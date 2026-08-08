O deweloperze

DKG Development — firma zajmująca się budową inwestycji. Nasza firma jest jednym z głównych uczestników greckiego rynku nieruchomości. Specjalizujemy się w realizacji projektów budowlanych. Z powodzeniem współpracujemy z międzynarodowymi firmami, fundacjami i partnerami prywatnymi.

Naszą misją — jest budowanie nienagannie wysokiej jakości i stylowych obiektów.

W ciągu ostatnich kilku lat DKG zmieniło współrzędne współczesnego życia w Atenach, opracowując charakterystyczne obiekty nieruchomości, które oferują lepszą jakość życia, doskonały design i nieporównywalną wartość. Dzięki niezwykłym udogodnieniom DKG osiągnął godny pozazdroszczenia sukces, który stał się podstawą reputacji wysokiej jakości firmy opartej na wysokich cechach technicznych osadzonych w każdej nieruchomości.

Od momentu założenia w 2019 r. Cel firmy był jednoznaczny: budowanie długoterminowych relacji, aby Grecja stała się bezpiecznym miejscem inwestycji, które oferuje niskie ryzyko i wysokie korzyści, projektując i tworząc nieruchomości, którzy zasługują na swoją obecność, oferując coś wyjątkowego i wyjątkowego, z korzyścią dla całego społeczeństwa.