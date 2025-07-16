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Kompleks mieszkalny Roof Gagarini

Tbilisi, Gruzja
od
$43,800
;
9
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ID: 18
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.11.2021

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Adres
    Heidar Alievi Marjvena Embankment, 3

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Płyta
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    12

O kompleksie

Nowy projekt Roof Gagarini z

Roof Development ma nowoczesną architekturę, która tworzy wysokiej jakości kompleks mieszkaniowy. Projekt składa się z 12 pięter i charakteryzuje się szczególnie dobrymi planami. Winda wyposażona w system UPS zapewnia mieszkańcom bezpieczny ruch. Projekt obejmuje dziedziniec, lobby, konsjerż, dwupiętrowy parking i systemy bezpieczeństwa. Projekt obejmuje centrum biznesowe i wynajem mieszkań.

1. Pierwsza płatność - 30%
2. miejsce. Zgadnij czas - 2 lata

W procesie budowlanym stosowane są najwyższej jakości materiały budowlane, a mianowicie:

  • Ciemnokolorowe aluminiowe drzwi i okna
  • Materiały termoizolacyjne
  • Balustrady metalowe i szklane na balkonie
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 43.5 – 56.6
Cena za m², USD 1,300
Cena mieszkania, USD 56,550 – 73,580

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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