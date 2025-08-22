JP & Partners Ltd

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Jesteśmy międzynarodową firmą inwestycyjną z siedzibą w Grecji, Polsce, Litwie, Libanie i Czarnogórze.
Rozpoczęliśmy naszą podróż na Litwie w 2010 roku i przybyliśmy do Grecji w czasie kryzysu finansowego jako pionierzy możliwości inwestycji ze względu na przystępność cenową nieruchomości oraz wysoki popyt na możliwości inwestycyjne w Grecji z naszej szerokiej sieci klientów.
Nasza praca koncentruje się wokół idei bycia wiodącą agencją nieruchomości w Grecji w rozwoju technologicznym i satysfakcji klienta.
Nasza wizja polega na stworzeniu społeczności JP & Partners na całym świecie ludzi, którzy są aktywnie zaangażowani w zakup i sprzedaż nieruchomości, i aby to osiągnąć; nasze wartości są silną wiarą w to, kim jesteśmy, silne zaufanie do naszych ludzi, naszych klientów i naszej sieci B2B, i wytrwałość, aby osiągnąć większy.
Agent nieruchomości Kapelli Tataki, przejmij odpowiedzialność za znalezienie nieruchomości, którą chcesz kupić. Podjęliśmy również sprzedaż, wynajem oceny nieruchomości w Atenach i pozostałej części Grecji. Obszary są głównie ruchome: Abelokipoi, Polygon, Upper New Blister, New Philothei, Gk…
Agencja nieruchomości ARGOLIDA REAL ESTATE znajduje się w Prefekturach Argolidy, Arkadii, Koryntu, jak również w innych obszarach Peloponezu oferujących wysokiej jakości usługi, aby doskonale spełniać nowoczesne wymagania rynku nieruchomości.Posiadamy dużą liczbę wszelkiego rodzaju nieruchom…
GREEKESTATE. UE"Tworzenie wartości dla naszych klientów"FilozofiaRdzeń naszej firmy składa się z odrębnej i udanej filozofii, która definiuje nasze wartości i kulturę:Bądź wiodącą firmą, zachowując wysokie standardy i wartości osobiste, służąc naszym klientom z szacunkiem i poufnością.Bądź ź…
Agencja nieruchomości El Greko jest wiarygodnym asystentem i konsultantem nieruchomości w Grecji. Jesteśmy profesjonalnymi ekspertami z głębokim doświadczeniem na rynku nieruchomości w Grecji. Zapewnimy Państwu interesujące i istotne oferty i pomożemy wybrać najbardziej odpowiednie opcje dla…
100% przejrzystości transakcji. Nieskazitelna reputacja naszych notariuszy, prawników i pośredników mówi sama za siebie. Cała historia naszych operacji jest dostępna w otwartym rejestrze stanu! Profesjonalne konsultacje są bezpłatne