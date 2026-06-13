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Zezwolenie na pobyt w Grecja

Grecja Grecja
Termin odbioru: od 3 miesięcy
Koszty: od
$291,563
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Zezwolenie na pobyt w Grecja
Zezwolenie na pobyt
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Informacje o programie imigracyjnym

Złoty Program Wizowy

Minimalna inwestycja w nieruchomości mieszkalne lub komercyjne od 250.000 euro, po zakupie, można wynająć i zarobić dochód.

Dokument pobytowy w Grecji pozwala na odwiedzenie ponad 187 krajów UE bez wizy.

Po 5 latach możesz ubiegać się o stałe miejsce zamieszkania, a po 7 latach o obywatelstwo.

Możesz włączyć swoją rodzinę do programu.

Nasz zespół dostarczy katalog nieruchomości zatwierdzonych do udziału w programie państwowym.

W niektórych miastach Grecji (Ateny, Saloniki, Mykonos, Santorini) można kupić nieruchomości od 400 euro, reszta zainwestować w swoją firmę.

Będziemy wiarygodnym wsparciem dla Państwa w uzyskaniu zezwolenia na pobyt i przeprowadzimy wszystkie etapy udanej relokacji do pięknego kraju.

W Grecji nie ma podatku od zysków z zewnętrznych źródeł dochodu.

 

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 3 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$291,563
Czas trwania
Czas trwania
6 miesięcy
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Zezwolenie na pobyt w Grecja
Grecja Grecja
od
$291,563
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Termin odbioru od 4 miesięcy
Программа
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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