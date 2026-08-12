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Sklepy na sprzedaż w Grecja

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3 obiekty total found
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m. w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Nieruchomość komercyjna na parterze narożnym na sprzedaż o łącznej powierzchni 68 m2, z doda…
$372,039
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Agencja
Sideris Real Estate
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Sklep 148 m² w Thermi, Grecja
Sklep 148 m²
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 148 m²
Kod własności: HPS5840 - Sklep Sprzedaży w Thermi Center za 350.000 €. To 148.00 m kw. Sklep…
$407,080
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Sklep w Polychrono, Grecja
Sklep
Polychrono, Grecja
Liczba łazienek 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
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