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DKG Development

Grecja, Municipality of Kallithea
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Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2019
Na platformie
Na platformie
3 lata
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Strona internetowa
Strona internetowa
dkg-development.com
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O deweloperze

DKG Development — firma zajmująca się budową inwestycji. Nasza firma jest jednym z głównych uczestników greckiego rynku nieruchomości. Specjalizujemy się w realizacji projektów budowlanych. Z powodzeniem współpracujemy z międzynarodowymi firmami, fundacjami i partnerami prywatnymi.

Naszą misją — jest budowanie nienagannie wysokiej jakości i stylowych obiektów.

W ciągu ostatnich kilku lat DKG zmieniło współrzędne współczesnego życia w Atenach, opracowując charakterystyczne obiekty nieruchomości, które oferują lepszą jakość życia, doskonały design i nieporównywalną wartość. Dzięki niezwykłym udogodnieniom DKG osiągnął godny pozazdroszczenia sukces, który stał się podstawą reputacji wysokiej jakości firmy opartej na wysokich cechach technicznych osadzonych w każdej nieruchomości.

Od momentu założenia w 2019 r. Cel firmy był jednoznaczny: budowanie długoterminowych relacji, aby Grecja stała się bezpiecznym miejscem inwestycji, które oferuje niskie ryzyko i wysokie korzyści, projektując i tworząc nieruchomości, którzy zasługują na swoją obecność, oferując coś wyjątkowego i wyjątkowego, z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Usługi
  • Usługi budowlane
  • Zarządzanie projektami
  • Doradztwo biznesowe
  • Obsługa prawna transakcji

 

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Elena Yakutova
Elena Yakutova
5 obiektów
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