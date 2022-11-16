Apart hotel Apartament w Pireusie dla Golden Visa

🏡 Apartament w Pireusie dla Golden Visa
💰 Cena: 272 000 €
Nowoczesny apartament położony w Pireusie, jednej z najszybciej rozwijających się części aglomeracji ateńskiej. Blisko portu, metra, Riwiery Ateńskiej i centrum Aten.
• 4 minuty do portu w Pireusie
• 6 minut do metra
• 8 minut do Centrum Kultury Stavros Niarchos
• 15 minut do Akropolu i centrum Aten
• 18 minut do projektu Ellinikon
• 36 minut do lotniska w Atenach
🏠 Parametry apartamentu
• Lokal: GF31
• Parter
• Apartament
• Powierzchnia: 42,5 m²
• 2 sypialnie
• 1 łazienka
• Salon z otwartą kuchnią
• Prywatne patio
✨ Udogodnienia
• Energooszczędne okna aluminiowe z izolacją termiczną i akustyczną
• Drzwi antywłamaniowe
• Nowoczesna kuchnia i łazienka
• Duże przeszklenia
• Oświetlenie LED
• Antena zbiorcza
🌟 Udogodnienia kompleksu
• Basen na dachu
• Kino przy basenie
• Restauracja
• Kawiarnia
• Bar na dachu
• Sklep spożywczy
• Siłownia
• Sauna
• Strefa masażu
• Concierge
• Codzienne sprzątanie
• Pralnia
📈 Zalety inwestycyjne
✅ Gwarantowany roczny zwrot na poziomie 4% dzięki profesjonalnemu zarządzaniu nieruchomością.
✅ Kwalifikuje się do programu Golden Visa
✅ Apartament z obsługą hotelową
✅ Wysoki popyt na wynajem
✅ Nowoczesny energooszczędny budynek
✅ Prywatne patio
✅ Doskonała inwestycja