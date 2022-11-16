«Jeszcze nie tak dawno można było kupić mieszkanie w Atenach za 100 tysięcy euro». Jak zmienia się popyt na mieszkania i co się dzieje na greckim rynku nieruchomości — ekspert

Nieruchomości w Grecji stały się ostatnio niesamowicie popularne — obcokrajowcy kupują o 67% więcej nieruchomości niż w zeszłym roku. Odpowiednio rosną też ceny mieszkań i wynajmu. Ile kosztuje obecnie metr kwadratowy w różnych regionach Grecji, jakie są główne warunki zakupu nieruchomości w tym kraju i jak zarobić na takich inwestycjach — w naszym artykule.

Trochę liczb:

Ceny mieszkań w Grecji wzrosły o 9,4% rok do roku w II kwartale 2022 roku. W pierwszym kwartale było to 9,3%, a w 2021 roku 7,5%.

o 9,4% rok do roku w II kwartale 2022 roku. W pierwszym kwartale było to 9,3%, a w 2021 roku 7,5%. Wzrósł również popyt na kredyty hipoteczne w Grecji — liczba wniosków o kredyt hipoteczny wzrosła z 3 600 w lipcu 2021 roku do 3 900 w lipcu 2022 roku.

również popyt na kredyty hipoteczne w Grecji — liczba wniosków o kredyt hipoteczny wzrosła z 3 600 w lipcu 2021 roku do 3 900 w lipcu 2022 roku. W ciągu ostatniego roku w całej Grecji czynsze wzrosły o 12%.

Oczywiście suche liczby trzeba rozcieńczyć fachową wiedzą: agentka nieruchomości Kara Manoukian opowiada, jak zmieniły się ceny nieruchomości w Grecji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, za ile można teraz kupić lub wynająć mieszkanie w kraju, którzy obcokrajowcy najczęściej kupują nieruchomości w Grecji i dlaczego.

«Grecja jest dość tradycyjnym krajem i ten tradycjonalizm przejawia się we wszystkim»

— Grecki rynek nieruchomości jest bardziej ruchliwy niż kiedykolwiek. Obecnie wszyscy przechodzimy przez okres ciągłych zmian i transformacji — czynnik ten ma ogromny wpływ na kształtowanie się cen nieruchomości między innymi w Grecji. W ostatnim półroczu nastąpił skokowy wzrost cen zarówno przy zakupie, jak i wynajmie mieszkań/domów.

Koszt przedmiotów może się drastycznie różnić, zwłaszcza w Atenach — nawet w podobnych miejscach cena może być bardzo różna, a i tak wszystkie przedmioty są wykupione. Na przykład pół roku temu można było wejść na rynek, mając 100 tysięcy euro i kupić mieszkanie w Atenach i innych głównych regionach, ale teraz ta kwota będzie na poziomie 130–150 tysięcy euro.

W mniejszych miastach średnia kwota potrzebna do zakupu jest inna. Jeśli bierzecie pod uwagę południową część Grecji, nie liczcie na dużą obniżkę cen w porównaniu z dużymi miastami: południe zawsze było atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i dla miejscowych — pierwsi przyjeżdżają odpocząć i wydać pieniądze, drudzy na nich zarabiają.

Uwaga. Koszt metra kwadratowego w różnych miastach Grecji według Numbeo.com :

Ateny — średnio 2400–2480 euro.

Kreta — 2500–2750 euro.

Rodos — 1670–2330 euro.

Korfu — 1660–1830 euro.

Saloniki — 1600–2200 euro.

Korynt — 600–720 euro.

— Znacznie wzrósł również popyt na wynajem długoterminowy. Pół roku temu mieszkanie z dwoma sypialniami w dzielnicy mieszkalnej można było wynająć za 350–400 euro, teraz zaczyna się od 500 euro wzwyż. Oczywiście cena różni się w wyniku wielu czynników, takich jak lokalizacja, meble, podłoga i tym podobne. Aktywny jest również rynek wynajmu krótkoterminowego — latem 2022 roku w Grecji pojawiła się rekordowa liczba turystów w porównaniu z poprzednimi latami.

W ostatnich kilku latach w Grecji nastąpił duży rozwój, pojawiło się wiele nowych projektów, nowych budynków i tak dalej. Pod względem ogólnej charakterystyki szczególnie wyróżniają się teraz mieszkania w domach klubowych. Kluczową cechą tego typu nieruchomości jest to, że na każdym piętrze znajduje się tylko jedno mieszkanie.

Jednak prawdopodobieństwo napotkania w tym kraju naprawdę nietypowych budynków jest bardzo małe — Grecja jest krajem raczej tradycyjnym i ta tradycja przejawia się we wszystkim (w nieruchomościach również). Nietypowe obiekty w Grecji to te, które znajdują się w najpiękniejszych miejscach kraju, lub w prestiżowych dzielnicach dużych miast.

