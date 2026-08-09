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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

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Saloniki
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1 053 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Wyróżnienie Cena promocyjna
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/4
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 43 m ² komfortowej powierzchni mieszkalnej, znajduje si…
$165,322
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Vista Estate
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 72 m²
Apartament na sprzedaż 72 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na trzec…
$322,878
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż mieszkanie 100 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na ósmy…
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Thermaikos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/3
Na pierwszym piętrze trzypiętrowego budynku w Peraia, ten 44 m2 apartament jest w pełni umeb…
$155,829
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dwupoziomowa powierzchnia 120 metrów kwadratowych w Salonikach w budowie. Duplex…
$483,808
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy obszar 88 metrów kwadratowych w Salonikach. Duplex znajduje się na …
$334,058
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie 60 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na parte…
$123,256
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Apartament na sprzedaż 70 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$84,179
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 51 m²
Apartament na sprzedaż 51 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na piąty…
$288,284
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Apartament na sprzedaż 65 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$123,386
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 29 m²
Na sprzedaż mieszkanie 29 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na szóst…
$134,775
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Thermaikos Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/3
Ten apartament w Peraia oferuje 44 metrów kwadratowych w pełni umeblowanej przestrzeni miesz…
$155,325
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 104 m²
Na sprzeda? dwupoziomowa powierzchnia 104 m2 w Salonikach w budowie. Duplex znajduje się na …
$414,693
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 30 m²
Na sprzedaż mieszkanie 30 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na trzec…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? dwupoziomowa powierzchnia 100 metrów kwadratowych w Salonikach w budowie. Duplex…
$403,173
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż: Apartament 100 m2 z magazynem 30 m2 🔹 Powierzchnia: 100 m kw. (netto), + 30 m …
$208,985
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3
Ten wyjątkowy apartament o powierzchni 130 m², położony w Toumba, Saloniki, doskonale łączy …
$347,219
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Property Code: HPS4677 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 490.000 . This 142.00…
$563,918
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Kod własności: HPS5701 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thermi Center za €150.000. To 55 m kw. A…
$172,628
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kod własności: HPS5835 - Apartament do sprzedaży w Thermi Center za 135.000 €. To 50.92 m kw…
$157,017
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Kod własności: HPS3799 - Maisonette FOR SALE in Kalamaria Karampurnaki za 867.109 €. Ten 181…
$1,01M
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Willa w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa
Thermaikos Municipality, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,71M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Kod własności: HPS5861 - Mieszkanie do sprzedaży w Thermi Center za €261.000. To 98.43 m kw.…
$304,401
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Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 147 m²
Na sprzeda? mieszkanie 147 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na półpiwnicy. Składa si…
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Thermi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Kod własności: HPS5866 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thermi Center za €340.000. To 108.00 m k…
$396,143
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Kod własności: HPS4860 - Maisonette FOR SALE in Saloniki Ano Toumpa za 600 000 EUR. Ten 166.…
$690,512
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Kod własności: HPS5237 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center za 470.000 €. Ten 151.64 m kw.…
$545,304
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Mieszkanie 2 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Kod własności: HPS4583 - Apartament do sprzedaży w Efkarpia Center za €178.000. To 89 m kw. …
$204,852
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Property Code: HPS5387 - Apartment FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 210.000 . This…
$241,679
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie 60 m kw. w Salonikach. Apartament znajduje się na półpiętrze. Składa …
$126,211
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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