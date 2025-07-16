Mieszkanie w nowym budynku Roof Imedashvili

Nowy projekt Dach Imedashvili z
Roof Development posiada nowoczesną architekturę, która tworzy wysokiej jakości kompleks mieszkalny. Projekt składa się z 9 pięter i charakteryzuje się szczególnie dobrymi planami. Winda, która jest wyposażona w system UPS, oferuje mieszkańcom bezpieczny ruch. Projekt posiada dziedziniec, dwupiętrowy parking i systemy bezpieczeństwa. W procesie budowy wykorzystywane są materiały budowlane najwyższej jakości, a mianowicie:
Ciemny metal - Plastic - Okno
materiały termoizolacyjne
Metalowe listwy na balkonie