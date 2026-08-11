Zezwolenie na pobyt w Grecja

Informacje o programie imigracyjnym

Grecki program Visa Digital Nomad jest przeznaczony dla obywateli spoza UE, którzy pracują zdalnie dla zagranicznej firmy lub prowadzą własną działalność internetową poza Grecją.

Program pozwala legalnie mieszkać w Grecji, podróżować do krajów Schengen i cieszyć się europejskim sposobem życia przy jednoczesnym zachowaniu pracy i dochodów poza krajem.

Początkowo wydawana jest wiza narodowa Digital Nomad, po której można uzyskać dwuletnie zezwolenie na pobyt z możliwością przedłużenia przy zachowaniu warunków programu.