Kompleks mieszkalny Roof Gagarini

Nowy projekt Roof Gagarini z

Roof Development ma nowoczesną architekturę, która tworzy wysokiej jakości kompleks mieszkaniowy. Projekt składa się z 12 pięter i charakteryzuje się szczególnie dobrymi planami. Winda wyposażona w system UPS zapewnia mieszkańcom bezpieczny ruch. Projekt obejmuje dziedziniec, lobby, konsjerż, dwupiętrowy parking i systemy bezpieczeństwa. Projekt obejmuje centrum biznesowe i wynajem mieszkań.

1. Pierwsza płatność - 30%

2. miejsce. Zgadnij czas - 2 lata

W procesie budowlanym stosowane są najwyższej jakości materiały budowlane, a mianowicie: