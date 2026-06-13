Zezwolenie na pobyt w Grecja

Informacje o programie imigracyjnym

Złoty Program Wizowy

Minimalna inwestycja w nieruchomości mieszkalne lub komercyjne od 250.000 euro, po zakupie, można wynająć i zarobić dochód.

Dokument pobytowy w Grecji pozwala na odwiedzenie ponad 187 krajów UE bez wizy.

Po 5 latach możesz ubiegać się o stałe miejsce zamieszkania, a po 7 latach o obywatelstwo.

Możesz włączyć swoją rodzinę do programu.

Nasz zespół dostarczy katalog nieruchomości zatwierdzonych do udziału w programie państwowym.

W niektórych miastach Grecji (Ateny, Saloniki, Mykonos, Santorini) można kupić nieruchomości od 400 euro, reszta zainwestować w swoją firmę.

Będziemy wiarygodnym wsparciem dla Państwa w uzyskaniu zezwolenia na pobyt i przeprowadzimy wszystkie etapy udanej relokacji do pięknego kraju.

W Grecji nie ma podatku od zysków z zewnętrznych źródeł dochodu.