V ² ROZWÓJ
Od wspaniałej przeszłości do solidnej teraźniejszości i jeszcze bardziej obiecującej przyszłości, V ² Development to firma rozwoju mieszkaniowego nr 1 w Grecji.
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W GRECJI
Następca ERGON, firmy, która od 1962 roku zdefiniowała sektor nieruchomości w Grecji, V ² ROZWÓJ sprzedał ponad 7000 aktywów nieruchomości w szerokim gamie powielania, począwszy od mieszkalnych i detalicznych do hoteli i magazynów na łączną 4,5 mln metrów kwadratowych. V ² ROZWÓJ zapewnia niezrównane zyski finansowe i dumę z własności aktywów przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji klientów, społeczności i pracowników. V ² ROZWÓJ pomagał w uruchomieniu w 2013 roku greckiego programu stałego pobytu inwestorów, który stał się najbardziej popularnym programem inwestycyjnym na świecie w 2018 roku, przewyższając amerykański EB5 w rzeczywistych, zatwierdzonych aplikacjach. Po sukcesie krajowym, V ² Development jest prawdziwie zewnętrznie wyglądającą firmą z zawsze wzmacniającym się międzynarodowym oparciem. Oprócz swojej siedziby w Atenach i 3 oddziałów w Grecji, V ² Development można znaleźć w Pekinie, Szanghaju, Guangzhou w Chinach, Paryżu, Dubaju, Nairobi, Ho Chi Minh, Doha i Lahore.
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Przekształcanie pomysłów w konkretne projekty było głównym obszarem wiedzy V ² Development. Dodawanie wartości do nieruchomości poprzez rozwój ziemi surowej, budowa lub renowacja jest złożonym procesem biznesowym, który opanowaliśmy podczas naszego długiego i udanego kursu na rynku.
KONSTRUKCJA
Budownictwo od podstaw czy renowacja starszej nieruchomości jest jednym z głównych czynników wzrostu naszej firmy. Korzystając z najbezpieczniejszych technik, najwyższej jakości materiałów i awangardowej stylizacji, tworzymy struktury budowlane, które są przeznaczone do przyszłej klasyki.
ZARZĄDZANIE Własnością
Nasze relacje z nieruchomościami wykraczają poza zwyczajne. Dla dochodów przynoszących nieruchomości, możemy upewnić się, że wszystko przebiega sprawnie i dbać o wszystkie codzienne zadania w imieniu naszych klientów.
TRADING
Nieruchomości są tradycyjnie jednym z głównych obszarów zainteresowania Grecji. Odsetki znacznie wzrosły i obecnie nieruchomości są poszukiwane i nabywane przez inwestorów zagranicznych. V ² ROZWÓJ jest kanałem wyboru do zakupu i sprzedaży nieruchomości w Grecji.