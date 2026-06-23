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Alba Residences MON IKE

Grecja, Municipality of Athens
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2019
Na platformie
Na platformie
3 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Ελληνικά, Italiano
Strona internetowa
Strona internetowa
booknow.alba-residences.com/
Godziny pracy
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O agencji


Alba Residences: Rzemiosło w Atenach

Założona w 2019 roku przez Claire Ponirou, Alba Residences jest dynamiczną firmą zajmującą się nieruchomościami z siedzibą w Atenach w Grecji, oferującą szeroki wachlarz usług w tym sektorze. Napędzany pasją do przekształcania właściwości i wzbogacania życia, Alba Residences łączy wyrafinowany design z niezrównanym komfortem tworzenia wyjątkowych przestrzeni życiowych.

Rozległe doświadczenie Claire w branży rozpoczęło się w Londynie (1995- 1998), gdzie specjalizowała się w zakupie i renowacji domów. Następnie z powodzeniem zarządzała agencją nieruchomości skupioną na greckim rynku studenckim, a następnie prowadziła kwitnącą działalność w Atenach do 2000 roku.

W 2019 r. Claire rozpoczęła renowację mieszkania w Glyfada, co stanowiło początek strategicznego podejścia inwestycyjnego na rynku ateńskim. Z biegiem czasu Alba Residences nabył i skrupulatnie odnowił liczne nieruchomości, specjalizując się w krótkoterminowych czynszach za pośrednictwem platform takich jak Airbnb i Britting.com. Znany z wysokiej jakości renowacji, które maksymalizują wartość nieruchomości, Alba Residences konsekwentnie wykazywał wysoki zwrot z inwestycji (ROI) dla inwestorów, ostatecznie sprzedając odnowione nieruchomości z premią.

Obecnie, oprócz zarządzania własnymi inwestycjami, Claire oferuje usługi renowacyjne klientom chcącym przekształcić swoje nieruchomości. Ponadto, Alba Residences opracowuje kompleksowy pakiet dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych leweraging krótkoterminowego rynku wynajmu przez Airbnb, zapewniając kompletne rozwiązanie dla maksymalizacji dochodów z wynajmu. Alba Residences zobowiązuje się do ustanowienia nowego standardu dla jakości rzemiosła, innowacyjnego projektowania i spersonalizowanych usług na rynku nieruchomości w Atenach.

Usługi

Inwestycje w nieruchomości i doradztwo

Doradztwo w zakresie nabycia nieruchomości

  • Analiza inwestycji w zakresie wynajmu
  • Obliczenia plonów
  • Badania rynku
  • Prezentacje inwestycyjne

Renowacja i meble Konsultacje

  • Planowanie renowacji
  • Koordynacja projektowania wnętrz
  • Źródła mebli
  • Przygotowanie nieruchomości do rental- ready

Usługi wynajmu nieruchomości

Średnioterminowe czynsze (1- 12 miesięcy)

  • Umeblowane apartamenty dla:
    • Studenci programu Erasmus
    • Marynarze i załoga morska
    • Nomady cyfrowe
    • Emigrantów przemieszczających się do Grecji
    • Podróże służbowe
    • Goście medyczni i towarzyszący im członkowie rodziny

Krótkoterminowe czynsze

  • W pełni umeblowane apartamenty i nieruchomości wakacyjne
  • Elastyczne pobyty dla turystów i podróżujących służbowo
  • Profesjonalne wsparcie gości i pomoc concierge

Ustawienia własności Airbnb i Rental

Turnkey Airbnb Setup

  • Airbnb lista tworzenia i optymalizacji
  • Znakowanie nieruchomości zawodowych
  • Ustanowienie strategii cenowej
  • Zasady domu i dokumentacja gości
  • Wdrażanie systemów operacyjnych

Wypożyczalnia wakacyjna Pakiet startowy

  • Nieruchomości na pokładzie
  • Konfiguracja platformy rezerwacji
  • Synchronizacja kalendarza
  • Szablony komunikacji dla gości
  • Przegląd systemów wytwarzania energii

Property Marketing & Branding

Rental Property Branding

  • Tworzenie tożsamości marki
  • Nazewnictwo i pozycjonowanie nieruchomości
  • Logo i rozwój tożsamości wizualnej
  • Wytyczne dotyczące marki

Ustawienie marketingu cyfrowego

  • Tworzenie konta Instagram
  • Konfiguracja strony na Facebooku
  • Konfiguracja konta TikTok
  • Tworzenie profilu Google Business
  • Znakowanie mediów społecznościowych

Tworzenie stron internetowych

  • Strona internetowa o właściwościach
  • Bezpośrednia rezerwacja stron internetowych
  • Lądowanie stron dla nieruchomości najmu

Rozwiązania dotyczące doświadczenia gości

Systemy powitania gości

  • Cyfrowe przewodniki dla gości
  • Zalecenia dotyczące obszaru lokalnego
  • Podręczniki domowe

Rozwiązania QR Code

  • plakaty recenzji QR
  • Kody QR Wi- Fi
  • Dostęp do informacji o nieruchomości cyfrowej
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