Kompleks mieszkalny Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa

Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa

Lokalizacja: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecja

Nowoczesny apartament w kameralnym kompleksie mieszkaniowym na wyspie Egina, jednej z najbardziej malowniczych wysp Zatoki Sarońskiej. Inwestycja łączy doskonałą lokalizację blisko plaży, nowoczesną architekturę, wysoką efektywność energetyczną oraz duży potencjał inwestycyjny. Nieruchomość doskonale sprawdzi się zarówno jako miejsce do stałego zamieszkania lub wypoczynku, jak i jako inwestycja umożliwiająca uzyskanie greckiej Golden Visa.

Parametry apartamentu

Cena: 250 000 €

Powierzchnia: 40 m²

1 sypialnia

1 łazienka

O inwestycji

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy znajduje się w Agia Marina – najpopularniejszym nadmorskim kurorcie na wyspie Egina. Kameralna inwestycja obejmuje zaledwie 11 apartamentów o powierzchni od 28 do 66 m² z jedną lub dwiema sypialniami. Architektura utrzymana jest w minimalistycznym stylu, kładąc nacisk na naturalne światło, funkcjonalność oraz ponadczasową estetykę.

Budynek posiada klasę energetyczną A+ i został wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniające wysoki komfort życia oraz niskie koszty eksploatacji.

Atuty inwestycji

Klasa energetyczna A+

System Smart Home

Niezależne ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła

Energooszczędna stolarka aluminiowa o wysokiej izolacji termicznej i akustycznej

Wzmocnione drzwi antywłamaniowe

Solarny podgrzewacz wody

Nowoczesne oświetlenie LED

Elewacja z izolacją termiczną

Duże panoramiczne przeszklenia zapewniające doskonałe doświetlenie wnętrz

Lokalizacja

Kompleks znajduje się w Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecja – najpopularniejszej nadmorskiej miejscowości na wyspie.

W pobliżu znajdują się:

Piaszczyste plaże z krystalicznie czystą wodą

Port Agia Marina

Kawiarnie, restauracje i tradycyjne tawerny

Supermarkety

Apteka i bankomaty

Przystanek komunikacji publicznej

Słynna Świątynia Afei

Na wyspę można dostać się szybkim promem z portu w Pireusie w zaledwie 25 minut, co czyni tę lokalizację idealną zarówno do zamieszkania, jak i wypoczynku.

Korzyści dla inwestorów

Kwalifikuje się do programu Golden Visa w Grecji

Spełnia minimalny próg inwestycyjny 250 000 €

Wysoki popyt na wynajem dzięki całorocznej atrakcyjności turystycznej

Doskonała inwestycja pod wynajem krótko- i długoterminowy

Nowoczesny, energooszczędny kompleks mieszkaniowy

Ograniczona liczba apartamentów zwiększająca potencjał wzrostu wartości

Deweloper

Projekt realizowany jest przez grecką firmę projektowo-budowlaną Lux&Easy, specjalizującą się w nowoczesnych, energooszczędnych inwestycjach mieszkaniowych.