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Zezwolenie na pobyt w Grecja

Grecja Grecja
Termin odbioru: od 2 miesięcy
Koszty: od
$5,702
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Zezwolenie na pobyt w Grecja
Zezwolenie na pobyt
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Informacje o programie imigracyjnym

Grecki program Visa Digital Nomad jest przeznaczony dla obywateli spoza UE, którzy pracują zdalnie dla zagranicznej firmy lub prowadzą własną działalność internetową poza Grecją.

Program pozwala legalnie mieszkać w Grecji, podróżować do krajów Schengen i cieszyć się europejskim sposobem życia przy jednoczesnym zachowaniu pracy i dochodów poza krajem.

Początkowo wydawana jest wiza narodowa Digital Nomad, po której można uzyskać dwuletnie zezwolenie na pobyt z możliwością przedłużenia przy zachowaniu warunków programu.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 2 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$5,702
Czas trwania
Czas trwania
24 miesięcy
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Zezwolenie na pobyt w Grecja
Grecja Grecja
od
$5,702
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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