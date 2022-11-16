Kompleks mieszkalny Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa

Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Lokalizacja: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecja
Nowoczesny apartament w kameralnym kompleksie mieszkaniowym na wyspie Egina, jednej z najbardziej malowniczych wysp Zatoki Sarońskiej. Inwestycja łączy doskonałą lokalizację blisko plaży, nowoczesną architekturę, wysoką efektywność energetyczną oraz duży potencjał inwestycyjny. Nieruchomość doskonale sprawdzi się zarówno jako miejsce do stałego zamieszkania lub wypoczynku, jak i jako inwestycja umożliwiająca uzyskanie greckiej Golden Visa.
Parametry apartamentu
O inwestycji
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy znajduje się w Agia Marina – najpopularniejszym nadmorskim kurorcie na wyspie Egina. Kameralna inwestycja obejmuje zaledwie 11 apartamentów o powierzchni od 28 do 66 m² z jedną lub dwiema sypialniami. Architektura utrzymana jest w minimalistycznym stylu, kładąc nacisk na naturalne światło, funkcjonalność oraz ponadczasową estetykę.
Budynek posiada klasę energetyczną A+ i został wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniające wysoki komfort życia oraz niskie koszty eksploatacji.
Atuty inwestycji
Lokalizacja
Kompleks znajduje się w Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecja – najpopularniejszej nadmorskiej miejscowości na wyspie.
W pobliżu znajdują się:
Na wyspę można dostać się szybkim promem z portu w Pireusie w zaledwie 25 minut, co czyni tę lokalizację idealną zarówno do zamieszkania, jak i wypoczynku.
Korzyści dla inwestorów
Deweloper
Projekt realizowany jest przez grecką firmę projektowo-budowlaną Lux&Easy, specjalizującą się w nowoczesnych, energooszczędnych inwestycjach mieszkaniowych.