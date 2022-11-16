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Kompleks mieszkalny Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa

Vaia, Grecja
od
$284,737
;
4
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ID: 38153
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Municipality of Aegina
  • Wioska
    Vaia
  • Adres
    Aigina Mesagros

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa

Lokalizacja: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecja

Nowoczesny apartament w kameralnym kompleksie mieszkaniowym na wyspie Egina, jednej z najbardziej malowniczych wysp Zatoki Sarońskiej. Inwestycja łączy doskonałą lokalizację blisko plaży, nowoczesną architekturę, wysoką efektywność energetyczną oraz duży potencjał inwestycyjny. Nieruchomość doskonale sprawdzi się zarówno jako miejsce do stałego zamieszkania lub wypoczynku, jak i jako inwestycja umożliwiająca uzyskanie greckiej Golden Visa.

Parametry apartamentu

  • Cena: 250 000 €
  • Powierzchnia: 40 m²
  • 1 sypialnia
  • 1 łazienka

O inwestycji

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy znajduje się w Agia Marina – najpopularniejszym nadmorskim kurorcie na wyspie Egina. Kameralna inwestycja obejmuje zaledwie 11 apartamentów o powierzchni od 28 do 66 m² z jedną lub dwiema sypialniami. Architektura utrzymana jest w minimalistycznym stylu, kładąc nacisk na naturalne światło, funkcjonalność oraz ponadczasową estetykę.

Budynek posiada klasę energetyczną A+ i został wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniające wysoki komfort życia oraz niskie koszty eksploatacji.

Atuty inwestycji

  • Klasa energetyczna A+
  • System Smart Home
  • Niezależne ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła
  • Energooszczędna stolarka aluminiowa o wysokiej izolacji termicznej i akustycznej
  • Wzmocnione drzwi antywłamaniowe
  • Solarny podgrzewacz wody
  • Nowoczesne oświetlenie LED
  • Elewacja z izolacją termiczną
  • Duże panoramiczne przeszklenia zapewniające doskonałe doświetlenie wnętrz

Lokalizacja

Kompleks znajduje się w Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecja – najpopularniejszej nadmorskiej miejscowości na wyspie.

W pobliżu znajdują się:

  • Piaszczyste plaże z krystalicznie czystą wodą
  • Port Agia Marina
  • Kawiarnie, restauracje i tradycyjne tawerny
  • Supermarkety
  • Apteka i bankomaty
  • Przystanek komunikacji publicznej
  • Słynna Świątynia Afei

Na wyspę można dostać się szybkim promem z portu w Pireusie w zaledwie 25 minut, co czyni tę lokalizację idealną zarówno do zamieszkania, jak i wypoczynku.

Korzyści dla inwestorów

  • Kwalifikuje się do programu Golden Visa w Grecji
  • Spełnia minimalny próg inwestycyjny 250 000 €
  • Wysoki popyt na wynajem dzięki całorocznej atrakcyjności turystycznej
  • Doskonała inwestycja pod wynajem krótko- i długoterminowy
  • Nowoczesny, energooszczędny kompleks mieszkaniowy
  • Ograniczona liczba apartamentów zwiększająca potencjał wzrostu wartości

Deweloper

Projekt realizowany jest przez grecką firmę projektowo-budowlaną Lux&Easy, specjalizującą się w nowoczesnych, energooszczędnych inwestycjach mieszkaniowych.

Lokalizacja na mapie

Vaia, Grecja
Jedzenie i picie
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa

AFEA RESIDENCE for Golden Visa

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Kompleks mieszkalny Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Vaia, Grecja
od
$284,737
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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