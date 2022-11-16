Apart hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa

🏡 Apartament w Pireusie dla Golden Visa

💰 Cena: 272 000 €

Nowoczesny apartament położony w Pireusie, jednej z najszybciej rozwijających się części aglomeracji ateńskiej. Blisko portu, metra, Riwiery Ateńskiej i centrum Aten.

• 4 minuty do portu w Pireusie

• 6 minut do metra

• 8 minut do Centrum Kultury Stavros Niarchos

• 15 minut do Akropolu i centrum Aten

• 18 minut do projektu Ellinikon

• 36 minut do lotniska w Atenach

🏠 Parametry apartamentu

• Lokal: GF31

• Parter

• Apartament

• Powierzchnia: 42,5 m²

• 2 sypialnie

• 1 łazienka

• Salon z otwartą kuchnią

• Prywatne patio

✨ Udogodnienia

• Energooszczędne okna aluminiowe z izolacją termiczną i akustyczną

• Drzwi antywłamaniowe

• Nowoczesna kuchnia i łazienka

• Duże przeszklenia

• Oświetlenie LED

• Antena zbiorcza

🌟 Udogodnienia kompleksu

• Basen na dachu

• Kino przy basenie

• Restauracja

• Kawiarnia

• Bar na dachu

• Sklep spożywczy

• Siłownia

• Sauna

• Strefa masażu

• Concierge

• Codzienne sprzątanie

• Pralnia

📈 Zalety inwestycyjne

✅ Gwarantowany roczny zwrot na poziomie 4% dzięki profesjonalnemu zarządzaniu nieruchomością.

✅ Kwalifikuje się do programu Golden Visa

✅ Apartament z obsługą hotelową

✅ Wysoki popyt na wynajem

✅ Nowoczesny energooszczędny budynek

✅ Prywatne patio

✅ Doskonała inwestycja