  2. Agencje
  3. JP & Partners Ltd

JP & Partners Ltd

Grecja, Municipality of Athens
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2017
Na platformie
5 lat 2 miesiące
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
gojppartners.com
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji
Jesteśmy międzynarodową firmą inwestycyjną z siedzibą w Grecji, Polsce, Litwie, Libanie i Czarnogórze. Rozpoczęliśmy naszą podróż na Litwie w 2010 roku i przybyliśmy do Grecji w czasie kryzysu finansowego jako pionierzy możliwości inwestycji ze względu na przystępność cenową nieruchomości oraz wysoki popyt na możliwości inwestycyjne w Grecji z naszej szerokiej sieci klientów. Nasza praca koncentruje się wokół idei bycia wiodącą agencją nieruchomości w Grecji w rozwoju technologicznym i satysfakcji klienta. Nasza wizja polega na stworzeniu społeczności JP & Partners na całym świecie ludzi, którzy są aktywnie zaangażowani w zakup i sprzedaż nieruchomości, i aby to osiągnąć; nasze wartości są silną wiarą w to, kim jesteśmy, silne zaufanie do naszych ludzi, naszych klientów i naszej sieci B2B, i wytrwałość, aby osiągnąć większy.
