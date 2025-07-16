  1. Realting.com
  Gruzja
  Tbilisi
  Mieszkanie w nowym budynku Roof Imedashvili

Mieszkanie w nowym budynku Roof Imedashvili

Tbilisi, Gruzja
od
$50,050
;
4
ID: 19
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.11.2021

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Metro
    Sameditsino Universiteti (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Płyta
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

O kompleksie

Przeniesienie
Nowy projekt Dach Imedashvili z

Roof Development posiada nowoczesną architekturę, która tworzy wysokiej jakości kompleks mieszkalny. Projekt składa się z 9 pięter i charakteryzuje się szczególnie dobrymi planami. Winda, która jest wyposażona w system UPS, oferuje mieszkańcom bezpieczny ruch. Projekt posiada dziedziniec, dwupiętrowy parking i systemy bezpieczeństwa. W procesie budowy wykorzystywane są materiały budowlane najwyższej jakości, a mianowicie:

Ciemny metal - Plastic - Okno

materiały termoizolacyjne

Metalowe listwy na balkonie

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 45.5 – 48.8
Cena za m², USD 1,300 – 1,357
Cena mieszkania, USD 60,580 – 63,440
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 67.5 – 96.2
Cena za m², USD 1,200 – 1,300
Cena mieszkania, USD 87,750 – 125,060
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 102.1
Cena za m², USD 1,300
Cena mieszkania, USD 132,730

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Roof Imedashvili
Tbilisi, Gruzja
od
$50,050
