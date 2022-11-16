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Apart hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa

Pireus, Grecja
od
$263,746
;
15
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ID: 38136
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Pireus
  • Adres
    Vasilikon
  • Metro
    Piraeus (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

🏡 Apartament w Pireusie dla Golden Visa

💰 Cena: 272 000 €

Nowoczesny apartament położony w Pireusie, jednej z najszybciej rozwijających się części aglomeracji ateńskiej. Blisko portu, metra, Riwiery Ateńskiej i centrum Aten.

• 4 minuty do portu w Pireusie
• 6 minut do metra
• 8 minut do Centrum Kultury Stavros Niarchos
• 15 minut do Akropolu i centrum Aten
• 18 minut do projektu Ellinikon
• 36 minut do lotniska w Atenach

🏠 Parametry apartamentu

• Lokal: GF31
• Parter
• Apartament
• Powierzchnia: 42,5 m²
• 2 sypialnie
• 1 łazienka
• Salon z otwartą kuchnią
• Prywatne patio

✨ Udogodnienia

• Energooszczędne okna aluminiowe z izolacją termiczną i akustyczną
• Drzwi antywłamaniowe
• Nowoczesna kuchnia i łazienka
• Duże przeszklenia
• Oświetlenie LED
• Antena zbiorcza

🌟 Udogodnienia kompleksu

• Basen na dachu
• Kino przy basenie
• Restauracja
• Kawiarnia
• Bar na dachu
• Sklep spożywczy
• Siłownia
• Sauna
• Strefa masażu
• Concierge
• Codzienne sprzątanie
• Pralnia

📈 Zalety inwestycyjne

✅ Gwarantowany roczny zwrot na poziomie 4% dzięki profesjonalnemu zarządzaniu nieruchomością.
✅ Kwalifikuje się do programu Golden Visa
✅ Apartament z obsługą hotelową
✅ Wysoki popyt na wynajem
✅ Nowoczesny energooszczędny budynek
✅ Prywatne patio
✅ Doskonała inwestycja

Lokalizacja na mapie

Pireus, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Apart hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa
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od
$263,746
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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