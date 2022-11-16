Nieruchomości komercyjne Independent Commercial Property 1,110 sq.m.

Niezależna własność komercyjna 1,110 m2 na sprzedaż - 490- 492 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi
Cena sprzedaży: 2,200,000 EUR (możliwość negocjacji)
Doskonała inwestycja w jednym z najbardziej znanych miejsc na Mesogeion Avenue, Ateny, Grecja. Nieruchomość komercyjna o łącznej powierzchni 1,110 m2 jest dostępna do sprzedaży, z dużym frontalem i przestronnymi obszarami pomocniczymi, idealnym dla okupacji właściciela lub inwestycji.
Cechy własności
Obiekt znajduje się w strategicznym punkcie Agia Paraskevi, z bezpośrednim dostępem do Mesogeion Avenue, Attiki Odos, "Doukissis Plakentias" Stacja metra i Athens International Airport. Obszar ten oferuje duże przedsiębiorstwa, działalność komercyjną i usługi, zapewniając wysoką widoczność i dostępność.
Dzięki funkcjonalnemu układowi, dużym frontom i prywatnym parkingom, obiekt jest idealny do:
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