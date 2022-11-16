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Nieruchomości komercyjne Independent Commercial Property 1,110 sq.m.

Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
od
$2,53M
VAT
;
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3
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ID: 33340
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Municipality of Agia Paraskevi
  • Adres
    Mesogeion, 494

O kompleksie

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Niezależna własność komercyjna 1,110 m2 na sprzedaż - 490- 492 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi

Cena sprzedaży: 2,200,000 EUR (możliwość negocjacji)

Doskonała inwestycja w jednym z najbardziej znanych miejsc na Mesogeion Avenue, Ateny, Grecja. Nieruchomość komercyjna o łącznej powierzchni 1,110 m2 jest dostępna do sprzedaży, z dużym frontalem i przestronnymi obszarami pomocniczymi, idealnym dla okupacji właściciela lub inwestycji.

Cechy własności

  • Powierzchnia całkowita: 1,110 m2
  • Sklep na parterze: 294 m2
  • Mezzanine: 137.32 m2
  • Dolna podłoga (półpiwnica) do użytku detalicznego: 183.50 m2
  • Piwnica: 495.80 m2
  • Rok budowy: 1977
  • 20-metrowy front na Mesogeion Avenue
  • 12- 15 wyłącznych miejsc parkingowych
  • Winda wewnętrzna (winda)
  • Wewnętrzne schody łączące wszystkie poziomy
  • Pomieszczenia pomocnicze, kuchnia dla personelu i wiele urządzeń WC
  • Wszystkie wymagane regulacje urbanistyczne zostały zakończone.

Obiekt znajduje się w strategicznym punkcie Agia Paraskevi, z bezpośrednim dostępem do Mesogeion Avenue, Attiki Odos, "Doukissis Plakentias" Stacja metra i Athens International Airport. Obszar ten oferuje duże przedsiębiorstwa, działalność komercyjną i usługi, zapewniając wysoką widoczność i dostępność.

Dzięki funkcjonalnemu układowi, dużym frontom i prywatnym parkingom, obiekt jest idealny do:

  • sieci handlu detalicznego i domów towarowych,
  • salony,
  • biura korporacyjne,
  • centra medyczne lub diagnostyczne,
  • siłownie i urządzenia wellness,
  • instytucje edukacyjne,
  • inwestorów poszukujących wysokiej rangi aktywów o silnym potencjale rozwojowym.

Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować oglądanie, prosimy o kontakt.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Lokalizacja na mapie

Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Nieruchomości komercyjne Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Municipality of Agia Paraskevi, Grecja
od
$2,53M
VAT
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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