«Jeśli chce się dokonać zyskownej inwestycji, trzeba podjąć decyzję w odpowiednim czasie i kupić dochodową nieruchomość»

— Grecja jest krajem turystycznym. Takie kraje znane są z tego, że są bardziej atrakcyjne do kupowania nieruchomości. Jest to jedna z głównych różnic i zalet. Kolejną rzeczą, która wyróżnia Grecję, jest fakt, że ma ona przyjemny klimat przez cały rok, komfortowy standard życia i dobre jedzenie. Mnóstwo turystów przyjeżdża do Grecji, zakochuje się w niej i kupuje nieruchomości, aby móc wyjechać na wakacje o każdej porze roku.

Popyt rośnie z każdym rokiem, zwłaszcza obcokrajowcy są zainteresowani greckimi nieruchomościami. Według oficjalnych danych większość nieruchomości w Grecji kupują obywatele Unii Europejskiej. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że duża liczba nieruchomości jest kupowana przez obywateli Chin, głównie w obszarach centralnych i w celach inwestycyjnych. Również teraz aktywnie nabywać greckie nieruchomości obywateli Ukrainy i Rosji.

Głównym warunkiem zakupu nieruchomości przez obcokrajowca jest przedstawienie dowodu pochodzenia pieniędzy, które planuje się zainwestować. Pozostałe elementy są standardowe, nie będzie specjalnych trudności.

Uwaga. Aby kupić nieruchomość w Grecji, należy wziąć pod uwagę następujące koszty związane z jej rejestracją: podatek od przeniesienia własności (3,09%), usługi notariusza (1,02%), wpis do rejestru gruntów (0,7%), prawnik do weryfikacji nieruchomości (150–300 euro), pomoc prawna przy uzyskaniu wiz (1,5%), opłaty dla pośredników nieruchomości za świadczone usługi (2%). W sumie koszty te wyniosą 7–8% wartości nieruchomości.

— Istnieją dwa główne tendencje, jeśli chodzi o zakup nieruchomości w Grecji: 1) zakup nieruchomości dla Złotej Wizy; 2) zakup nieruchomości jako inwestycji.

Jeśli chodzi o uzyskanie greckiego pozwolenia na pobyt w celach inwestycyjnych, to podstawowym celem nie jest zakup nieruchomości, ale dokumentacja, która pozwoli na zamieszkanie w Grecji na dobrych warunkach. Do końca roku 2022 kwota inwestycji w celu uzyskania Złotej Wizy zaczyna się od 250 tysięcy euro, a od roku 2023 kwota ta podwoi się do 500 tysięcy euro. Dlatego zakup nieruchomości kwalifikującej się do Złotej Wizy będzie cieszył się szczególnym zainteresowaniem w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Uwaga. Grecka Złota Wiza pozwala na uzyskanie pozwolenia na pobyt poprzez inwestycje. Pozwolenie na pobyt będzie wydawane na 5 lat, po czym będzie można uzyskać pozwolenie na pobyt stały, a po kolejnych 2 latach można ubiegać się o obywatelstwo.

— Inwestując w greckie nieruchomości, można jednak zarabiać na dwa główne sposoby:

Wynajmowanie nieruchomości na wynajem krótkoterminowy. Sezon w Grecji trwa od maja do października, więc przez co najmniej 6 miesięcy mieszkanie będzie bardzo aktywnie wynajmowane. Orientacyjny koszt mieszkania za noc w sezonie waha się od 60 euro. Okazuje się, że w sezonie na jednym mieszkaniu dochód brutto wyniesie do 11 tysięcy euro pod warunkiem 100% obłożenia (zwykle 60–70%).

Kupowanie niedokończonych lub starych domów, które następnie są gruntownie remontowane i sprzedawane po znacznie wyższej cenie.

To dwa zupełnie inne rodzaje inwestycji zarówno pieniędzy, jak i czasu osobistego, ale oba obszary są istotne właśnie teraz.

Prognozy dotyczące przyszłego rozwoju greckiego rynku nieruchomości są jedynie optymistyczne. Mieszkańcy komentują, że poziom życia w Grecji wyraźnie się poprawił w ciągu ostatnich 3 lat (po przedłużającym się kryzysie w kraju). Zaobserwowaliśmy wzrost popytu na grunty i nieruchomości w Grecji. Jednocześnie należy pamiętać, że ceny cały czas idą w górę. Jeśli chcesz dokonać zyskownej inwestycji, musisz podjąć decyzję w odpowiednim czasie i kupić dochodową nieruchomość.