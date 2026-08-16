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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
170
Municipality of Saronikos
64
Vari Municipal Unit
60
Municipality of Marathonas
39
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527 obiektów total found
Willa w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Premium Premium
Willa
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swoje marzenie Do domu nad Morzem Egejskim!Położony 40 km od serca Aten i zaledwie 8 …
$6,98M
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Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Pięknie odnowiony widok na morze 85 m kw. penthouse na 4 piętrze, oferując wspaniałe widoki …
$635,713
VAT
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/3
Ten w pełni odnowiony 104 m2 apartament znajduje się na drugim piętrze w cichej dzielnicy mi…
$629,270
VAT
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It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Powierzchnia 105 m²
Townhouse na sprzedaż 105 m2 w Attica. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Pierwsze piętro s…
$359,100
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Willa w Municipality of Pallini, Grecja
Willa
Municipality of Pallini, Grecja
Powierzchnia 462 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 462 metrów kwadratowych w Attica. Widok na morze,…
$743,846
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Anavyssos, Grecja
Mieszkanie
Anavyssos, Grecja
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 78 m kw w Attica. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właśc…
$212,528
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Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 184 m²
Voula na południe od obszaru Athens Nea Kalymnos: w trakcie budowy maisonette 184 m2 3rd- 4 …
$1,55M
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Mieszkanie 2 pokoi w Skala Oropou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Skala Oropou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 65 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$160,576
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$247,949
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Pallini, Grecja
Willa
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,53M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 450 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$1,30M
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Dionysos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Dionysos, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maisonette 150 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma jeden poziom. Wspani…
$472,283
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Lavrio, Grecja
Szeregowiec
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette 120 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$295,177
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Afidnes, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Afidnes, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Attyka Wschodnia: Afidnes (Kiourka) - 440 Sq.m., 6 sypialni…
$250,554
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z …
$1,18M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Rafina, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 46 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$295,177
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 213 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 213 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z…
$1,59M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Markopoulo, Grecja
Dom wolnostojący
Markopoulo, Grecja
Powierzchnia 201 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 201 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z 2 sypialni, jedn…
$548,431
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Varkiza na południe od Aten, w centrum gminy, 2nd- 3rd piętra maisonette i studio 50 m kw., …
$1,11M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Pallini, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$752,111
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 76 m kw w Attica. Apartament znajduje się na parterze. …
$212,528
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Mieszkanie w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Apartament na sprzedaż 65 metrów kwadratowych w Attica. Apartament znajduje się na pierwszym…
$239,939
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Szeregowiec w Municipality of Dionysos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 240 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwn…
$708,425
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Kod własności: HPS5303 - Apartament dla SPRZEDAŻ w Voula Center za €1.000.000. To 102 m kw. …
$1,15M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica Parter…
$826,496
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Dom wolnostojący w Municipality of Dionysos, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Dionysos, Grecja
Powierzchnia 531 m²
Na sprzedaż dwupiętrowy dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 531 m2 Dom składa się z czter…
$755,654
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Willa w Municipality of Dionysos, Grecja
Willa
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 648 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 648 metrów kwadratowych w Atenach. Trzecie piętro…
$1,92M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 129 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 129 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pi…
$1,65M
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa…
$425,055
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż dostępna jest piętrowa willa 2 - o powierzchni 360 m2. w Attyce. Pierwsze piętro…
$822,647
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Typy nieruchomości w Regional Unit of East Attica.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Regional Unit of East Attica, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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