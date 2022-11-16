Nieruchomości komercyjne Independent Commercial Property 1,110 sq.m.

Niezależna własność komercyjna 1,110 m2 na sprzedaż - 490- 492 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi

Cena sprzedaży: 2,200,000 EUR (możliwość negocjacji)



Doskonała inwestycja w jednym z najbardziej znanych miejsc na Mesogeion Avenue, Ateny, Grecja. Nieruchomość komercyjna o łącznej powierzchni 1,110 m2 jest dostępna do sprzedaży, z dużym frontalem i przestronnymi obszarami pomocniczymi, idealnym dla okupacji właściciela lub inwestycji.

Cechy własności

Powierzchnia całkowita: 1,110 m2

Sklep na parterze: 294 m2

Mezzanine: 137.32 m2

Dolna podłoga (półpiwnica) do użytku detalicznego: 183.50 m2

Piwnica: 495.80 m2

Rok budowy: 1977

20-metrowy front na Mesogeion Avenue

12- 15 wyłącznych miejsc parkingowych

Winda wewnętrzna (winda)

Wewnętrzne schody łączące wszystkie poziomy

Pomieszczenia pomocnicze, kuchnia dla personelu i wiele urządzeń WC

Wszystkie wymagane regulacje urbanistyczne zostały zakończone.

Obiekt znajduje się w strategicznym punkcie Agia Paraskevi, z bezpośrednim dostępem do Mesogeion Avenue, Attiki Odos, "Doukissis Plakentias" Stacja metra i Athens International Airport. Obszar ten oferuje duże przedsiębiorstwa, działalność komercyjną i usługi, zapewniając wysoką widoczność i dostępność.

Dzięki funkcjonalnemu układowi, dużym frontom i prywatnym parkingom, obiekt jest idealny do:

sieci handlu detalicznego i domów towarowych,

salony,

biura korporacyjne,

centra medyczne lub diagnostyczne,

siłownie i urządzenia wellness,

instytucje edukacyjne,

inwestorów poszukujących wysokiej rangi aktywów o silnym potencjale rozwojowym.

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