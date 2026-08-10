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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Region Wyspy Jońskie, Grecja

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Korfu
42
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
159
Municipality of Northern Corfu
43
Kassopaia Municipal Unit
23
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282 obiekty total found
Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
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Willa w Kontokali, Grecja
Willa
Kontokali, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 230 m2 na wyspie Korfu. Na pierwszym piętrze znajduje się sal…
$1,50M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Ta niezwykła, współczesna willa jest wyrazem ponadczasowej architektury, niedocenianego luks…
$2,77M
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Szeregowiec
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette powierzchni 120 metrów kwadratowych. m w Lefkimmi Właściwość składa …
$115,314
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 74 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Domek sk…
$288,284
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Grekodom Development
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
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Szeregowiec w Liapades, Grecja
Szeregowiec
Liapades, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 147 m²
Na sprzeda? maizonette 147 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący
Kynopiastes, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż znajdują się 2 domki 91 m kw i 41 m kw w miejscowości Agios Prokopis w centralne…
$354,213
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 157 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 157 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese.…
$342,769
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Platonas, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Platonas, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 190 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z jed…
$212,528
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Grekodom Development
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Dom w Skripero, Grecja
Dom
Skripero, Grecja
Całkowicie przebudowany i odnowiony dom w Skripero, Korfu 💰 Cena zadawania pytań: 138,000 EU…
$156,996
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International real estate agency Habita
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kokkini, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kokkini, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 100 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dom składa się z 3 sypial…
$507,705
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Svoronata, Grecja
Dom wolnostojący
Svoronata, Grecja
Powierzchnia 219 m²
Na sprzedaż jest historycznie znaczący budynek zbudowany w 1870 roku w miejscowości Kaligata…
$814,689
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Astrakeri, Grecja
Dom wolnostojący
Astrakeri, Grecja
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 175 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Wspaniały widok na miasto…
$1,85M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Barbati, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Barbati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 161 m kw na wyspie Korfu. Parter składa się z jednej sypialni, …
$531,319
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Psachnia, Grecja
Szeregowiec
Psachnia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż maizonette 140 m ² na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z…
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Willa
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 155 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, po…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kokkini, Grecja
Willa
Kokkini, Grecja
Na sprzedaż: willa o powierzchni 78,16 m2, wybudowana w 2005 roku, położona w cichej i dobrz…
$375,424
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Na sprzeda? mieszkanie 92 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Składa…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 49 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pa…
$242,045
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 150 m2 na wyspie Korfu. Jest kominek, klimatyzacja …
$2,24M
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Grekodom Development
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Willa w Tsoukalades, Grecja
Willa
Tsoukalades, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 200 m kw. na Wyspach Joñskich. Piwnica składa się z jednej s…
$2,48M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 240 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu z kuchnią…
$680,280
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący
Kynopiastes, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż znajduje się dom o powierzchni 240 m2 w dzielnicy Gastouri, 8 km od miasta Korfu…
$1,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Gimari, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Gimari, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż: Charming 145 m2 Rezydencja w sercu starego miasta Korfu Ten wyjątkowy obiekt p…
$826,496
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kynopiastes, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kynopiastes, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 180 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 salonów, jednej…
$226,760
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Agia Eleni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzeda? mieszkanie 154 m kw. Na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na parterze. Skład…
$389,634
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Northern Corfu, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Northern Corfu, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 91 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter skła…
$118,071
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Agii Deka, Grecja
Szeregowiec
Agii Deka, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? stary maizonette budowy 80 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Półpi…
$94,457
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 118 metrów kwadratowych w Zante. Półpiwnica skład…
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Region Wyspy Jońskie.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Region Wyspy Jońskie, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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