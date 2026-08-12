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Wille na sprzedaż w Chorwacja

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1 835 obiektów total found
Willa w Kosinozici, Chorwacja
Willa
Kosinozici, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 510 m²
POREČ, KOSINOŽIĆI - ekskluzywna willa projektantów z basenem nieskończoności, tarasem na dac…
$1,26M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
POREČ, ISTRIA - nowoczesna willa z dwoma apartamentami i podgrzewanym basenem, zaledwie 3 km…
$635,043
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Willa w Icici, Chorwacja
Willa
Icici, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Opatija RIVIERA, IČIĆI - ekskluzywna nowoczesna willa designerska zaledwie 200 m od plaży z …
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
ISTRIA, MARUŽINI - Luksusowy designer Villa z widokiem na morze, podgrzewany basen, oddzieln…
$803,310
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Willa w Opcina Tribunj, Chorwacja
Willa
Opcina Tribunj, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Luksusowe potrójne villettas lub wielopoziomowe apartamenty na sprzedaż w Tribunj fantastycz…
$664,574
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Willa w Grad Split, Chorwacja
Willa
Grad Split, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 393 m²
Supernowoczesna willa to niesamowita zaawansowana architektura, która sprawia, że jesteś zdu…
$1,26M
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Willa w Grad Opatija, Chorwacja
Willa
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 400 m²
Prime Real Estate Investment: 400 m kw. Luksusowa willa na przestronnym płacie przybrzeżnym …
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Willa w Crikvenica, Chorwacja
Willa
Crikvenica, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 390 m²
Wspaniała willa w Crikvenica, z panoramicznym widokiem na morze, 600 metrów od plaż!Powierzc…
$1,89M
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
Oszałamiająca nowo wybudowana willa z widokiem na morze w Marcana, w pobliżu Puli.Krnica, po…
$1,93M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Imponująca śródziemnomorska kamienna willa w Sveti Lovrec, w pobliżu Porec, 14 km od morza.W…
$1,01M
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Willa w Zaboric, Chorwacja
Willa
Zaboric, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Urocza willa w sosnach tuż na plaży, z możliwością zacumowania jacht!Willa znajduje się w ma…
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Luksusowa willa z basenem w Barbanie!Powierzchnia całkowita 160 m2 Powierzchnia działki wyno…
$651,262
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 358 m²
Tradycyjna istryjska willa w Barbanie!Powierzchnia całkowita 358 m2 Powierzchnia działki wyn…
$1,02M
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Willa w Karigador, Chorwacja
Willa
Karigador, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Ta nowo wybudowana luksusowa willa oferuje wspaniałe widoki panoramiczne w pobliżu Brtonigla…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Opcina Primosten, Chorwacja
Willa
Opcina Primosten, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż jest olśniewająca śródziemnomorska willa znajduje się w spokojnej i popołudniowe…
$892,047
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Willa w Pula, Chorwacja
Willa
Pula, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 115 m²
Willa nowoczesnej koncepcji z basenem w Sisan w pobliżu Liznjan, zaledwie 2 km od morza!Powi…
$725,800
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 390 m²
Niesamowita willa z widokiem na morze na obrzeżach Rovinj, ok. 7 km od morza.To 390 m2 powie…
$1,04M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Zwiedzanie willi w nowoczesnym stylu w Višnjan, Porec, w nowym kompleksie czterech luksusowy…
$931,190
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Willa w Veprinac, Chorwacja
Willa
Veprinac, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Luksusowa willa wakacyjna z podgrzewanym basenem i panoramą Kvarner Sea Views - Peaceful Ret…
$1,03M
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Willa w Opcina Privlaka, Chorwacja
Willa
Opcina Privlaka, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Luksusowa willa w Privlaka, 100m od morza, jest oferowana na sprzedaż!Wyobraź sobie: żyjesz …
$767,961
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Willa w Dubrownik, Chorwacja
Willa
Dubrownik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Awesome kamienna willa z basenem jest na sprzedaż, rozciąga się na trzech poziomach, znajduj…
$4,57M
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Willa w Umag, Chorwacja
Willa
Umag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 211 m²
Zapraszamy do oazy luksusu i relaksu, zapraszamy do tej pięknej, pół-oddzielnej willi, dosko…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Opatija, Chorwacja
Willa
Grad Opatija, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 500 m²
Opatija - Oszałamiająca Villa Just 150m od morza! 500 m ² Powierzchnia mieszkalna + 900 m ² …
$3,41M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 204 m²
Odkryj wyjątkową luksusową willę z basenem na sprzedaż w pobliżu Poreč, jednego z najbardzie…
$922,544
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Willa w Lumbarda, Chorwacja
Willa
Lumbarda, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Romantyczny 1st Line Villa na sprzedaż na wyspie Korčula - Otoczony sosnowymi drzewami, Tylk…
$1,76M
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Willa w Chorwacja
Willa
Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Opis przedmiotu: Zaledwie kilka minut spacerem od jednej z najpiękniejszych plaż Riwiery Šib…
$565,156
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Slano, Chorwacja
Willa
Slano, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 177 m²
Wspaniała, nowoczesna willa w wyjątkowej lokalizacji w uroczym mieście Slano, 300m od morza,…
$1,00M
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Willa w Grad Rovinj, Chorwacja
Willa
Grad Rovinj, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Ciesz się wyjątkowym designem i nowoczesnym luksusem tej pięknej willi w Bale, Istria, Chorw…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Grad Omis, Chorwacja
Willa
Grad Omis, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piękna willa na wzgórzu w Jesenice z zapierającymi dech w piersiach widokiem na morze!Zapewn…
$1,27M
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Willa w Grad Porec, Chorwacja
Willa
Grad Porec, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 292 m²
Niedaleko malowniczej Vižinady znajduje się niezwykły dom z basenem na sprzedaż. Mikrolokali…
$1,60M
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Parametry nieruchomości w Chorwacja

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