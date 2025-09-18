  1. Realting.com
V2 Development

Grecja, Municipality of Athens
Deweloper
1962
3 lata 7 miesięcy
English, Русский, Ελληνικά
www.vsquared2.com/
O deweloperze

V ² ROZWÓJ

Od wspaniałej przeszłości do solidnej teraźniejszości i jeszcze bardziej obiecującej przyszłości, V ² Development to firma rozwoju mieszkaniowego nr 1 w Grecji.

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W GRECJI

Następca ERGON, firmy, która od 1962 roku zdefiniowała sektor nieruchomości w Grecji, V ² ROZWÓJ sprzedał ponad 7000 aktywów nieruchomości w szerokim gamie powielania, począwszy od mieszkalnych i detalicznych do hoteli i magazynów na łączną 4,5 mln metrów kwadratowych. V ² ROZWÓJ zapewnia niezrównane zyski finansowe i dumę z własności aktywów przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji klientów, społeczności i pracowników. V ² ROZWÓJ pomagał w uruchomieniu w 2013 roku greckiego programu stałego pobytu inwestorów, który stał się najbardziej popularnym programem inwestycyjnym na świecie w 2018 roku, przewyższając amerykański EB5 w rzeczywistych, zatwierdzonych aplikacjach. Po sukcesie krajowym, V ² Development jest prawdziwie zewnętrznie wyglądającą firmą z zawsze wzmacniającym się międzynarodowym oparciem. Oprócz swojej siedziby w Atenach i 3 oddziałów w Grecji, V ² Development można znaleźć w Pekinie, Szanghaju, Guangzhou w Chinach, Paryżu, Dubaju, Nairobi, Ho Chi Minh, Doha i Lahore.

Usługi

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Przekształcanie pomysłów w konkretne projekty było głównym obszarem wiedzy V ² Development. Dodawanie wartości do nieruchomości poprzez rozwój ziemi surowej, budowa lub renowacja jest złożonym procesem biznesowym, który opanowaliśmy podczas naszego długiego i udanego kursu na rynku.

KONSTRUKCJA

Budownictwo od podstaw czy renowacja starszej nieruchomości jest jednym z głównych czynników wzrostu naszej firmy. Korzystając z najbezpieczniejszych technik, najwyższej jakości materiałów i awangardowej stylizacji, tworzymy struktury budowlane, które są przeznaczone do przyszłej klasyki.

ZARZĄDZANIE Własnością

Nasze relacje z nieruchomościami wykraczają poza zwyczajne. Dla dochodów przynoszących nieruchomości, możemy upewnić się, że wszystko przebiega sprawnie i dbać o wszystkie codzienne zadania w imieniu naszych klientów.

TRADING

Nieruchomości są tradycyjnie jednym z głównych obszarów zainteresowania Grecji. Odsetki znacznie wzrosły i obecnie nieruchomości są poszukiwane i nabywane przez inwestorów zagranicznych. V ² ROZWÓJ jest kanałem wyboru do zakupu i sprzedaży nieruchomości w Grecji.

Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
od
$307,296
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Przejeżdżając tramwajem, który łączy go z centrum Aten i Riwierą, Nea Smirni jest rozwijana wokół popularnego placu, zapewniając niesamowity wybór opcji rozrywki, sportu, jedzenie i zakupy! Nea Smirni jest jednym z najbardziej tętniących życiem przedmieść mieszkalnych, a apartamenty 7 w Sant…
Deweloper
V2 Development
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Pireus, Grecja
od
$289,001
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 68 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ROZWÓJ V² MARINA REZYDENCJE jest idealnie położony w samym sercu Mikrolimano w Pireusie. Mikrolimano jest popularnym miejscem podróży, preferowanym przez Ateńczyków, mieszkańców i gości, i szuka uroczego i malowniczego miejsca, w którym można spędzić wolny czas. Mikrolimano (dosłownie: „mał…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
68.0
307,459
Deweloper
V2 Development
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
od
$289,001
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Bel Air Residences znajduje się w Elliniko, ekskluzywnym przedmieściu na uroczej Riwierze Ateńskiej. Obszar ten zostanie odbudowany w ramach trwającego pionierskiego projektu w wysokości 8 mln EUR dla Aten, z naciskiem na stworzenie pierwszorzędnego parku metropolitalnego i poprawę frontu pr…
Deweloper
V2 Development
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
od
$337,734
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
MALIBU RESIDENCES to nowy projekt mieszkaniowy położony na bujnej przedmieściu Elliniko, tuż przy Riwierze Ateńskiej. Wyposażone w 6 piękne apartamenty z sypialnią 2, jednopokojowe mieszkanie z sypialnią 4 i zbudowane zgodnie z naszymi wysokimi standardami budowlanymi, rezydencje MALIBU to w…
Deweloper
V2 Development
