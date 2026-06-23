Alba Residences MON IKE

O agencji



Alba Residences: Rzemiosło w Atenach

Założona w 2019 roku przez Claire Ponirou, Alba Residences jest dynamiczną firmą zajmującą się nieruchomościami z siedzibą w Atenach w Grecji, oferującą szeroki wachlarz usług w tym sektorze. Napędzany pasją do przekształcania właściwości i wzbogacania życia, Alba Residences łączy wyrafinowany design z niezrównanym komfortem tworzenia wyjątkowych przestrzeni życiowych.

Rozległe doświadczenie Claire w branży rozpoczęło się w Londynie (1995- 1998), gdzie specjalizowała się w zakupie i renowacji domów. Następnie z powodzeniem zarządzała agencją nieruchomości skupioną na greckim rynku studenckim, a następnie prowadziła kwitnącą działalność w Atenach do 2000 roku.

W 2019 r. Claire rozpoczęła renowację mieszkania w Glyfada, co stanowiło początek strategicznego podejścia inwestycyjnego na rynku ateńskim. Z biegiem czasu Alba Residences nabył i skrupulatnie odnowił liczne nieruchomości, specjalizując się w krótkoterminowych czynszach za pośrednictwem platform takich jak Airbnb i Britting.com. Znany z wysokiej jakości renowacji, które maksymalizują wartość nieruchomości, Alba Residences konsekwentnie wykazywał wysoki zwrot z inwestycji (ROI) dla inwestorów, ostatecznie sprzedając odnowione nieruchomości z premią.

Obecnie, oprócz zarządzania własnymi inwestycjami, Claire oferuje usługi renowacyjne klientom chcącym przekształcić swoje nieruchomości. Ponadto, Alba Residences opracowuje kompleksowy pakiet dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych leweraging krótkoterminowego rynku wynajmu przez Airbnb, zapewniając kompletne rozwiązanie dla maksymalizacji dochodów z wynajmu. Alba Residences zobowiązuje się do ustanowienia nowego standardu dla jakości rzemiosła, innowacyjnego projektowania i spersonalizowanych usług na rynku nieruchomości w Atenach.