851
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Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Wyróżnienie Cena promocyjna
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/4
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 43 m ² komfortowej powierzchni mieszkalnej, znajduje si…
$165,322
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Agencja
Vista Estate
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Willa w Kallithea, Grecja
Wyróżnienie Nowy
Willa
Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiająca willa znajduje się w południowej części Kassandra, Kallithea. Ta nowoczesna ni…
$794,763
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Agencja
Vista Estate
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Dom wolnostojący 1 pokój w Ormos Panagias, Grecja
UP UP
Dom wolnostojący 1 pokój
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ziemia z żywym kontenerem na sprzedaż w Sithonia, Ormos Panagias.Żywy pojemnik składa się z …
$87,662
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 73 m²
Na sprzeda? mieszkanie 73 m kw. na Półwyspie Sitonia, region Halkidiki. Apartament znajduje …
$288,284
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Nowy apartament znajduje się na przedmieściach miejscowości Sozopoli 1200 metrów od plaży So…
$167,340
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 56 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 56 metrów kwadratowych na półwyspie Sithonia, regionie …
$380,535
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienicy o powierzchni 120 m2 na półwyspie Kassandra, region Halkidiki…
$680,351
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Mieszkanie
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż mieszkanie 50 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$89,945
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Trilofo, Grecja
Mieszkanie
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$161,439
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 86 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 86 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$322,878
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 54 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 54 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Powierzchnia 81 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 81 metrów kwadratowych w Halkidiki. Dom znajduje się na …
$230,627
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 56 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 56 metrów kwadratowych na półwyspie Sithonia, regionie …
$380,535
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy obszar 88 metrów kwadratowych w Salonikach. Duplex znajduje się na …
$334,058
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 120 m kw. na Półwyspie Sithonia, region Halkidiki. Miasto…
$265,221
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 58 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Kriopigi, Grecja
Dom 4 pokoi
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Luksusowe wille z pięknym widokiem na morze znajdują się na wzgórzu przed morzem, na obrzeża…
$865,552
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 39 m²
Na sprzedaż mieszkanie 39 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Apartament na sprzeda? 150 m2 na Półwyspie Sitonia, region Halkidiki. Apartament znajduje si…
$461,255
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 30 m²
Na sprzedaż mieszkanie 30 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na trzec…
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 58 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 72 m²
Apartament na sprzedaż 72 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na trzec…
$322,878
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 41 m²
Apartament na sprzeda? 41 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na drugim p…
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 140 m²
Apartament na sprzedaż 140 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$299,816
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Irakleia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Irakleia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/2
Apartament znajduje się przed morzem w Nea Iraklia wsi. Apartament znajduje się na 1 piętrze…
$288,517
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Powierzchnia 84 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 84 metrów kwadratowych w Halkidiki. Dom znajduje się na …
$242,159
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Agencja
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 65 metrów kwadratowych na półwyspie Sithonia, regionie …
$438,192
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Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Region Macedonia Środkowa.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Region Macedonia Środkowa, Grecja

z garażem
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z Taras
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